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Министр обороны Украины назвал доставленные для ВСУ шведские БМП Stridsfordon 90 «топовыми машинами для лучших бойцов»

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Министр обороны Украины назвал доставленные для ВСУ шведские БМП Stridsfordon 90 «топовыми машинами для лучших бойцов»

ВСУ получили обещанные ранее боевые машины пехоты (БМП) Stridsfordon 90 пехоты (сокращенно CV-90 или Strf 90) шведского производства. Об этом в социальной сети написал министр обороны Украины Алексей Резников.


Украинский министр поблагодарил за передачу военной техники главу шведского оборонного ведомства Пола Юнсона, а также «весь шведский народ». Резников даже умудрился провести параллели между синими и желтыми цветами флагов Украины и Швеции, назвав «свободу и демократию» общими ценностями двух государств.

Как отметил глава украинского военного ведомства, переданные ВСУ боевые машины пехоты уже готовы к бою. Резников назвал БМП Strf 90 «топовыми машинами для лучших бойцов». Правда, другие «топовые машины» вместе с «лучшими бойцами» уже в изрядном количестве уничтожаются на Запорожском и других направлениях в процессе контрнаступления ВСУ.

Но представители киевского режима до сих пор верят, что боевые качества тех или иных машин определяются их «раскрученностью» в медийном пространстве. Например, шведские боевые машины пехоты вряд ли окажутся неуязвимыми для российского оружия. Ранее примерно 15% переданных США БМП М2 Bradley были уничтожены или подбиты в первые же дни после начала украинского контрнаступления.

Боевая машина пехоты Stridsfordon 90 начала разрабатываться еще в первой половине 1980-х годов шведской фирмой Hägglunds, которую затем купила британская компания BAE Systems. Сейчас такие боевые машины находятся на вооружении армий Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Эстонии, Нидерландов, Швейцарии. Теперь к эксплуатантам шведской боевой машины пехоты присоединилась и Украина.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Jorchr
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24 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:16
    +4
    Резников назвал БМП Strf 90 «топовыми машинами для лучших бойцов»
    Так американские "Бредли" уже были таковыми и предназначались для самых боеспособных подразделений. И что? Сегодня решили подсластить шведам. А завтра кому?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:24
      -5
      Цитата: rotmistr60
      Резников назвал БМП Strf 90 «топовыми машинами для лучших бойцов»
      Так американские "Бредли" уже были таковыми и предназначались для самых боеспособных подразделений. И что? Сегодня решили подсластить шведам. А завтра кому?

      Тем не менее можно только позавидовать. К сожалению в АОИ не захотели оборудовать "Намер" пушечным ДУМ. sad В итоге из перспективного ТБМП он так и остался ТБТР. Т/е без танковой поддержки Намеры в отличии CV -90 нельзя использовать.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:33
        +2

        Арон Заави (Арон)
        Сегодня, 11:24...Тем не менее можно только позавидовать....
        Кому, и главное чему?
        захотели оборудовать "Намер"
        А это еще куда? laughing
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 11:39
          -4
          Цитата: a.s.zzz888

          Арон Заави (Арон)
          Сегодня, 11:24...Тем не менее можно только позавидовать....
          Кому, и главное чему?
          захотели оборудовать "Намер"
          А это еще куда? laughing

          Вам, как профессиональному пропагандисту конечно чисто военнотехнические вопросы малоинтересны. Но ведь на "Военном обозрении" кроме любителей политинформаций есть и любители военной тематики. hi
          1. a.s.zzz888
            a.s.zzz888 Сегодня, 11:54
            +1

            Арон Заави (Арон)
            Сегодня, 11:39 Вам, как профессиональному пропагандисту конечно чисто военнотехнические вопросы малоинтересны. ...
            Очередное еврейское словоблудство. ты ответь на "военнотехнический вопрос " -
            захотели оборудовать "Намер" А это еще куда? laughing
            Или ты зашился, что и сам не знаешь чего тут выносишь нА люди?
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:51
        +1
        без танковой поддержки Намеры в отличии CV -90 нельзя использовать.
        ...упс...это чё его броня удержит ТБГ из РПГ-7, ...какова эффективная дальность стрельбы бофорса-чуть больше 2 км...эфективная дальность стрельбы Корнета 5 км....чё там собрались опять голыми ягодицами ежа напугать...замечательно...больше трупов тем меньше желающих стать мишенью в тире
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:16
    0
    Резников назвал БМП Strf 90 «топовыми машинами для лучших бойцов».
    fool Не скажи "геть", пока не перепрыгнул. fool
  3. Orso
    Orso Сегодня, 11:16
    +2
    "Блажен, кто верует". Горят шведы, горят, как и весь натовский зверинец.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:24
      +6
      А чего им не гореть?Просто очередная вундервафля и труднопроизносимое имя для ребенка,родителями которого являются конченные утырки-бандеровцы
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:46
      0
      Не могу судить, не автомобилист. Но слышал, что шведская Вульва не хуже японской Мазды. Придётся положить на всех "шведок" наш Пион или большую ракету на Х называется, кажется Х-59. Думаю, её хватит для удовлетворения заграничных потаскух. lol
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:52
        0
        Кстати,Вольво уже и не шведская совсем...Но ради истины-шведы умеют делать оружие.Правда,бронетехника у них довольно странная.Но самолеты и артиллерия на довольно высоком уровне
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:17
    -5
    эти машины надо уничтожать что бы не доезжали на поле боя !!!!!!!!!!!
    а будет статья где зеля был на змеином ???????????? уже полно видео ! у меня проста слов нету !!!!!!
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:32
      -1
      а будет статья где зеля был на змеином ????????????
      Уже есть...а что вас лишило дара речи? Готовится продление зерновой сделки, а на о.Змеином будет восстановлен пост сопровождения судов зерновозов. Ответственность за безопасность судоходства берут на себя все участники сделки и Россия в т.ч. Наша обязанность патрулировать акваторию в зерновом коридоре, чтобы никто не подорвался на сорвавшихся с якоря минах. В случае небрежного исполнения своих обязанностей, нас можно наказывать атаками морских беспилотников, чтоб не дремали. wassat
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 11:32
      +4
      Цитата: opuonmed
      а будет статья где зеля был на змеином ???????????? уже полно видео ! у меня проста слов нету !!!!!!

      И похоже терпения и наблюдательности... Статья про это уже была рано утром, видимо когда Вы еще спали.
      https://topwar.ru/221140-opublikovany-kadry-poseschenija-prezidentom-ukrainy-ostrova-zmeinyj-po-povodu-500-dnej-s-nachala-konflikta.html
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:21
    +3
    боевые машины находятся на вооружении армий Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Эстонии, Нидерландов, Швейцарии. Теперь к эксплуатантам шведской боевой машины пехоты присоединилась и Украина.
    recourse Самые боевитые губернии ЕС. Придется Украине на своей паленой шкуре, в очедной раз, испытывать качество БМП..... recourse
  6. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 11:22
    +6
    На Украине столько интересных мишеней для "Хризантемы-С" в виде натовской бронетехники, но об использовании данного противотанкового комплекса в ходе наступления ВСУ ничего неслышно.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:33
      +2
      На Украине столько интересных мишеней для "Хризантемы-С"
      ..не успевают хризантемы расти, Корнеты, дедульки РПГ-7, танковые КУВы Стугна, Рефлекс и Инвар , да ещё подарок ОФ-24 быстрей добираются до цели
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 11:47
      0
      Цитата: Ратник_II_разряда
      На Украине столько интересных мишеней для "Хризантемы-С" в виде натовской бронетехники, но об использовании данного противотанкового комплекса в ходе наступления ВСУ ничего неслышно.

      Не, показывали в работе.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:30
    +2
    Резников назвал БМП Strf 90 «топовыми машинами для лучших бойцов».
    также "топово" он и будут гореть вместе с "лучшими бойцами". laughing
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:32
    +1
    Резников даже умудрился провести параллели между синими и желтыми цветами флагов Украины и Швеции, назвав «свободу и демократию» общими ценностями двух государств.

    Свобода синяя, а демократия жёлтая?
    Логично, чтобы тут скажешь.
    Синюшная желтизна.
  9. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:37
    0
    «топовыми машинами для лучших бойцов».
    ...если быть точным и кратким ..то для КАМИКАДЗЕ...ну или как в Донецком аэропорту хунта визжала-ТЕРМИНАТОРОВ
  10. lukash66
    lukash66 Сегодня, 11:45
    0
    Есть видео, одну топовую уже уконтрапупили. Очень фееричный бабах.)))
  11. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 11:46
    0
    все эти бмп,что наши,что натовские,примерно одного уровня.....так что,как всегда,кто вперёд выстрелит
  12. megadeth
    megadeth Сегодня, 11:47
    0
    После анонсированной "дедом луноходом" укрофашистам, кассетных боеприпасов, мы может наконец выйдем из позы "кота Леопольда" и лупанём по топовым машинам и лучшим бойцам чем то вродеРБК-500У ПТАБ-1М -
    предназначена для поражения верхней проекции танков и другой бронированной техники, находящейся в боевых порядках в наступлении, местах сосредоточения и на марше. Разовая бомбовая кассета РБК-500 массой 427 кг содержит 268 боевых элементов ПТАБ-1М с бронепробиваемостью до 200 мм. Этого более чем достаточно для поражения танков и бронемашин сверху. Улучшенная РБК-500У ПТАБ массой 520 кг, имеет 352 кумулятивных элемента.
     А есть ещё кассетные штучки используемые на РЗСО "Ураган", "Смерч", ОТРК "Искандер М", короче всё лучшее фашистским гадам. am soldier Вот только если у нас кассетные артиллерийские боеприпасы (152 или 203 мм) не слышал, кто занет отпишитесь пжл.