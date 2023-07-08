Министр обороны Украины назвал доставленные для ВСУ шведские БМП Stridsfordon 90 «топовыми машинами для лучших бойцов»

ВСУ получили обещанные ранее боевые машины пехоты (БМП) Stridsfordon 90 пехоты (сокращенно CV-90 или Strf 90) шведского производства. Об этом в социальной сети написал министр обороны Украины Алексей Резников.
Украинский министр поблагодарил за передачу военной техники главу шведского оборонного ведомства Пола Юнсона, а также «весь шведский народ». Резников даже умудрился провести параллели между синими и желтыми цветами флагов Украины и Швеции, назвав «свободу и демократию» общими ценностями двух государств.
Как отметил глава украинского военного ведомства, переданные ВСУ боевые машины пехоты уже готовы к бою. Резников назвал БМП Strf 90 «топовыми машинами для лучших бойцов». Правда, другие «топовые машины» вместе с «лучшими бойцами» уже в изрядном количестве уничтожаются на Запорожском и других направлениях в процессе контрнаступления ВСУ.
Но представители киевского режима до сих пор верят, что боевые качества тех или иных машин определяются их «раскрученностью» в медийном пространстве. Например, шведские боевые машины пехоты вряд ли окажутся неуязвимыми для российского оружия. Ранее примерно 15% переданных США БМП М2 Bradley были уничтожены или подбиты в первые же дни после начала украинского контрнаступления.
Боевая машина пехоты Stridsfordon 90 начала разрабатываться еще в первой половине 1980-х годов шведской фирмой Hägglunds, которую затем купила британская компания BAE Systems. Сейчас такие боевые машины находятся на вооружении армий Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Эстонии, Нидерландов, Швейцарии. Теперь к эксплуатантам шведской боевой машины пехоты присоединилась и Украина.