Украинские военные продолжают на фоне своего неудачного контрнаступления обстрелы сопредельных российских территорий, особенно Белгородской области.
На этот раз в очередной раз под обстрел попал белгородский город Шебекино, что находится близ границы с Харьковской областью Украины. Как сообщил у себя в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков, город был обстрелян из реактивной системы залпового огня «Град».
Как стало известно, под удар попали территория центрального рынка и овощная база, в результате чего произошло возгорание. На места сразу выехали оперативные и аварийные службы для ликвидации последствий обстрела, говорится в сообщении губернатора Белгородской области.
О погибших и пострадавших в ходе обстрела ВСУ Шебекино не сообщается.
Напомним, что ранее украинские силы от обстрелов приграничных российских территорий решили осуществить попытку вторжения в Белгородскую область России. Так, рано утром 1 июня украинские силы в количестве двух рот при поддержке танков попытались прорваться к городу Шебекино, но были отброшены со значительными потерями.
Следует напомнить, что после распада СССР Украине досталось значительное количество РСЗО разных калибров, в том числе десятки 122-мм РСЗО «Град».
Губернатор Белгородской области заявил о том, что в связи с применением ВСУ РСЗО по Шебекино процесс возвращения в город граждан из пунктов временного размещения пока приостановлен.