Военное обозрение
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ВСУ обстреляли белгородский город из РСЗО «Град»

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ВСУ обстреляли белгородский город из РСЗО «Град»

Украинские военные продолжают на фоне своего неудачного контрнаступления обстрелы сопредельных российских территорий, особенно Белгородской области.


На этот раз в очередной раз под обстрел попал белгородский город Шебекино, что находится близ границы с Харьковской областью Украины. Как сообщил у себя в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков, город был обстрелян из реактивной системы залпового огня «Град».

Как стало известно, под удар попали территория центрального рынка и овощная база, в результате чего произошло возгорание. На места сразу выехали оперативные и аварийные службы для ликвидации последствий обстрела, говорится в сообщении губернатора Белгородской области.

О погибших и пострадавших в ходе обстрела ВСУ Шебекино не сообщается.

Напомним, что ранее украинские силы от обстрелов приграничных российских территорий решили осуществить попытку вторжения в Белгородскую область России. Так, рано утром 1 июня украинские силы в количестве двух рот при поддержке танков попытались прорваться к городу Шебекино, но были отброшены со значительными потерями.

Следует напомнить, что после распада СССР Украине досталось значительное количество РСЗО разных калибров, в том числе десятки 122-мм РСЗО «Град».

Губернатор Белгородской области заявил о том, что в связи с применением ВСУ РСЗО по Шебекино процесс возвращения в город граждан из пунктов временного размещения пока приостановлен.
Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
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12 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 11:25
    +4
    А наши всё украинцев жалеют. А они гражданских градами утюжат. Позорище
    1. Комментарий был удален.
    2. Погоны
      Погоны Сегодня, 11:32
      +1
      Цитата: WhiteFallen
      А наши всё украинцев жалеют. А они гражданских градами утюжат. Позорище


      А напомните, до 24 февраля 2022 сколько раз прилетало от украинцев по Белгородской области? А по Курской? А по Брянской?
      1. Скобаристан
        Скобаристан Сегодня, 11:37
        +1
        Ненене. Тут логическая цепочка другая. Переворот , который Майдан на деньги и под руководством Запада, с его же подачи начатая гражданская война , не соблюдение того самого Минска , не принятие реальности после признания ДНР и ЛНР Россией...и вот сейчас обстрел ради террора "старых " субъектов России, именно ради террора ни для чего больше.
        1. ettore
          ettore Сегодня, 11:42
          +4
          Теперь Курская и Белгородские области приняли эстафету от Донбасса, лет через 8 начнётся попытка защиты? Или это такое продолжение жеста доброй воли, когда отошли от Киева?
          1. Погоны
            Погоны Сегодня, 11:45
            +1
            Цитата: ettore
            Теперь Курская и Белгородские области приняли эстафету от Донбасса, лет через 8 начнётся попытка защиты? Или это такое продолжение жеста доброй воли, когда отошли от Киева?


            Кстати, по идее, сейчас военкоматы приграничных областей должны просто ломиться от потоков желающих записаться на СВО. Интересно, так ли это?
            1. Комментарий был удален.
              1. Погоны
                Погоны Сегодня, 11:51
                0
                Цитата: opuonmed
                Цитата: Погоны
                Цитата: ettore
                Теперь Курская и Белгородские области приняли эстафету от Донбасса, лет через 8 начнётся попытка защиты? Или это такое продолжение жеста доброй воли, когда отошли от Киева?


                Кстати, по идее, сейчас военкоматы приграничных областей должны просто ломиться от потоков желающих записаться на СВО. Интересно, так ли это?

                объясните мне плиз как зеля побывал на острове змеином ? если вышие руководство укрр катается куда и где хочет !
                телеграмм МАРДАН там и видео есть уже и на ютубе ! двоякая какая то ирунда идет !


                Что тут объяснять? Зеленский - всенародно избранный президент Украины, который был признан всем миром, в том числе и Россией. Своё признание Россия отзывать не спешит.

                Ликвидация политической фигуры масштаба президента крупнейшей европейской страны откроет ящик Пандоры. И мировое сообщество может решить, что почему бы и не устранить того, кто отдал приказ на ликвидацию Зеленского?
    3. grem
      grem Сегодня, 11:39
      -1
      Цитата: WhiteFallen
      А наши всё украинцев жалеют. А они гражданских градами утюжат. Позорище

      Именно этим нас и пытаются спровоцировать ..Чтобы поднять вой во всех сми .Не наш это метод !
      Россия имеет средства (не обязательно яо тактическое и прочее) ,которыми мы эту территорию можем сравнять с землей .Еще во времена СССР готовились Европу к чертям сносить ,если начнется ...
      А тут "свои " пусть и оболваненные ,но все же ..
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:25
    +1
    Так, рано утром 1 июня украинские силы в количестве двух рот при поддержке танков попытались прорваться к городу Шебекино, но были отброшены со значительными потерями.
    Июня, или все таки июля? Если июня, то какие же это уже новости? Если июля, тогда бандерлогов надушили ребята их "Ахмата".
  3. monetam
    monetam Сегодня, 11:28
    +1
    Долго, долго дозревает Главком до вывода о необходимости занятия войсками тех украинских районов, откуда ведутся обстрелы.
    1. grem
      grem Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: monetam
      Долго, долго дозревает Главком до вывода о необходимости занятия войсками тех украинских районов, откуда ведутся обстрелы.

      Из жилых районов долбят падлы ,англосакская схема и знают ,что ответки не будет ..Сколько таких фото гуляет по инету их конечно затирают контролирующие инет запад
      https://don24.ru/uploads/2022/03/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-qV3N03TBeBLs87k_YC8qzdHn9sqKHcVO/ukr--trN21SxsJy5_wkAVHbn5f4EdRV7h2_Al.jpg
      Не дают вставить ,но все видно очень хорошо
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:34
    0
    Если Украина приложит усилия , то будет БНР.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:02
    +1
    А рейды на территорию Украины не практикуются?! Обычные спецы с неограниченными правами в отношении вооружённых людей...