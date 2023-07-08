Минобороны: Группировка войск «Юг» ВС РФ поразила район сосредоточения резервов нацбата «Кракен» в ДНР

Донецкое направление остается одним из самых горячих участков фронта, где противник второй месяц кряду безуспешно пытается прорвать нашу оборону. Не только сдерживают натиск врага, но и ломают его планы по перегруппировке и сосредоточению резервов для новых атак на этом направлении бойцы «Южной» группировки Вооруженных сил России.Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что накануне был предотвращен прорыв штурмовой группы ВСУ в районе Майорска. Удар был нанесен по району сосредоточения резервов националистического батальона «Кракен» (запрещённая в РФ террористическая группировка), который ранее использовался украинским командованием в основном для проведения карательных акций и организации заградотрядов в прифронтовой зоне. Видимо, киевский режим действительно испытывает проблемы с насыщением войск на передовой, раз в бой отправляют «элитные» части.Одновременно наши контратакуют в районе Новомихайловки, продолжаются штурмовые действия в Марьинке. Под обстрелами украинские подразделения в Победе, Георгиевке, Максимильяновке Остром, городе Красногоровка, Карловке, Авдеевке, Бердычах, Новокалинове и Керамике.Без особых изменений на флангах в районе Артемовска. Идут ожесточенные встречные бои за высоты к западу и северу от Клещеевки. Российские войска удерживают свои позиции, и это уже положительный сигнал. Наши контратаковали на юго-западных окраинах города, а также в районе Берховки на северном фланге.На Запорожском фронте отбиты атаки врага в районе сел Работино и Жеребянки, расширить зону контроля ВСУ здесь не сумели. Противник здесь наступает небольшими группами, с обеих сторон активно работает артиллерия. Под ударом позиции ВСУ в Новоданиловке, Червоной Кринице, Малой Токмачке, Егоровке, Железнодорожном, Гуляйполе и Малиновке. Наши продолжают прощупывать оборону ВСУ у Приютного.На Луганском направлении российские войска после артподготовки атаковали со стороны Кармазиновки в направлении Островского, пытаясь форсировать реку Жеребец, но были остановлены. Скорее всего, новое наступление на этом участке не за горами.Сообщается, что очередной десант украинцы высадили у села Крынки на левом берегу Днепра ниже по течению от Новой Каховки и у Антоновского моста. Наши ведут работу по уничтожению диверсионных групп противника.В утренней сводке Генштаба ВСУ нет ни слова о наступательной активности украинских формирований. Зато сообщается о многочисленных атаках ВС РФ под Бахмутом в районе Берховки и на других направлениях. Причем именно тех, где как раз более месяца украинская армия пытается вести по сути уже провальное контрнаступление. Более того, сообщается, что «украинские силы закрепляются на достигнутых рубежах». Очевидно, боевые действия вступают в новую активную фазу, в которой инициатива теперь уже за российской армией.Военкоры рассказывают о новой тактике «гибкой обороны» ВС РФ, применяемой на Запорожском фронте. При очередной массированной и очень уж упорной атаке врага наши оставляют окоп и спокойно отходят на заранее подготовленные позиции второй линии. Украинцы врываются в российский укреп, уже празднуя победу, но там их ждут сюрпризы в виде противопехотных мин и растяжек. Оставшимся укровоинам наносится массированное огневое поражение. Уцелевшие всушники либо убегают, либо сдаются. После этого наши возвращаются обратно на позиции.