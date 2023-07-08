Я тут же поняла, что ребёнок мог скончаться именно от голода, так как в квартире находились сырые овощи со следами зубов

Согласно документам расследования по факту убийства супружеской пары из Мариуполя в марте прошлого года одним из украинских пограничников появились новые подробности, передаёт корреспондент информагентства РИА Новости , знакомый с ситуацией. В частности, речь идёт об их ребёнке, страдавшем ДЦП, который в результате трагедии остался в квартире один, умерев от голода.Как следует из показаний пленного украинского пограничника Сергея Ростовского, признавшего свою вину в расстреле мирных граждан, он вместе с боевиками полка Азов* (террористическая организация, запрещённая на территории РФ) открыл огонь на дороге по безоружным мужчине с женщиной. СК России предъявил военнослужащему обвинение по части 1 статьи 356, пункты «а, ж, л», а также части 2 статьи 105 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов и убийство).Спустя некоторое время о гибели женщины узнала её мать, которая и обнаружила бездыханное тело своего внука в квартире её погибшей дочери и зятя.– сказала бабушка погибшего ребёнка.Напомним, что в последнее время участились случаи признания вины пленными украинскими военными и боевиками «Азова»* за преступления, совершённые ими в отношении мирных граждан Мариуполя в период, когда этот населённый пункт находился под контролем киевского режима или же деяния, совершённые ими во время ожесточённых боёв за этот город. Приговоры некоторых украинских боевиков уже приведены в исполнение российскими судебными инстанциями, в то время как сами они уже получили внушительные тюремные сроки.