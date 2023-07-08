Военное обозрение
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Ребёнок в Мариуполе скончался после того, как его родители были расстреляны одним из украинских пограничников

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Ребёнок в Мариуполе скончался после того, как его родители были расстреляны одним из украинских пограничников

Согласно документам расследования по факту убийства супружеской пары из Мариуполя в марте прошлого года одним из украинских пограничников появились новые подробности, передаёт корреспондент информагентства РИА Новости, знакомый с ситуацией. В частности, речь идёт об их ребёнке, страдавшем ДЦП, который в результате трагедии остался в квартире один, умерев от голода.

Как следует из показаний пленного украинского пограничника Сергея Ростовского, признавшего свою вину в расстреле мирных граждан, он вместе с боевиками полка Азов* (террористическая организация, запрещённая на территории РФ) открыл огонь на дороге по безоружным мужчине с женщиной. СК России предъявил военнослужащему обвинение по части 1 статьи 356, пункты «а, ж, л», а также части 2 статьи 105 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов и убийство).

Спустя некоторое время о гибели женщины узнала её мать, которая и обнаружила бездыханное тело своего внука в квартире её погибшей дочери и зятя.

Я тут же поняла, что ребёнок мог скончаться именно от голода, так как в квартире находились сырые овощи со следами зубов

– сказала бабушка погибшего ребёнка.

Напомним, что в последнее время участились случаи признания вины пленными украинскими военными и боевиками «Азова»* за преступления, совершённые ими в отношении мирных граждан Мариуполя в период, когда этот населённый пункт находился под контролем киевского режима или же деяния, совершённые ими во время ожесточённых боёв за этот город. Приговоры некоторых украинских боевиков уже приведены в исполнение российскими судебными инстанциями, в то время как сами они уже получили внушительные тюремные сроки.
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:55
    +1
    Я вот не знаю,как реагировать..Разорвать его сразу,или медленно-по частям
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:03
    0
    Стрелять этих выродков , как бешеных собак , по другому с ними нельзя.