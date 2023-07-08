Вооруженные силы России смогли во время отражения контрнаступления ВСУ добиться большего успеха, чем ожидали Украина и страны Запада. Об этом заявил вчера на брифинге главный политический советник Министерства обороны США Колин Каль.
По утверждению американского чиновника, главной причиной российских успехов является своевременное оборудование оборонительных линий. Именно они выступают в качестве основного препятствия для украинских формирований.
Украинское контрнаступление находится в начале середины, поэтому слишком рано судить
- заявил сотрудник Пентагона, пытаясь оправдать слишком медленный темп действий ВСУ.
Ранее многие западные эксперты сошлись во мнении, что и Украина, и США с НАТО явно недооценили боевой потенциал и возможности российской армии. Кроме того, на Западе считали, что российские военные недостаточно мотивированы, и транслировали эту точку зрения «в массы», в том числе и на Украине.
Но реальность оказалась совсем иной. ВС РФ обладают прекрасной линией эшелонированной обороны, многочисленными и хорошо подготовленными войсками, военнослужащие имеют достаточный уровень мотивации.
Кроме того, Украина слишком понадеялась и на западную военную технику. Как оказалось, ее спокойно уничтожают из российского вооружения, многие танки и бронемашины западного производства были подбиты, а то и полностью уничтожены уже в первых боях после начала контрнаступления ВСУ.