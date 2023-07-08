Военное обозрение
Войти Регистрация

Сотрудник Пентагона: Украинское контрнаступление находится в начале середины

13
Сотрудник Пентагона: Украинское контрнаступление находится в начале середины

Вооруженные силы России смогли во время отражения контрнаступления ВСУ добиться большего успеха, чем ожидали Украина и страны Запада. Об этом заявил вчера на брифинге главный политический советник Министерства обороны США Колин Каль.


По утверждению американского чиновника, главной причиной российских успехов является своевременное оборудование оборонительных линий. Именно они выступают в качестве основного препятствия для украинских формирований.

Украинское контрнаступление находится в начале середины, поэтому слишком рано судить

- заявил сотрудник Пентагона, пытаясь оправдать слишком медленный темп действий ВСУ.

Ранее многие западные эксперты сошлись во мнении, что и Украина, и США с НАТО явно недооценили боевой потенциал и возможности российской армии. Кроме того, на Западе считали, что российские военные недостаточно мотивированы, и транслировали эту точку зрения «в массы», в том числе и на Украине.

Но реальность оказалась совсем иной. ВС РФ обладают прекрасной линией эшелонированной обороны, многочисленными и хорошо подготовленными войсками, военнослужащие имеют достаточный уровень мотивации.

Кроме того, Украина слишком понадеялась и на западную военную технику. Как оказалось, ее спокойно уничтожают из российского вооружения, многие танки и бронемашины западного производства были подбиты, а то и полностью уничтожены уже в первых боях после начала контрнаступления ВСУ.
Использованы фотографии:
Wikipedia / MOD Ukraine
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Илия
    Илия Сегодня, 11:36
    +2
    Сотрудник Пентагона: Украинское контрнаступление находится в начале середины
    От начала, или от конца? laughing
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 11:44
      0
      Правильно в статье замечено, что пик противостояния(наступа ВСУ) - ещё не пройден, ещё надо ожидать УВЕЛИЧЕНИЯ напора и сил ВСУ на главных выбранных направлениях. САМИМ нужно увеличивать усилия по разгрому тылов и резервов ВСУ! Сегодня пришло время не экономить на СТРАТЕГИЧЕСКИХ ударных вооружениях: использовать по разгрому резервов, до выхода на направления. Прелюдия главных сражений СВО - началась!angry
    2. grem
      grem Сегодня, 11:44
      +3
      Цитата: Илия
      От начала, или от конца?

      Ну не знаю ..Кассетные бомбы ждут от англосаксов ,чтобы побольше крови лилось ..Эти твари просто так не сдадутся !
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:58
      0
      Есть ещё одна трактовка украинского наступления.Из детства.Льис Кэрролл- " шайтан" получается. lol
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:37
    +3
    Интересный тЭрмин-начало середины.Конец начала видимо кончился... wassat
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 11:43
      0
      Интересный тЭрмин-начало середины.Конец начала видимо кончился... wassat

      Это чтоб запутать "ахрессора" sad
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:38
    0
    Середины чего?
    Что там они задумали?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:48
      0
      Что задумали?Будут пытаться наступать.Скорее всего на Энергодар,Артемовск(для них это сакральный раздражитель)
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:38
    +1
    Контнаступление находится в начале середины. И тут я посмотрел на календарь. Ну да, начало середины лета, рука лицо капитан очевидность.
  5. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 11:41
    0
    гладко было на бумаге,да забыли про овраги.....
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    +1
    Украинское контрнаступление находится в начале середины
    Или все же в конце начала? До чего только не дойдут, чтобы оправдать Киев и конечно себя. Уже даже не смешно.
    1. grem
      grem Сегодня, 11:46
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Украинское контрнаступление находится в начале середины
      Или все же в конце начала? До чего только не дойдут, чтобы оправдать Киев и конечно себя. Уже даже не смешно.

      Да не знаю Геннадий ,чую что то готовят кровавое и чудовищное Кассетные бомбы хим оружие или грязную бомбу ..Эти звери на все готовы !
      Россия выжидает опять ,а может опять вдарить первыми ,где нибудь на Кубе и или Венесуэле ,разместить что нибудь
      1. Lptsk
        Lptsk Сегодня, 12:04
        0
        Не пойму почему ждут. В дерэдзоре распидорасить их