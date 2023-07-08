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Украинская пресса: Заявления Эрдогана по заслуженному Украиной членству в НАТО ничего не значат из-за позиции Байдена

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Украинская пресса: Заявления Эрдогана по заслуженному Украиной членству в НАТО ничего не значат из-за позиции Байдена

Несмотря на то, что вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским публично поддержал планы Киева вступить в НАТО, эти заявления не имеют реальной значимости. Такую оценку словам Эрдогана дала украинская пресса, анализируя перспективы страны на вступление в Североатлантический альянс.


Напомним, что вчера Зеленский посетил Турцию, где встретился с Эрдоганом. На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, ситуация на Украине, зерновая сделка и вероятность ее продления, и, разумеется, членство Украины в НАТО. Но теперь на Украине засомневались в том, что страну примут в альянс даже после публичной поддержки Эрдоганом этой идеи.

Украинская пресса нашла нового виновного в создании препятствий для вступления страны в НАТО – американского президента Джо Байдена. Глава Белого дома ранее дал понять, что членство Украины в НАТО «преждевременно». До этого многие западные страны заявляли о том, что пока не завершится вооруженный конфликт с Россией, принимать Украину в Североатлантический альянс не будут.

Поэтому украинская пресса называет слова Эрдогана лишь «жестом вежливости» в отношении Зеленского, за которым ничего не стоит. Кроме того, турецкий лидер мог таким образом «подколоть» Швецию, против членства которой в альянсе Турция выступает, обвиняя Стокгольм в поддержке курдских национальных организаций и в отказе от выдачи турецкому правосудию курдских боевиков, которых Анкара считает причастными к экстремистской и террористической деятельности на территории страны. Эрдоган своим заявлением как бы дал понять, что он готов смириться даже с членством Украины в альянсе, но не хочет видеть там Швецию до тех пор, пока она не выполнит выдвинутые Анкарой требования.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:01
    0
    Хорошо,пусть покусают руку дающего.Может тогда хозяин начнет действовать против взбесившейся собаки..Хотя,это всего лишь мечты.Байден их не бросит.
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 12:03
      0
      Вова Зеленский - не преувеличивает: он вынужден воевать ибо борется за СВОЮ(!) жизнь, ведь националисты ‒ уже неоднократно ПУБЛИЧНО угрожали ему смертью, в случае "капитуляции"!lol
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:06
    0
    да ладно турки прямо выбрали уже сторону уже открыто подержали укрр в вступлением в нато когда Медведев говорил что цель не допустить укрр в нато !
    что в укрр что на западе статьи преследуют определённую цель !