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Глава Минобороны Украины озвучил «гарантии» по применению американских кассетных боеприпасов при их передаче ВСУ

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Глава Минобороны Украины озвучил «гарантии» по применению американских кассетных боеприпасов при их передаче ВСУ

Украинский режим, пытаясь добиться скорейшей отправки ВСУ кассетных боеприпасов, утверждает, что будет использовать их ограниченно. Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил некие «гарантии» по применению американских кассетных боеприпасов после их передачи ВСУ.


Как отметил глава Минобороны Украины, кассетные боеприпасы не будут применяться по территории Российской Федерации. Здесь стоит отметить, что новые регионы и Крым территорией России киевский режим не считает, соответственно, допускает возможность применения там данных боеприпасов. Кроме того, вряд ли стоит верить обещаниям украинской стороны в принципе, учитывая, к примеру, использование западной техники при рейде проукраинских диверсантов в Белгородскую область.

Резников пообещал применять кассетные боеприпасы лишь в местах скопления российских войск, а также вести строгий учет самих кассетных боеприпасов и документировать территории, где они будут применяться. После завершения боевых действий, отметил глава Минобороны Украины, данные территории якобы будут приоритетными для Киева в плане работ по разминированию.

Наконец, Резников пообещал предоставлять западным покровителям отчеты о применении кассетных боеприпасов и их эффективности на поле боя. Напомним, что 111 стран поддержали в свое время международную конвенцию по ограничению применения кассетных боеприпасов, но США данную конвенцию не ратифицировали. Впрочем, и Украина, как и Россия, ее тоже не подписывали, соответственно и не имеют ограничения для использования таких боеприпасов.
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22 комментария
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  1. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 12:08
    +8
    Для КОШЕРНЫХ ковбоев - нету никаких красных линий!
    Для них, есть лишь один аргумент - КОЛЬТ.
    Не удивлюсь, если на саммите НАТО - будет обсуждаться вопрос о передаче Киеву ЯДЕРНОГО оружия.crying

    Мы тоже будем кассетные боеприпасы применять; на складах их - НЕМЕРЯНО.recourse
    1. grem
      grem Сегодня, 12:15
      +3
      Два сапога пара ,отлично справляются по утилизации народа украины ..Прям блестяще !!!! И ни один из них на передовой не был не разу (даже в армии не служили) ,хотя в камуфляже все бегают по европам и т.д. Выпрашивая наступательное вооружение ..Нужно вешать обоих !
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 12:37
        +2
        Какие гарантии??????? Кому там можно верить????? Ради спасения своей шкуры пойдут на всё, а после нас хоть потоп...
        1. grem
          grem Сегодня, 13:25
          -1
          Цитата: aleks neym_2
          Какие гарантии??????? Кому там можно верить????? Ради спасения своей шкуры пойдут на всё, а после нас хоть потоп...

          Ну типо того "Не доставайся ты никому" и начнут подрывать все и всех ..
          Эти падлы на все способным ,опасность очень велика .
    2. frruc
      frruc Сегодня, 12:58
      0
      Сулла__Славный .....на складах их - НЕМЕРЯНО.

      Если США передаст такие заряды, то стоит им напомнить про их контингент в САР и их дальнейшую судьбу.
    3. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 13:00
      +1
      Цитата: Сулла__Славный
      Мы тоже будем кассетные боеприпасы применять; на складах их - НЕМЕРЯНО.

      Вот и я подумал, что тут какой то клуб самоубийц решение принимает . бы на месте укров двумя руками и ногами отпихивался от такого подарка ибо.... Хотя нам проще будет проблемы со всеми их вундерваффе бороться с применением наших кассетных БП. А на счет их , тут нужно средства ПВО резко улучшить, что бы нейтрализовать явную угрозу.
      1. grem
        grem Сегодня, 13:29
        -1
        Цитата: НИКНН
        Хотя нам проще будет проблемы со всеми их вундерваффе бороться с применением наших кассетных БП. А на счет их , тут нужно средства ПВО резко улучшить, что бы нейтрализовать явную угрозу.

        Процесс денацификации пойдет уже быстрее ..
        Видит Бог ,не мы эту бойню начали ..Нам еще с англосаксами разбираться в будущем Их очередь настала !!!!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:20
    +6
    Смешно слышать от этих утырков какие либо гарантии.Впрочем,не понимаю,почему эти резниковы и Ко еще дышат?
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:21
    0
    Глава Минобороны Украины озвучил «гарантии» по применению американских кассетных боеприпасов при их передаче ВСУ
    [media=https://vk.com/video-75679763_456289777]
  4. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 12:25
    +3
    посмотрел список стран, ратифицировавших договор о запрещении кассетных боеприпасов, и ни России, ни Украины, ни США там нет. Наверное и мы в ответ начнем использовать
    1. Oscar Mike
      Oscar Mike Сегодня, 12:38
      +1
      Вродек как и до этого обе стороны их использовали. У ВСУ были запасы советских кассетных боеприпасов. РФ использовала РБК-500 с противотанковыми ПТАБ-1М.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:38
      +1
      Цитата: Hellcos
      Наверное и мы в ответ начнем использовать

      Системы дистанционого минирования нами используются по полной...
      1. grem
        grem Сегодня, 13:32
        -1
        Цитата: свой1970
        Цитата: Hellcos
        Наверное и мы в ответ начнем использовать

        Системы дистанционого минирования нами используются по полной...

        Границу с польшей бы так заминировать или хоть как то ..и ОДЕССКИЙ ПОРТ ПОЛНОСТЬЮ !!!!
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:25
    0
    Переход формальных, законодательных линий - это одно.
    А не формальных, "джентельменских" - позволяет отменить и др, в тч нейтралитет нейтральных 200 лет швеции и швейцарии.
    Да и др договоренности...
    Все смешалось в доме облонских...
    ... И в доме нашего, понимешь, уильяма шекспира...
    А в доме дяди сэма все спокойно?
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:25
    +3
    "Мамой клянусь!" - случайно Резников не добавил?
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 12:34
      0
      Министр Украины озвучил некие «гарантии» по ….
      Извините, дальше читать не стал - квартал 95 в чистом виде.
      Цитата: Pharmacist
      "Мамой клянусь!" - случайно Резников не добавил?
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:28
    +1
    Ага.
    Гарантии боевых действий.
    Война есть война.
  8. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:34
    +3
    Как только кассетные боеприпасы поступят на вооружение ВСУ у России есть право применить такие же боеприпасы по Украине. Особенно по Львову. Чтобы они бегали с криками хелп ми, о зохен вайн и т.д. soldier
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:40
      +1
      Цитата: Солдатов В.
      у России есть право применить такие же боеприпасы по Украине

      Мы применяем- системы дистанционного минирования и есть один из вариантов кассетных боеприпасов.
      И Украина их применяла- "Лепестки" из этой же оперы
  9. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 12:37
    +2
    С учетом того что задач со стороны МО по устранению каких-то руководителей в ВСУ нет , а просто политическая игра с расходниками с одной и другой стороны, могут поставлять что угодно . Реакции не будет никакой
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:52
    +2
    Давай Путин , делай то что умеешь(уничтожить Россию).
    А то выборы проиграешь в 2024 году.
  11. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 13:44
    0
    Кассетные бомбы и противотанковые снаряды с ураном. С волками жить, по волчьи выть. Надо применять против них тоже запрещённые виды вооружений, а лучше, когда лишь пересечёт границу с польшой наносить опережающий удар, который полностью истребит вооружения и наёмников с той стороны!!!