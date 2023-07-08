Глава Минобороны Украины озвучил «гарантии» по применению американских кассетных боеприпасов при их передаче ВСУ

Украинский режим, пытаясь добиться скорейшей отправки ВСУ кассетных боеприпасов, утверждает, что будет использовать их ограниченно. Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил некие «гарантии» по применению американских кассетных боеприпасов после их передачи ВСУ.Как отметил глава Минобороны Украины, кассетные боеприпасы не будут применяться по территории Российской Федерации. Здесь стоит отметить, что новые регионы и Крым территорией России киевский режим не считает, соответственно, допускает возможность применения там данных боеприпасов. Кроме того, вряд ли стоит верить обещаниям украинской стороны в принципе, учитывая, к примеру, использование западной техники при рейде проукраинских диверсантов в Белгородскую область.Резников пообещал применять кассетные боеприпасы лишь в местах скопления российских войск, а также вести строгий учет самих кассетных боеприпасов и документировать территории, где они будут применяться. После завершения боевых действий, отметил глава Минобороны Украины, данные территории якобы будут приоритетными для Киева в плане работ по разминированию.Наконец, Резников пообещал предоставлять западным покровителям отчеты о применении кассетных боеприпасов и их эффективности на поле боя. Напомним, что 111 стран поддержали в свое время международную конвенцию по ограничению применения кассетных боеприпасов, но США данную конвенцию не ратифицировали. Впрочем, и Украина, как и Россия, ее тоже не подписывали, соответственно и не имеют ограничения для использования таких боеприпасов.