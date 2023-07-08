«Украинский конфликт сменил парадигму в морской войне»: ВМС Франции начали обучаться борьбе с морскими и воздушными беспилотниками

На этих маневрах ВМС Франции впервые обучили экипажи своих надводных кораблей и пилотов Rafale-M отражению атак летательных и надводных БПА. Угроза с их стороны стала актуальной, как никогда ранее

Эффективность, которую продемонстрировали летательные и надводные дроны в украинском конфликте, доказала смену парадигмы в морской войне. Использование БПА для разведки и штурмовых операций, а также атаки морских дронов-«камикадзе» ВСУ на российские боевые корабли показали, что эти небольшие, но эффективные суда увеличили сложность ведения морской войны

Хотя УР эффективны, все еще неясно, будет ли их достаточно для отражения атак роя, включая десятки беспилотников. Поэтому добавление лазерного оружия к многоуровневой системе обороны кораблей или флотилии, похоже, станет предметом обсуждения в ближайшем будущем. Война на Украине показала, что БПА относительно дешевы и эффективны, и без разработки надежных контрмер боевые корабли не будут чувствовать себя в безопасности на море. Даже самые мощные из них