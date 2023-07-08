«Украинский конфликт сменил парадигму в морской войне»: ВМС Франции начали обучаться борьбе с морскими и воздушными беспилотниками

ВСУ предпринимали неоднократные попытки атаковать российские корабли в Черном море надводными и воздушными дронами. На этом фоне французский флот на днях впервые провел учения, на которых отрабатывалась тактика борьбы с беспилотниками в морских условиях.
На этих маневрах ВМС Франции впервые обучили экипажи своих надводных кораблей и пилотов Rafale-M отражению атак летательных и надводных БПА. Угроза с их стороны стала актуальной, как никогда ранее
- отметили в командовании флота.
Как сообщается в издании Naval News, в учениях приняли участие фрегат FREMM Bretagne, патрульный корабль (OPV) Enseigne de vaisseau Jacoubet, истребители Rafale-M из двух авиакрыльев и батальон морских стрелков.
В соответствии со сценарием маневров первоначально фрегат FREMM столкнулся с надводными БПА, скорость хода которых варьировалась от 50 до 85 м/с. Борьбу с ними вели 76-мм главное орудие, 20-мм дистанционно управляемые установки Narwhal и 12,7-мм пулеметы.
После этого малогабаритные БПЛА взлетели с вертолетной палубы FREMM, направившись к OPV, чтобы проверить возможности их радиоэлектронного подавления винтовкой BADA («автономный глушитель дронов») и их нейтрализации с помощью дробовиков со специальными боеприпасами и обычным стрелковым оружием (автоматами HK416 и FAMAS).
Эффективность, которую продемонстрировали летательные и надводные дроны в украинском конфликте, доказала смену парадигмы в морской войне. Использование БПА для разведки и штурмовых операций, а также атаки морских дронов-«камикадзе» ВСУ на российские боевые корабли показали, что эти небольшие, но эффективные суда увеличили сложность ведения морской войны
- считает опрошенный изданием «Тайфун Озберк», отставной офицер ВМС Турции.
С его слов, в то время как оборонные подрядчики во многих странах работают над разработкой новых типов БПА, ВМС заняты интеграцией беспилотных систем в свои флоты и выработкой тактики борьбы с ними. Как он считает, наиболее оптимальной контрмерой является использование оружия со шрапнелью, которое увеличивает вероятность попадания.
Возросла важность вооружения кораблей небольшими управляемыми ракетами, такими как Longbow Hellfire или L-UMTAS.
Хотя УР эффективны, все еще неясно, будет ли их достаточно для отражения атак роя, включая десятки беспилотников. Поэтому добавление лазерного оружия к многоуровневой системе обороны кораблей или флотилии, похоже, станет предметом обсуждения в ближайшем будущем. Война на Украине показала, что БПА относительно дешевы и эффективны, и без разработки надежных контрмер боевые корабли не будут чувствовать себя в безопасности на море. Даже самые мощные из них
- считает Озберк.