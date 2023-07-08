Военное обозрение
Войти Регистрация

«Украинский конфликт сменил парадигму в морской войне»: ВМС Франции начали обучаться борьбе с морскими и воздушными беспилотниками

6
«Украинский конфликт сменил парадигму в морской войне»: ВМС Франции начали обучаться борьбе с морскими и воздушными беспилотниками

ВСУ предпринимали неоднократные попытки атаковать российские корабли в Черном море надводными и воздушными дронами. На этом фоне французский флот на днях впервые провел учения, на которых отрабатывалась тактика борьбы с беспилотниками в морских условиях.


На этих маневрах ВМС Франции впервые обучили экипажи своих надводных кораблей и пилотов Rafale-M отражению атак летательных и надводных БПА. Угроза с их стороны стала актуальной, как никогда ранее

- отметили в командовании флота.

Как сообщается в издании Naval News, в учениях приняли участие фрегат FREMM Bretagne, патрульный корабль (OPV) Enseigne de vaisseau Jacoubet, истребители Rafale-M из двух авиакрыльев и батальон морских стрелков.

В соответствии со сценарием маневров первоначально фрегат FREMM столкнулся с надводными БПА, скорость хода которых варьировалась от 50 до 85 м/с. Борьбу с ними вели 76-мм главное орудие, 20-мм дистанционно управляемые установки Narwhal и 12,7-мм пулеметы.

После этого малогабаритные БПЛА взлетели с вертолетной палубы FREMM, направившись к OPV, чтобы проверить возможности их радиоэлектронного подавления винтовкой BADA («автономный глушитель дронов») и их нейтрализации с помощью дробовиков со специальными боеприпасами и обычным стрелковым оружием (автоматами HK416 и FAMAS).

Эффективность, которую продемонстрировали летательные и надводные дроны в украинском конфликте, доказала смену парадигмы в морской войне. Использование БПА для разведки и штурмовых операций, а также атаки морских дронов-«камикадзе» ВСУ на российские боевые корабли показали, что эти небольшие, но эффективные суда увеличили сложность ведения морской войны

- считает опрошенный изданием «Тайфун Озберк», отставной офицер ВМС Турции.



С его слов, в то время как оборонные подрядчики во многих странах работают над разработкой новых типов БПА, ВМС заняты интеграцией беспилотных систем в свои флоты и выработкой тактики борьбы с ними. Как он считает, наиболее оптимальной контрмерой является использование оружия со шрапнелью, которое увеличивает вероятность попадания.

Возросла важность вооружения кораблей небольшими управляемыми ракетами, такими как Longbow Hellfire или L-UMTAS.

Хотя УР эффективны, все еще неясно, будет ли их достаточно для отражения атак роя, включая десятки беспилотников. Поэтому добавление лазерного оружия к многоуровневой системе обороны кораблей или флотилии, похоже, станет предметом обсуждения в ближайшем будущем. Война на Украине показала, что БПА относительно дешевы и эффективны, и без разработки надежных контрмер боевые корабли не будут чувствовать себя в безопасности на море. Даже самые мощные из них

- считает Озберк.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 12:40
    +3
    надводными БПА, скорость хода которых варьировалась от 50 до 85 м/с.
    Автор, 85 м/с соответствует 306 км/час, где Вы такие "надводные БПА" видели, поделитесь. Вряд ли это та резинка, что на заглавном фото.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:50
    0
    Надводный БПА хорошее средство для экономических споров на шельфе,так мысли в слух.
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 13:08
      0
      А как они будут эффективны в персидском заливе или в красном море... вы не представляете. Это перевернет весь мир. Когда ни нефть, ни газ нельзя будет транспортировать по морю...
      Да че там углеводороды, а сухогрузы, контейнеровозы? Хоxлoбандеровцы выпустили джина из бутылки.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 13:26
        0
        Цитата: Oleg Ogorod
        А как они будут эффективны в персидском заливе или в красном море... вы не представляете. Это перевернет весь мир. Когда ни нефть, ни газ нельзя будет транспортировать по морю...
        Да че там углеводороды, а сухогрузы, контейнеровозы? Хоxлoбандеровцы выпустили джина из бутылки.

        Сколько лет как прошла война в Карабахе? А ведь там вплотную затронули тему с БПЛА но, с тех пор, только турки чухнулись, развивая тему. Остальным же понадобился жареный петух чтобы начать производство. Хорошо нам персы помогли с Геранью, а то было бы совсем туго...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    0
    атаки морских дронов-«камикадзе» ВСУ на российские боевые корабли показали, что эти небольшие, но эффективные суда увеличили сложность ведения морской войны
    Проблем добавили, но французы умолчали, что при попытке атаки были уничтожены российскими средствами поражения. Поэтому за опытом на ЧФ.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 13:19
    0
    А что, буза во Франции уже кончилась?! Судя по фонтанчикам на воде её можно было прекратить за пару часов... soldier