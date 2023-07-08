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Итальянский репортер: Под Бахмутом украинские военные вынуждены использовать итальянские минометы образца 60-х годов

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Итальянский репортер: Под Бахмутом украинские военные вынуждены использовать итальянские минометы образца 60-х годов

Медленно и неотвратимо на Западе все больше прозревают на тему фактически уже провалившегося контрнаступления украинской армии, в успех которого продолжают верить, пожалуй, только закоренелые и недалекие оптимисты-русофобы.


Киевские правители как могут пытаются оправдать свои неудачи, Зеленский снова и снова просит и требует новых поставок вооружений, объясняя провал контрнаступа их нехваткой. На этом фоне у западных обывателей, а следом и некоторых наиболее трезво мыслящих журналистов, возникают логичные вопросы: а куда делось все то оружие, которое на миллиарды долларов было уже поставлено на Украину?

Разобраться на месте, что же на самом деле происходит на украинском фронте решил репортер итальянской газеты Corriere della Sera, который ради выяснения правды не побоялся побывать на одном из самых горячих участков боевых действий. Журналист пообщался с украинскими бойцами, воюющими в районе Бахмута (Артемовска) и с удивлением для себя узнал, что более чем за месяц с начала контрнаступления ВСУ ни на метр не продвинулись в районе этого города.

Более того, оказалось, что хваленые новейшие натовские вооружения, боевая техника, которыми буквально завалили Украину западные союзники, практически не доходят до фронта, неведомым образом растворяясь где-то по пути следования. В результате украинские военные под Бахмутом вынуждены использовать еще имеющееся советское вооружение, а из иностранного у них есть только старенькая итальянская 120-мм минометная система образца 1963 года, подготовка к бою которой занимает не менее 10 минут.

Много нового итальянский репортер узнал и о разгоняемой киевской пропагандой, а следом и западными СМИ, легенде о «полном окружении Бахмута». Ничего подобного на самом деле не произошло, а украинские бойцы жалуются на то, что оказались не готовы к такой «бурной реакции со стороны россиян, которые очень хорошо укоренились» и не намерены сдавать и клочка территории.

Правда, в Киеве грозятся второй волной контрнаступа, в которую намерены бросить якобы имеющиеся у ВСУ крупные стратегические резервы в количестве 50 тысяч бойцов, обученных натовскими инструкторами. Начать его украинский Генштаб вроде как намеревается до проведения саммита НАТО, который состоится уже очень скоро — 11-12 июля в Вильнюсе.

Однако все больше военных экспертов задаются вопросом, насколько способна украинская армия за счет решительного броска свежими силами переломить ход военной кампании в свою пользу. Ведь если вторая волна контрнаступления, как и первая, разобьется об российскую оборону, то Киеву фактически некем и нечем будет воевать в осенне-зимнюю кампанию. В то время как российская армия, значительно укрепившая не только оборону, но и нарастившая собственные резервы, после такого исхода очевидно начнет собственное наступление.

Ставки для киевского режима очень высоки, согласно военной логике идти в новый контрнаступ слишком рискованно. Но, с другой стороны, западные партнеры требуют от Зеленского успехов на фронте любой ценой в самое ближайшее время, и альтернативы для украинского президента фактически нет.
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24 комментария
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  1. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 13:02
    +1
    так у нас, т-55 на фронт пошли,а они ещё постарее будут.....если в россии не возьмут минфин и олигархов за яйца,скоро и т-34 с пьедесталов в бой пойдут
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 13:46
      0
      не возьмут минфин и олигархов за яйца
      Призыв полностью поддерживаю, только Наебулину за данный орган взять невозможно по причине иной гендерной характеристики.
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 14:13
        0
        Сделать ей операцию по смене пола, а уж затем взять за яйца
  2. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 13:03
    -2
    итальянская 120-мм минометная система образца 1963 года,
    А как там себя проявили новые шумерские миномёты "Молот", ранее широко разрекламированные? Неужели самоликвидировались вместе с расчётами?
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 13:04
    +5
    Под Бахмутом украинские военные вынуждены использовать итальянские минометы образца 60-х годов

    У нас и ДШК до сих пор в строю - отличная машина!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:05
    0
    альтернативы для украинского президента фактически нет
    А ему "друзья Украины" альтернативу и не предлагали изначально. Все сводится к единственному - воюй пока есть кем, а оружие подбросим. Но теперь и "друзья" начинают постепенно понимать, что все пошло не так, как планировали, но отступать некуда, за спиной Вашингтон и Брюссель.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:07
      0
      Цитата: rotmistr60
      Но теперь и "друзья" начинают постепенно понимать, что все пошло не по их плану, но отступать некуда, за спиной Вашингтон и Брюссель.

      В каком воспалённом мозгу возник вдруг план "разбить" Россию силами гопников с окраины?!
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 13:46
        +1
        план "разбить" Россию силами гопников с окраины?
        Расчет был на коллапс российской экономики в результате санкций и последующий дворцовый переворот. Об этом в марте прошлого года не стесняясь английские газеты писали.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 14:08
          0
          И расчёт, как показывают недавние события, не на пустом месте строился - эти планы верстали отнюдь не те аналитики-пополизы, которые убедили наше руководство, что российские танки вна Украине цветами встречать будут. Вероятно, запас нашей прочности они недооценили, но о том, что их расчёты полностью ложны, говорить пока очень рано.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:06
    +2
    Хватит хихикать над миномётом 1963-го, а то 8 лет хихикали над миномётом "Молот". Дохихикались. Всё равно их нужно "демилитаризировать", как говаривал ВВП, а это героизм, пот, кровь, слёзы, ранения и гибель наших солдат.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 13:18
      0
      Цитата: Румaтa
      а то 8 лет хихикали над миномётом "Молот"


      Цитата: Авиатор_
      А как там себя проявили новые шумерские миномёты "Молот", ранее широко разрекламированные? Неужели самоликвидировались вместе с расчётами?

      Так как?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:33
      0
      Кстати.А давайте посмотрим на наш "Тюльпан"На базе миномета он сделан какого года образца?Не 1944,часом.Может дело не в миномете,а в минах,да и в расчетах,кто воюет
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:43
        0
        Разработка "Тюльпана" началась в 1966г, а первые три образца были выпущены для испытаний в 1969 г. Принят на вооружение в 1971 г. Разработан в КБ с нуля.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:25
          0
          В 1943 году были созданы первые опытные образцы 240 мм казнозарядного миномета.Вот от них,этих шавыринских минометов все и ведется.А не с нуля.М240 был принят,кажется в 1950-м.Именно этот миномет и поставлен на шасси
    3. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 13:40
      0
      а то 8 лет хихикали над миномётом "Молот". Дохихикались.
      Я чёт не понял. "Молот" доработан и прекрасно себя показал? Поделитесь инфой, дуже цекаво.
    4. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 14:15
      +1
      Над миномётом можно смеяться когда находишься в теплом офисе... А под обстрелом хоть бы и мортиры 18 века, вряд ли смеяться будет желание
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:06
    +2
    (...альтернативы для украинского президента фактически нет...) К сожалению, альтернатива у зеленского имеется- это наши "не простые решения". А, вот от чего эти "решения" становятся возможными- каждый думающий понимает прекрасно. А, вот озвучивать это...
  7. Shelest2000
    Shelest2000 Сегодня, 13:27
    +1
    Медленно и неотвратимо на Западе все больше прозревают

    Честно говоря, уже устал слышать о "прозревании" Запада. Толку-то ?
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 14:10
      +1
      Там трое прозрели: Риттер, Мак-Грегор и Кедми. Вот этих прозревших наши СМИ ежедневно и цитируют.
  8. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 13:30
    0
    Как обстоят дела с применением термобарических боеприпасов Российской армией? Почему-то ничего неслышно об их использовании при прорывах укрепрайонов противника.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 13:42
      0
      Почему-то ничего неслышно об их использовании при прорывах укрепрайонов противника.
      Зато хорошо видно у Colonelcassad в телеге. Ударная волна прекрасно видна.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 14:12
        0
        И насколько успешны эти случаи применения? Почему тогда не слышно о прорывах укреплённой обороны противника после таких ударов?
  9. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 13:34
    +5
    Итальянский репортер: Под Бахмутом украинские военные вынуждены использовать итальянские минометы образца 60-х годов

    Очередная примитивная пропагандистская публикация.
    Во первых - миномет не итальянский, а французский - Mortier 120mm Rayé Tracté Modèle F1, который буквально вчера еще использовали в 23 странах, в том числе и Италией, пользовавшейся ими до 2016 года. Корпус морской пехоты США пользовался этими минометами до 2017 года.
    Миномет может использовать все современные боеприпасы НАТО, в том числе и высокоточные Precision Extended Range Munition.
    Очень бы хотелось увидеть сайтовских "менестрелей", публикующих духоподъемную чушь, под огнем этих минометов.
  10. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 13:48
    +4
    Опять шапкозакидательство основанное на третьестепенных фактах. Миномет хоть в Африке, хоть в Арктике,40х годов или 2023 ничем принципиально и функционально не отличается . Лишь бы расчет был слаженный, разведка работала четко и мин было достаточно .