Итальянский репортер: Под Бахмутом украинские военные вынуждены использовать итальянские минометы образца 60-х годов

Медленно и неотвратимо на Западе все больше прозревают на тему фактически уже провалившегося контрнаступления украинской армии, в успех которого продолжают верить, пожалуй, только закоренелые и недалекие оптимисты-русофобы.
Киевские правители как могут пытаются оправдать свои неудачи, Зеленский снова и снова просит и требует новых поставок вооружений, объясняя провал контрнаступа их нехваткой. На этом фоне у западных обывателей, а следом и некоторых наиболее трезво мыслящих журналистов, возникают логичные вопросы: а куда делось все то оружие, которое на миллиарды долларов было уже поставлено на Украину?
Разобраться на месте, что же на самом деле происходит на украинском фронте решил репортер итальянской газеты Corriere della Sera, который ради выяснения правды не побоялся побывать на одном из самых горячих участков боевых действий. Журналист пообщался с украинскими бойцами, воюющими в районе Бахмута (Артемовска) и с удивлением для себя узнал, что более чем за месяц с начала контрнаступления ВСУ ни на метр не продвинулись в районе этого города.
Более того, оказалось, что хваленые новейшие натовские вооружения, боевая техника, которыми буквально завалили Украину западные союзники, практически не доходят до фронта, неведомым образом растворяясь где-то по пути следования. В результате украинские военные под Бахмутом вынуждены использовать еще имеющееся советское вооружение, а из иностранного у них есть только старенькая итальянская 120-мм минометная система образца 1963 года, подготовка к бою которой занимает не менее 10 минут.
Много нового итальянский репортер узнал и о разгоняемой киевской пропагандой, а следом и западными СМИ, легенде о «полном окружении Бахмута». Ничего подобного на самом деле не произошло, а украинские бойцы жалуются на то, что оказались не готовы к такой «бурной реакции со стороны россиян, которые очень хорошо укоренились» и не намерены сдавать и клочка территории.
Правда, в Киеве грозятся второй волной контрнаступа, в которую намерены бросить якобы имеющиеся у ВСУ крупные стратегические резервы в количестве 50 тысяч бойцов, обученных натовскими инструкторами. Начать его украинский Генштаб вроде как намеревается до проведения саммита НАТО, который состоится уже очень скоро — 11-12 июля в Вильнюсе.
Однако все больше военных экспертов задаются вопросом, насколько способна украинская армия за счет решительного броска свежими силами переломить ход военной кампании в свою пользу. Ведь если вторая волна контрнаступления, как и первая, разобьется об российскую оборону, то Киеву фактически некем и нечем будет воевать в осенне-зимнюю кампанию. В то время как российская армия, значительно укрепившая не только оборону, но и нарастившая собственные резервы, после такого исхода очевидно начнет собственное наступление.
Ставки для киевского режима очень высоки, согласно военной логике идти в новый контрнаступ слишком рискованно. Но, с другой стороны, западные партнеры требуют от Зеленского успехов на фронте любой ценой в самое ближайшее время, и альтернативы для украинского президента фактически нет.