Военное обозрение
Войти Регистрация

ТГ-канал: ВСУ намерены экспроприировать муниципальный транспорт в городах Днепропетровской области с целью эвакуации погибших солдат

15
ТГ-канал: ВСУ намерены экспроприировать муниципальный транспорт в городах Днепропетровской области с целью эвакуации погибших солдат

Украинские боевики готовятся к экспроприации муниципального общественного транспорта в населённых пунктах Днепропетровской области для эвакуации погибших солдат. Об этом сообщает ТГ-канал «Репортёр Руденко V». По данным Telegram-канала, причиной всему послужили неудачи, которые потерпели ВСУ в ходе своего так называемого «контрнаступа».


Как уточнил специальный корреспондент ВГТРК в ДНР Андрей Руденко, в его распоряжении оказался соответствующий документ, подписанный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Из него следует, что украинский главком отдал приказ реквизировать транспорт, находящийся в собственности администрации городов вышеупомянутого региона, в том числе и муниципальный, для проведения эвакуации раненых и погибших с поля боя из-за огромных потерь, которые несёт украинская армия. Всё это является результатом неудачных попыток украинских боевиков атаковать позиции наших войск.

В этом контексте, колоссальные потери украинских вооружённых формирований, а также неспособность украинских войск прорвать российскую линию обороны в ходе длящегося уже более месяца контрнаступления, вынуждают их идти на ухищрения подобного рода.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:23
      +2
      Никогда еще не видел платформы-труповозки.Впрочем,ладно.Что попадется под рукв,пусть тем и везут.Вон,на фото трамвай.Тоже-подходит
  2. PPD
    PPD Сегодня, 13:21
    +1
    На фото- трамвай!?
    И трамвай с троллейбусом тоже? wassat
    Феерическое будет зрелище laughing
    Р.С. правда с рельсами вопрос решить надо будет. Хотя и Икарус на поле боя- тоже картина та еще будет.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 13:29
      +6
      Зря ржёте! При обороне Одессы , трамваи ходили на передок.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:36
        +5
        Да и при обороне Ленинграда..А мы посмотрим,да и поржем.Когда подойдем к Днепропетровску.Впрочем,если рассматривать суть статьи-муниципальный транспорт для вывоза трупов,то это какая то чернуха.С поля боя трупы зачастую всуки не убирают,а тут трамваи
      2. PPD
        PPD Сегодня, 13:51
        0
        А грузовиком- не вариант погибших вывозить?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:56
          0
          Вы в статье поняли суть?Я понял-голимая чернуха.Да транспорт (любой доступный)будет использоваться для подвоза боеприпасов и личного состава..Про погибших-в последнюю очередь.Они не торопятся
        2. Wolfskin1993
          Wolfskin1993 Сегодня, 14:37
          0
          БЕЛАЗАМи!!!! И длинными колонами!
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: PPD
      На фото- трамвай!?
      И трамвай с троллейбусом тоже? wassat
      Феерическое будет зрелище laughing
      Р.С. правда с рельсами вопрос решить надо будет. Хотя и Икарус на поле боя- тоже картина та еще будет.

      В Крыму троллейбус ходит на межгороде, под Нижним до недавнего времени трамвай ходил далеко за город...
      1. PPD
        PPD Сегодня, 14:25
        0
        Да понятно все это.
        Но лепить трамвай на фото....
        Ясно,что это про Пазики- Газели.
        Не важно куда ходит трамвай- троллейбус.
        На поле боя рельсов- проводов не будет.
        Да и автобус в поле просто сядет, даже если дождя не будет. А уж погибших на нем вывозить- ну не знаю...
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:27
    +3
    из-за огромных потерь, которые несёт украинская армия.

    Каких нахрен огромных? Не смешите. У них с погонами где-то миллион и пополнение ежедневно. Несколько десятков тысяч трупов они даже не заметили. Чтобы победить нужно ежедневно денацифицировать в 10 раз больше.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 13:43
      -1
      +.
      Ужасный ужас.
      7 лет поо пьянь в всу и взрывы молота на стрельбах.
      А потом - суп с котом.
      Прикрыть отсутствие своих сухпут(если не развал сознательный) - единственный повод.над ухрами поржать.
      Черех 10 лет кавказ и ср азия запылает(или нет?), а у нас там опять не будет обученных для степей, пустынь. Арктические дивизии перебросим. Опять заткнем дырки
  4. mag nit
    mag nit Сегодня, 13:32
    +2
    Нужно экспроприировать зерноуборочные комбайны, чтобы сразу перерабатывать укроп на силос.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:44
    +2
    Да ладно вам, якобы какой то воекор, какой-то приказ даже без скрина, не информация а "утка" у нас некоторые Т. Г. каналы такую чернуху тащат что мама не горюй,так что и это слушок-малышок.
  6. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:25
    0
    А пан Залужный, ещё, у "руля" ВСУ???? А СМИ "вещали", что он очень сильно "300", почти что "фронтовой овощ".... ?????
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:36
    0
    На мотоблоках пусть вывозят, недобитков. На мотоблоках!)