Украинские боевики готовятся к экспроприации муниципального общественного транспорта в населённых пунктах Днепропетровской области для эвакуации погибших солдат. Об этом сообщает ТГ-канал «Репортёр Руденко V». По данным Telegram-канала, причиной всему послужили неудачи, которые потерпели ВСУ в ходе своего так называемого «контрнаступа».Как уточнил специальный корреспондент ВГТРК в ДНР Андрей Руденко, в его распоряжении оказался соответствующий документ, подписанный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Из него следует, что украинский главком отдал приказ реквизировать транспорт, находящийся в собственности администрации городов вышеупомянутого региона, в том числе и муниципальный, для проведения эвакуации раненых и погибших с поля боя из-за огромных потерь, которые несёт украинская армия. Всё это является результатом неудачных попыток украинских боевиков атаковать позиции наших войск.В этом контексте, колоссальные потери украинских вооружённых формирований, а также неспособность украинских войск прорвать российскую линию обороны в ходе длящегося уже более месяца контрнаступления, вынуждают их идти на ухищрения подобного рода.