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Член Палаты представителей Конгресса США призвала ликвидировать американские кассетные боеприпасы вместо их передачи Украине

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Член Палаты представителей Конгресса США призвала ликвидировать американские кассетные боеприпасы вместо их передачи Украине

Властям США стоит не передавать кассетные боеприпасы другим странам, в том числе Украине, а уничтожить их. Об это заявила член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Бетти Макколлум (от штата Миннесота) в официальном сообщении на своем сайте.


Конгрессвумен отметила, что она полностью солидарна с политикой администрации США по украинскому вопросу. Но в таком аспекте как передача кассетных боеприпасов она выступает категорически против их поставок на Украину. Все подобные вооружения следует ликвидировать, а не передавать другим странам.

Решение передать Украине кассетные боеприпасы станет «ужасной ошибкой» президента США Джо Байдена, подчеркнула Макколлум. Ранее власти Германии и Австрии, а также представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак выступили с критикой решения США передать Украине кассетные боеприпасы.

Напомним, что само решение озвучил 7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Министр обороны Украины Алексей Резников предоставил некие «гарантии» по использованию кассетных боеприпасов.

Однако мы прекрасно понимаем истинную цену обещаний и «гарантий» как Запада, так и Украины. Поэтому можно не сомневаться, что в случае попадания кассетных боеприпасов на Украину, киевский режим будет использовать их так, как ему заблагорассудится, и поэтому единственным способом противостоять их использованию остается лишь уничтожение складов этих боеприпасов, раз уж нет возможности нанести удары по логистической инфраструктуре, с помощью которой боеприпасы доставляются на Украину.
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7 комментариев
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 12:45
    +1
    Подавляющее количество сатанистоа в США не дадут услышать этот призыв.
    PS: нашему руководству в данный момент не мешало бы снять ролик и продемонстрировать действие и наших кассетных боеприпасов. Но, видимо, это не наш метод.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:49
      +1
      МО США выгоднее передать эти боеприпасы за деньги (в счет выделенных траншей), нежели утилизировать за счет оборонного бюджета.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:24
        0
        Соглашусь с вами. Действительно проще передать за счет планируемого транша чем тратиться на утилизацию. С уничтожением хим оружия они не спешили ссылаясь на нехватку средств (?). Вчера Байден заявил, что все уничтожили, но слабо в это верится.
      2. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 13:50
        0
        Отсюда и постоянное стремление штатов развязывать войны, круговорот бабла останавливатся не должен.
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 13:41
    0
    Есть светлые головы даже в логове врага! Когда уже наши венценосные догадаются, что можно прекратить поставки в 404-ю и закончить уже Странную ВО?!
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:49
    0
    Как там у бельгийцев, мы незнаем где они нашли наше оружие. Ну так и базы сша обстрелять искандером с кассетными бч, а что, мы вообще не в курсах где они такое оружие взяли. Наше всё на украине уничтожено, последний процессор из тостера выковыриваем, нет нэма.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:40
    0
    Член Палаты показывает питайте ложные надежды на нас а мы сделаем как сша будет выгодно !