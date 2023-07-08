Член Палаты представителей Конгресса США призвала ликвидировать американские кассетные боеприпасы вместо их передачи Украине

Властям США стоит не передавать кассетные боеприпасы другим странам, в том числе Украине, а уничтожить их. Об это заявила член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Бетти Макколлум (от штата Миннесота) в официальном сообщении на своем сайте.Конгрессвумен отметила, что она полностью солидарна с политикой администрации США по украинскому вопросу. Но в таком аспекте как передача кассетных боеприпасов она выступает категорически против их поставок на Украину. Все подобные вооружения следует ликвидировать, а не передавать другим странам.Решение передать Украине кассетные боеприпасы станет «ужасной ошибкой» президента США Джо Байдена, подчеркнула Макколлум. Ранее власти Германии и Австрии, а также представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак выступили с критикой решения США передать Украине кассетные боеприпасы.Напомним, что само решение озвучил 7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Министр обороны Украины Алексей Резников предоставил некие «гарантии» по использованию кассетных боеприпасов.Однако мы прекрасно понимаем истинную цену обещаний и «гарантий» как Запада, так и Украины. Поэтому можно не сомневаться, что в случае попадания кассетных боеприпасов на Украину, киевский режим будет использовать их так, как ему заблагорассудится, и поэтому единственным способом противостоять их использованию остается лишь уничтожение складов этих боеприпасов, раз уж нет возможности нанести удары по логистической инфраструктуре, с помощью которой боеприпасы доставляются на Украину.