На фоне информации о планах передать Киево-Печерскую лавру под протекторат Стамбула Зеленский встретился со «вселенским патриархом» Варфоломеем

Глава киевского режима, как стало известно, встречался не только с президентом Турции Эрдоганом, но и с так называемым «вселенским патриархом» Варфоломеем. Это тот самый «патриарх», который по указке американских спецслужб, не имея на то никаких церковных полномочий, вручил тогдашнему президенту Украины Порошенко документ о «томосе» - «признании» так называемой ПЦУ – раскольнической церкви Украины. Сегодня эту церковь православный мир не признаёт, но киевские власти этот факт не смущает.Встреча Зеленского с Варфоломеем обращает на себя особое внимание в связи с тем, что накануне на Украине была опубликована информация о готовящейся передаче Киево-Печерской лавры в «юрисдикцию вселенского (стамбульского) патриарха». Пошли разговоры о том, что именно это и было условием вручения того самого «томоса» для ПЦУ со стороны Варфоломея и тех, кто за ним стоит.Заявление о том, что украинские власти собираются передать Лавру стамбульскому (константинопольскому) патриархату накануне сделал бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский.Зеленский в ходе встречи с Варфоломеем поблагодарил того за «духовную поддержку Украины и украинцев, а также за молитвы за всех украинцев». При этом г-н Зеленский не принимает во внимание тот факт, что прихожане и монахи Киево-Печерской лавры – тоже украинцы, только в их отношении карательными методами действует инструмент репрессивного режима в виде СБУ и нацполиции.Напомним, что на неделе украинские чиновники, действия под прикрытием полиции, опечатали целый ряд помещений Лавры, оставив для монахов лишь небольшой приход. При этом отмечено, что если монахи снова откажутся перейти из канонической православной церкви в ПЦУ, то их будут выселять.Теперь же становится понятно, что Лавру вместе с монахами могут просто отдать в руки Стамбула с управлением ставленников Варфоломея, не имеющих никакого отношения к канонической православной церкви Украины.