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На фоне информации о планах передать Киево-Печерскую лавру под протекторат Стамбула Зеленский встретился со «вселенским патриархом» Варфоломеем

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На фоне информации о планах передать Киево-Печерскую лавру под протекторат Стамбула Зеленский встретился со «вселенским патриархом» Варфоломеем

Глава киевского режима, как стало известно, встречался не только с президентом Турции Эрдоганом, но и с так называемым «вселенским патриархом» Варфоломеем. Это тот самый «патриарх», который по указке американских спецслужб, не имея на то никаких церковных полномочий, вручил тогдашнему президенту Украины Порошенко документ о «томосе» - «признании» так называемой ПЦУ – раскольнической церкви Украины. Сегодня эту церковь православный мир не признаёт, но киевские власти этот факт не смущает.


Встреча Зеленского с Варфоломеем обращает на себя особое внимание в связи с тем, что накануне на Украине была опубликована информация о готовящейся передаче Киево-Печерской лавры в «юрисдикцию вселенского (стамбульского) патриарха». Пошли разговоры о том, что именно это и было условием вручения того самого «томоса» для ПЦУ со стороны Варфоломея и тех, кто за ним стоит.

Заявление о том, что украинские власти собираются передать Лавру стамбульскому (константинопольскому) патриархату накануне сделал бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский.

Зеленский в ходе встречи с Варфоломеем поблагодарил того за «духовную поддержку Украины и украинцев, а также за молитвы за всех украинцев». При этом г-н Зеленский не принимает во внимание тот факт, что прихожане и монахи Киево-Печерской лавры – тоже украинцы, только в их отношении карательными методами действует инструмент репрессивного режима в виде СБУ и нацполиции.

Напомним, что на неделе украинские чиновники, действия под прикрытием полиции, опечатали целый ряд помещений Лавры, оставив для монахов лишь небольшой приход. При этом отмечено, что если монахи снова откажутся перейти из канонической православной церкви в ПЦУ, то их будут выселять.

Теперь же становится понятно, что Лавру вместе с монахами могут просто отдать в руки Стамбула с управлением ставленников Варфоломея, не имеющих никакого отношения к канонической православной церкви Украины.
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23 комментария
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 12:51
    -1
    Зеля как Фигаро, то здесь, то там. Не пора ли его уже "приземлить" раз и навсегда.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: frruc
      Зеля как Фигаро, то здесь, то там. Не пора ли его уже "приземлить" раз и навсегда.

      Что же взять с Иуды.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:34
      0
      Цитата: frruc
      Не пора ли его уже "приземлить"

      Это не по понятиям. Иуд не приземляют, а подвешивают. Главное, чтобы он не избежал Трибунала.
      1. grem
        grem Сегодня, 13:52
        -1
        Цитата: Румaтa
        Цитата: frruc
        Не пора ли его уже "приземлить"

        Это не по понятиям. Иуд не приземляют, а подвешивают. Главное, чтобы он не избежал Трибунала.

        За такое нужно вешать ..Все продал, народ, веру, душу
        Такое уже точно не прощают народ Православный !!! hi
        Прости меня господи за такие мысли ,но сил уже НЕТ прощать и смотреть на ВСЕ ЭТО !
    3. astepanov
      astepanov Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: frruc
      Не пора ли его уже "приземлить" раз и навсегда.

      Что-то вспомнилось:
      "... И ледоруб с изящной гравировкой: "Льву Троцкому, за пламенные речи, от истинных поклонников таланта, сотрудников ЧК ВКПБ..." . Пора найти нового Рамона Меркадора в службе внешней разведки.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:12
        0
        Сегодня эту церковь православный мир не признаёт, но киевские власти этот факт не смущает.
        "Я вам не скажу за всю Одессу...." Но в мире всего 14 автокефальных православных церквей и только 9 из них управляются патриархатом. Раскольников ПЦУ пока признали 4 церкви: Константинопольская, Греческая, Александрийская и Кипрская. Как видим, раскол в православии налицо и он лишь нарастает с затягиванием СВО. Можно надеяться, что после победы ПЦУ будет разгромлена и запрещена, как было после войны с униатами, но они успеют вывезти за рубеж многие церковные ценности и реликвии, которые откажутся возвращать на место. Как отказались возвращать ценности Валаама русские монахи сбежавшие к финнам во время войны 1939-40 г. И даже "дружба в засос" с послевоенной Финляндией не подружила РПЦ МП с убежавшими от Советской власти монахами.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:33
          0
          А ещё можно вспомнить, как при вхождении в Российскую империю, была лишена автокефалии Грузинская ПЦ, более древняя, чем РПЦ. И после февральской революции, ГПЦ провозгласила свою автокефалию, но вскоре при большевиках эту "вольницу" сломали и РПЦ МП снова подмяла под себя ГПЦ. И только в 1945 году их "отпустили из лона РПЦ" на волю.
          Интересно, что ничего подобного Россия или РПЦ МП не помышляла в отношении Армянской апостольской церкви, не считая её территорию своей церковной юрисдикцией.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    +3
    Один иуда посетил другого иуду - пообщаются от души, т.к. есть о чем пощебетать - на кону святыни православия. Порошенко томас клянчил и выклянчил этот Лавру передать собрался.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:39
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Один иуда посетил другого иуду - пообщаются от души, т.к. есть о чем пощебетать - на кону святыни православия. Порошенко томас клянчил и выклянчил этот Лавру передать собрался.

      Судя по фото два иуды ..Зеля умное лицо делает ,варфоломей сгорбленно принимает данайца ,дары дающего ..
      ЭТО прям фото ВСЕ за себя говорит .Народ Православный ,Славяне ..СМОТРИТЕ и запоминайте !!!!!!!
      Начали грабить все там оскверняя ..Даже фрицы не стали особо там орудовать ,при захвате Киева ..А эти бесы !!!!!!
      P.S. Зеленскому нужно было "кипу" одеть и попу тоже ..Было бы идеальное фото данайцев !
  3. Govorun
    Govorun Сегодня, 12:51
    +1
    На фоне информации о планах передать Киево-Печерскую лавру под протекторат Стамбула Зеленский встретился со «вселенским патриархом» Варфоломеем

    Реально пора уже кончать этого конченого, обдолбанного актеришку...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:52
    +3
    Выбора нет, Киев будет российским.Зе вариантов не оставляет.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:33
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Киев будет российским

      Тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо и тук, тук, тук по дереву.
    2. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 13:41
      -3
      Цитата: tralflot1832
      Выбора нет, Киев будет российским.Зе вариантов не оставляет.

      Никогда Киев уже не будет российским. Очухайтесь наконец! Он уже давно оккупирован галичанами. Смиритесь.
    3. grem
      grem Сегодня, 13:55
      0
      Цитата: tralflot1832
      Выбора нет, Киев будет российским.Зе вариантов не оставляет.

      Теперь уже 100 % !!!!!!
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:56
    +3
    Народ, который не может защитить свою веру, рано или поздно столкнется с выбором- либо исчезнуть, то есть предать веру своих предков и принять новую, но это будет уже совсем другой народ, либо в кровавой борьбе эту свою веру защитить от поругания, сохранив её для своих потомков. Третьего пути история не знает.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:06
      +3
      По этому, они, сейчас этот народ утилизируют, расплата за то что забыл свою историю и предал предков.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:31
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      это будет уже совсем другой народ

      Прально! Окатоличенные западэнцы, которым ляхи и австрияки придумали название "украинцы" совсем другой народ - небратья.
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 13:44
        -4
        Цитата: Румaтa

        Прально! Окатоличенные западэнцы, которым ляхи и австрияки придумали название "украинцы" совсем другой народ - небратья.
        Неужели! А большевики считали иначе. Поэтому и создали УССР и присоединили еще и католическую Галицию.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:29
    +2
    Какой нахрен Стамбул?
    "Москва - третий Рим, а четвёртому не бывать", но за это придётся ещё повоевать.
    Пардоньте за калАмбур.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:58
      0
      Цитата: Румaтa
      Какой нахрен Стамбул?
      "Москва - третий Рим, а четвёртому не бывать", но за это придётся ещё повоевать.
      Пардоньте за калАмбур.

      Да нормально сказали ..ВСЕ ТАК ! hi
      Зеленский и К пошли в ва-банк ,унизив нашу Веру Православную !!!
      Это конец ,такое не прощают
  7. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 13:39
    0
    Очень огорчительно, когда на ВО пишут статьи на военные темы с ошибками.

    Но когда пишут о том, в чем вообще не разбираются, например: Вселенский Патриарх, томос и Православие, - это не огорчительно, а закономерно.
  8. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 13:40
    +1
    Зеленский это июда в бесконечной степени. Ничто ему не чуждо, все смертные грехи!!!
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:28
    0
    Вот и прекрасная созможность уничтожить две цели сразу.