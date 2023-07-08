ВСУ стали использовать устаревшие советские ЗРК С-125

Украинская армия продолжает пополнять свои подразделения устаревшим вооружением для использования против России. Либо его достают из глубоких загашников самой Украины, либо это её западные партнёры сплавляют Киеву всё старьё, что осталось со времён холодной войны.Стало известно, что ВСУ начали применять устаревший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125, разработанный в СССР ещё в 1950-е годы.По мнению некоторых экспертов, эти ЗРК абсолютно бесполезны для использования против современных боевых самолётов. Однако возможно, что С-125 прошли модернизацию в Польше, что усилило их эффективность. И всё же это мало изменит их боевые возможности. Вероятно, таким образом западные партнёры Украины хотят «усилить» её ПВО, ведь современные ЗРК поставляются Киеву в небольших количествах.Есть также мнение, что устаревшие ЗРК могут применять не по прямому назначению, а для поражения наземных целей. Для этого их, очевидно, доработают.Сам же по себе советский зенитный ракетный комплекс С-125 был в свое время очень популярен и отправлялся во многие дружественные СССР страны. Хорошо себя зарекомендовал С-125 в арабо-израильской войне 1973 года, будучи на вооружении у Египта и Сирии. 27 марта 1999 года армия Югославии ракетой ЗРК С-125М «Печора» сбила американский стелс-самолёт F-117. В мае того же года из C-125 был сбит американский истребитель F-16.