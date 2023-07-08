Военное обозрение
Войти Регистрация

ВСУ стали использовать устаревшие советские ЗРК С-125

12
ВСУ стали использовать устаревшие советские ЗРК С-125

Украинская армия продолжает пополнять свои подразделения устаревшим вооружением для использования против России. Либо его достают из глубоких загашников самой Украины, либо это её западные партнёры сплавляют Киеву всё старьё, что осталось со времён холодной войны.


Стало известно, что ВСУ начали применять устаревший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125, разработанный в СССР ещё в 1950-е годы.

По мнению некоторых экспертов, эти ЗРК абсолютно бесполезны для использования против современных боевых самолётов. Однако возможно, что С-125 прошли модернизацию в Польше, что усилило их эффективность. И всё же это мало изменит их боевые возможности. Вероятно, таким образом западные партнёры Украины хотят «усилить» её ПВО, ведь современные ЗРК поставляются Киеву в небольших количествах.

Есть также мнение, что устаревшие ЗРК могут применять не по прямому назначению, а для поражения наземных целей. Для этого их, очевидно, доработают.

Сам же по себе советский зенитный ракетный комплекс С-125 был в свое время очень популярен и отправлялся во многие дружественные СССР страны. Хорошо себя зарекомендовал С-125 в арабо-израильской войне 1973 года, будучи на вооружении у Египта и Сирии. 27 марта 1999 года армия Югославии ракетой ЗРК С-125М «Печора» сбила американский стелс-самолёт F-117. В мае того же года из C-125 был сбит американский истребитель F-16.
Использованы фотографии:
Википедия/Vitaly V. Kuzmin
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 16:15
    +11
    Служил на таком комплексе, на счёт,,безполезности,, не уверен как автор.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 16:16
    0
    Вроде как эта система стационарная и вряд ли может долго просуществовать в настоящих условиях войны. Один пуск и точка засвечена. Одноразовая получается.
    1. Магос_Адептус_Механикус
      Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 16:21
      +5


      А ВСУ используют не обычные стационарные С-125, а их модернизированный вариант, на базе Т-55, с новыми системами наведения и повышенной дальностью, за счёт модернизированных двигателей. А мобильные радары на базе грузовиков и Т-55 делают этот комплекс очень мобильным, и даже очень актуальным
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 16:37
        +1
        Мда, а слона-то я и не заметил. И ведь да можно двигать.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:21
      +1
      В теории передвигать можно, но очень хлопотно, может что-то придумали более мобильное. Вот! Точно,придумали мобильный вариант.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:21
      +3
      Цитата: Irokez
      Вроде как эта система стационарная и вряд ли может долго просуществовать в настоящих условиях войны. Один пуск и точка засвечена. Одноразовая получается.

    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:35
      +5
      Не стали использовать,а используют с самого начала.Про одноразовость не согласен.Судя по тому,как продолжают действовать вовсю стратегические обьекты на Украине
      1. Магос_Адептус_Механикус
        Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 16:49
        0
        Они их использовали и в начале боевых действий, факт есть факт, но даже в начале боевых действий ВСУ использовали преимущественно мобильные комплексы С-125Д2 на базе КРАЗ, где пусковая установка была на базе полуприцепа, что тягач за собой грузовик, а всё остальное (кроме РЛС, она тоде была на полуприцепе) было на этом самом грузовике, вот как это всё выглядит:
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 16:33
    +1
    ЗРК С-125 прошёл весьма "глубокую" модернизацию внутри Украины ! Вакуумная "детализация" заменена на твёрдотельную... введен новый многофункциональный радар...разработаны 2 новые зур...(одна с полуактивной радиолокационной ГСН и радиокоррекцией ;а другая -с активной радиолокационной ГСН и ИНС...!) Кажется, Египет (...или Судан?) эти ЗРК заказывал ...; но "укро-недоразумения" не смогли вовремя организовать тогда (!) производство модернизированных комплексов !
    1. Магос_Адептус_Механикус
      Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 16:55
      +2
      1е. Вы очень поверхностно прошлись по модернизации, ведь там была проведена более комплексная работа:
      С-125 «Печора-2Д» — украинский вариант модернизации ЗРК. По данным разработчика НПП «Аэротехника-МЛТ» (г. Киев, Украина), после модернизации ЗРК назначается 15-летний ресурс, 1500 часов наработки на отказ достигается путём замены 90 % элементной базы на твердотельную, ЗРК оснащается спутниковой навигационной системой, средствами имитации воздушной обстановки, комплексного и автономного технического контроля и автономного энергетического обеспечения. Расширена область поражения воздушных целей: максимальная высота поражения цели — до 21 км, горизонтальная дальность до дальней границы зоны поражения — 27 км, максимальная наклонная дальность поражения цели — 35 км, максимальный курсовой параметр цели — 24 км.
      2е. Заказ на покупку этих комплексов Украине выдавала только Турция, и она в 2020м все 6 комплексов получила, однако Украина обслуживала и модернизировала комплексы в других странах, таких как Словения и Азербайджан (во втором в какой-то момент их заменили на белорусские Печога-2МТ)
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 16:41
    +1
    Ещё задолго до начала боевых действий,на Украине восстанавливали эти комплексы и даже модернизировали,это было во многих СМИ.
  5. czes
    czes Сегодня, 16:46
    +4
    ТТХ вполне приличные и сегодня.
    "8 июля 2020 года стало известно, что украинская сторона продала Турции 6 батарей ЗРК С-125, предположительно модернизированных до уровня С-125-2Д «Печора-2Д»" . Наверное и самим что-то оставили, а с учетом неограниченного доступа в амерской электронике получится грозная штука.