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Четыре эскадрильи в год: корпорация Lockheed Martin назвала планы по выпуску истребителей F-16

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Четыре эскадрильи в год: корпорация Lockheed Martin назвала планы по выпуску истребителей F-16

В течение нескольких лет застоя, когда производственная линия F-16 была перенесена из Форт-Уэрта, штат Техас, в Гринвилл, Южная Каролина, производство этих самолетов было прекращено. Несмотря на это, портфель заказов на истребители рос, в том числе благодаря новым клиентам. В настоящее время заказано 136 F-16 последней версии Block 70/72, и, учитывая ожидаемый в ближайшее время иорданский контракт, это число увеличится до 148 единиц.


Производственные мощности в Гринвилле уже запущены, но ведется работа по расширению выпуска. В прошлом году с нее сошел первый F-16, заказанный много лет назад Оманом, а в феврале этого года второй истребитель.

Как пояснили в руководстве корпорации Lockheed Martin изданию Defence24, в этом году будет построено еще 5-8 самолетов. Однако в 2024 и 2025 годах ожидается значительное увеличение производства – до трех эскадрилий.

Примерно к 2025 году мы будем производить 4 новых F-16 в месяц или 48 в год

- назвали в корпорации планы.

Как указывается в издании, таким образом, текущие заказы на самолеты будут выполнены к 2027 или 2028 году. Польские F-16 будут готовы только после 2028 года, ждут своей очереди и Словакия с Болгарией, которые «также нуждаются в самолетах для усиления восточного фланга НАТО». Самый большой заказчик F-16 на сегодняшний день – Тайвань, закупивший 66 единиц. Ожидается, что появятся новые клиенты, например, Турция, которой пока не было предоставлено разрешение США на приобретение 40 самолетов.

В мире по-прежнему насчитывается более 3000 F-16, из них в Европе 700. Срок службы новых F-16 Block 70 составляет 12 тыс. часов [налета], в то время как у большинства современных истребителей – 8 тыс. Таким образом, F-16 будут летать вместе с F-35 в Европе и в мире в течение многих лет

- отметили в корпорации.

При этом Lockheed Martin в части производства F-35 вышла на показатель в 140 бортов в год:

Мы постоянно развиваем производство F-35 и до сих пор не знаем, когда рост производства прекратится.
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9 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 14:00
    0
    Рабочая лошадка проверенная и модернизированная десятками лет. Хорошо себя зарекомендавал этот самолёт. Там уже блок 70 или 90 по моему......
  2. grem
    grem Сегодня, 14:00
    0
    Ну и ладно ..Чего мы только не сбивали !!! Россию уже ничем не запугать хоспода hi
    Русские вступили в драку и попробуйте сказать ,что вы тут англосаксы ни причем ..
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:03
      -2
      Цитата: grem
      Ну и ладно ..Чего мы только не сбивали !!! Россию уже ничем не запугать хоспода

      Современные самолёты строятся по системе первый увидел первый пальнул. Этот самолёт даже не войдет в зону действия ПВО и пальнёт. А так конечно даже Раптор сбить можно.
      1. Normann
        Normann Сегодня, 14:24
        0
        А чем хуже наши самолеты? ИМХО ракеты примерно одинаковые, как и эпр.
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 14:05
    -1
    Цитата: Azerbaijan2023
    Цитата: grem
    Ну и ладно ..Чего мы только не сбивали !!! Россию уже ничем не запугать хоспода

    Современные самолёты строятся по системе первый увидел первый пальнул. Этот самолёт даже не войдет в зону действия ПВО и пальнёт. А так конечно даже Раптор сбить можно.


    Не мешайте щёлкать новые орешки чепчиками. stop
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:19
    0
    Поковырялся сейчас в интернете,
    вот что пишет супостат:
    "3000 F-16 летают в 25 странах.
    Новые, улучшенные и непревзойденные функции F-16 для эксплуатации в темноте.
    Сегодняшний F-16 — Block 70/72 — самый совершенный из когда-либо созданных истребителей 4-го поколения, обеспечивающий новый уровень характеристик ВВС по всему миру.
    Усовершенствованный радар AESA APG-83 от Northrop Grumman обеспечивает Block 70/72 возможностями боевого радара 5-го поколения, используя аппаратное и программное обеспечение, сходное с радарами AESA F-22 и F-35. Обеспечивая лучшую ситуационную осведомленность, гибкость и более быстрое обнаружение цели в любых погодных условиях, он предлагает пилотам беспрецедентную детализацию области цели и отображение цифровых карт, которые можно настраивать с помощью возможностей панорамирования и масштабирования.
    Улучшенная осведомленность о боевом пространстве
    Block 70/72 оснащен новым центральным дисплеем с высоким разрешением (CPD), который обеспечивает пилотов ключевыми тактическими изображениями и позволяет им в полной мере использовать данные AESA и целевые контейнеры. Новый CPD позволяет перемещать цветные диаграммы, более крупные и более управляемые дисплеи воздушной обстановки, возможности масштабирования с возможностью переключения информации между дисплеями, цифровое отображение данных пилотажных приборов и цветной / ночной дисплей, устанавливаемый на шлеме. Дополнительная интеграция модуля усовершенствованного прицеливания Lockheed Martin Sniper® и системы IRST Legion-ES™ повышает ситуационную осведомленность пилота и повышает живучесть истребителя.
    Разработанная компанией Lockheed Martin автоматическая система предотвращения столкновений с землей (Auto GCAS) специально разработана для предотвращения несчастных случаев со смертельным исходом и уже спасла жизни нескольких пилотов и F-16 с тех пор, как система поступила на вооружение ВВС США в конце 2014 года. Auto GCAS предназначен для уменьшения количества случаев так называемого управляемого полета на землю (CFIT). Согласно статистике ВВС США, инциденты CFIT являются причиной 26 процентов потерь самолетов и ошеломляющих 75 процентов всех погибших пилотов F-16.
    Lockheed Martin имеет более чем 36-летний опыт интеграции вооружения в F-16, что делает его одним из самых универсальных многоцелевых истребителей всех времен. Никто другой не может сравниться с этим опытом интеграции оружия. Работая с ВВС США и несколькими зарубежными заказчиками военных продаж F-16, Lockheed Martin сертифицировала более 3300 конфигураций носителей и выпусков для более чем 180 типов оружия и прикладов.

    Расширенные структурные возможности
    Block 70/72 может похвастаться лучшим в отрасли увеличенным сроком службы конструкции в 12 000 часов, что более чем на 50 процентов больше, чем у предыдущих самолетов F-16. Для большинства военно-воздушных сил это означает высоконадежный, легкообслуживаемый реактивный самолет со сроком службы не менее 40 лет, без ожидания длительного ремонта конструкции на протяжении всего срока службы. Соответствующие топливные баки позволяют увеличить запас топлива и увеличить дальность полета без ущерба для аэродинамических характеристик самолета, а также модернизированный двигатель.
    У F-16 более 600 поставщиков по всему миру. Например, катапультное кресло Martin-Baker US18E привносит в F-16 характеристики эвакуации 5-го поколения. Сиденье включает в себя электронный секвенсор Martin-Baker, устройство защиты шеи и пластину подголовника с парашютом IGQ6000 большего диаметра и модульной конструкцией для упрощения обслуживания и снижения затрат в течение жизненного цикла.
    В новых серийных F-16 используются улучшения конструкции и характеристик, которые обеспечат функционирование международного флота F-16 до 2060 году и далее."
    Вот такие дела...
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 14:24
      -1
      Цитата: Fachmann
      Поковырялся сейчас в интернете,

      Вот в картинках что они изменили и обгейтили.
  5. Sith
    Sith Сегодня, 14:31
    0
    Цитата: Fachmann
    Поковырялся сейчас в интернете,
    вот что пишет супостат:
    "3000 F-16 летают в 25 странах.
    Новые, улучшенные и непревзойденные функции
    F-16 для эксплуатации в темноте.
    Сегодняшний F-16 — Block 70/72 — самый совершенный из когда-либо созданных истребителей 4-го поколения, обеспечивающий новый уровень характеристик ВВС по всему миру.
    Усовершенствованный радар AESA APG-83 от Northrop Grumman обеспечивает Block 70/72 возможностями боевого радара 5-го поколения, используя аппаратное и программное обеспечение, сходное с радарами AESA F-22 и F-35. Обеспечивая лучшую ситуационную осведомленность, гибкость и более быстрое обнаружение цели в любых погодных условиях, он предлагает пилотам беспрецедентную детализацию области цели и отображение цифровых карт, которые можно настраивать с помощью возможностей панорамирования и масштабирования.
    Улучшенная осведомленность о боевом пространстве
    Block 70/72 оснащен новым центральным дисплеем с высоким разрешением (CPD), который обеспечивает пилотов ключевыми тактическими изображениями и позволяет им в полной мере использовать данные AESA и целевые контейнеры. Новый CPD позволяет перемещать цветные диаграммы, более крупные и более управляемые дисплеи воздушной обстановки, возможности масштабирования с возможностью переключения информации между дисплеями, цифровое отображение данных пилотажных приборов и цветной / ночной дисплей, устанавливаемый на шлеме. Дополнительная интеграция модуля усовершенствованного прицеливания Lockheed Martin Sniper® и системы IRST Legion-ES™ повышает ситуационную осведомленность пилота и повышает живучесть истребителя.
    Разработанная компанией Lockheed Martin автоматическая система предотвращения столкновений с землей (Auto GCAS) специально разработана для предотвращения несчастных случаев со смертельным исходом и уже спасла жизни нескольких пилотов и F-16 с тех пор, как система поступила на вооружение ВВС США в конце 2014 года. Auto GCAS предназначен для уменьшения количества случаев так называемого управляемого полета на землю (CFIT). Согласно статистике ВВС США, инциденты CFIT являются причиной 26 процентов потерь самолетов и ошеломляющих 75 процентов всех погибших пилотов F-16.
    Lockheed Martin имеет более чем 36-летний опыт интеграции вооружения в F-16, что делает его одним из самых универсальных многоцелевых истребителей всех времен. Никто другой не может сравниться с этим опытом интеграции оружия. Работая с ВВС США и несколькими зарубежными заказчиками военных продаж F-16, Lockheed Martin сертифицировала более 3300 конфигураций носителей и выпусков для более чем 180 типов оружия и прикладов.

    Расширенные структурные возможности
    Block 70/72 может похвастаться лучшим в отрасли увеличенным сроком службы конструкции в 12 000 часов, что более чем на 50 процентов больше, чем у предыдущих самолетов F-16. Для большинства военно-воздушных сил это означает высоконадежный, легкообслуживаемый реактивный самолет со сроком службы не менее 40 лет, без ожидания длительного ремонта конструкции на протяжении всего срока службы. Соответствующие топливные баки позволяют увеличить запас топлива и увеличить дальность полета без ущерба для аэродинамических характеристик самолета, а также модернизированный двигатель.

    Ну ладно ... они его долго допиливали и доводили до ума , ну и что из этого ...
    Леопард 2А6 оказавшийся в неумелых руках тоже далеко не уехал ... да и в целом военные действия за 50 лет достаточно изменились
    Вопрос ж в другом , сколько у него продолжительность жизни на современном театре военных действий и какое количество их пожертвуют
    Ибо как они видели военные действия и как они идут ... очень разное оказалось ... ну и системы ПВО совершенствовались тоже не говоря о самолётах
    Миг-29 кончился ... пора давать Ф-16
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 14:42
    0
    четыре в месяц, к тому же расписанные на многие годы вперед - это не те темпы, если их еще удастся выдержать. Что совсем не факт.