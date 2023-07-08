Четыре эскадрильи в год: корпорация Lockheed Martin назвала планы по выпуску истребителей F-16

Примерно к 2025 году мы будем производить 4 новых F-16 в месяц или 48 в год

В мире по-прежнему насчитывается более 3000 F-16, из них в Европе 700. Срок службы новых F-16 Block 70 составляет 12 тыс. часов [налета], в то время как у большинства современных истребителей – 8 тыс. Таким образом, F-16 будут летать вместе с F-35 в Европе и в мире в течение многих лет

Мы постоянно развиваем производство F-35 и до сих пор не знаем, когда рост производства прекратится.

В течение нескольких лет застоя, когда производственная линия F-16 была перенесена из Форт-Уэрта, штат Техас, в Гринвилл, Южная Каролина, производство этих самолетов было прекращено. Несмотря на это, портфель заказов на истребители рос, в том числе благодаря новым клиентам. В настоящее время заказано 136 F-16 последней версии Block 70/72, и, учитывая ожидаемый в ближайшее время иорданский контракт, это число увеличится до 148 единиц.Производственные мощности в Гринвилле уже запущены, но ведется работа по расширению выпуска. В прошлом году с нее сошел первый F-16, заказанный много лет назад Оманом, а в феврале этого года второй истребитель.Как пояснили в руководстве корпорации Lockheed Martin изданию Defence24, в этом году будет построено еще 5-8 самолетов. Однако в 2024 и 2025 годах ожидается значительное увеличение производства – до трех эскадрилий.- назвали в корпорации планы.Как указывается в издании, таким образом, текущие заказы на самолеты будут выполнены к 2027 или 2028 году. Польские F-16 будут готовы только после 2028 года, ждут своей очереди и Словакия с Болгарией, которые «также нуждаются в самолетах для усиления восточного фланга НАТО». Самый большой заказчик F-16 на сегодняшний день – Тайвань, закупивший 66 единиц. Ожидается, что появятся новые клиенты, например, Турция, которой пока не было предоставлено разрешение США на приобретение 40 самолетов.- отметили в корпорации.При этом Lockheed Martin в части производства F-35 вышла на показатель в 140 бортов в год: