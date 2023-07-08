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Американская пресса: В случае поставки Вашингтоном истребителей F-16 Киеву, они тут же станут законной целью для ВКС России

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Американская пресса: В случае поставки Вашингтоном истребителей F-16 Киеву, они тут же станут законной целью для ВКС России

Иностранные военные эксперты, которые будут заниматься обслуживанием истребителей F-16, тут же станут законной целью для ВКС России. Такие данные приводит американский журнал Newsweek, ссылаясь на заявление замглавы Киберкомандования США отставного генерал-лейтенанта Чарли Мура.


Для размещения F-16 непременно потребуются централизованные базы для полётов. Для этого украинцам придётся привлечь как западных, так и натовских специалистов. Так что по законам вооружённых конфликтов, они станут весьма привлекательной мишенью для российских войск

– считает эксперт.

В то же время коснулось издание и темы обучения украинских лётчиков управлению этих боевых самолётов, отметив, что процесс этот довольно затратный по времени. Более того, считают авторы публикации, далеко не факт, что лётчики ВСУ сумеют в конечном итоге эффективно эксплуатировать эту авиационную технику.

Примечательно, что в то время как различные американские СМИ твердят о том, что Украина всё-таки сможет рассчитывать на получение данных самолётов, но не ранее следующего года, многие представители американского политического истеблишмента, а также другие военные говорят об обратном. Так, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр уже ранее заявлял о том, что Киеву не стоит ждать этих американских истребителей, по крайней мере, до завершения контрнаступления. Как отметил офицер, вопрос этот явно не может и не будет решён в краткосрочной перспективе. Также о нецелесообразности передачи Украине этих самолётов уже как-то ранее высказывался и министр ВВС США Фрэнк Кендалл, считающий, что они не повлияют на исход конфликта каким-то серьёзным образом.

Как уже сообщал некоторое время назад американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военнослужащих, ВКС РФ по-прежнему имеют господство в воздухе, российская авиация работает постоянно и слаженно.
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:56
    +3
    Иностранные военные эксперты, которые будут заниматься обслуживанием истребителей F-16, тут же станут законной целью для ВКС России.
    Обязательно, как и сами самолеты. Или в Сша считают, что ваши военные советники, инструкторы, расчеты ПВО, технический персонал ... неприкасаемые? Удары по штабам и местам проведения совещаний показали, что неприкасаемых нету.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:04
      +2
      Всё иностранное исконно манит нас. Инструкторы и персонал - не исключение, будут биты в первую очередь и с неподдельным интересом!
      1. Юра
        Юра Сегодня, 14:39
        0
        Только что прочитал новость на дзене, правда не совсем по теме, но всё же - Атомный подводный флот НАТО потерпел череду неудач — при приближении к морским границам России «по неустановленным причинам терялись связь и ориентация». Нам выдвинут протест - Обездвиживание атомных подводных лодок, отказ систем навигации и связи подводного флота ВМС НАТО - результат воздействия систем РЭБ ВС РФ. Требуем от России официальных извинений и гарантий неповторения таких инцидентов. Наш ответ - Без предоставления НАТО доказательств воздействия со стороны России не считаем возможным вести диалог об извинениях или гарантиях. Единственная гарантия для НАТО - это неприближение к морским границам РФ.
    2. grem
      grem Сегодня, 14:14
      0
      Цитата: rotmistr60
      Иностранные военные эксперты, которые будут заниматься обслуживанием истребителей F-16, тут же станут законной целью для ВКС России.
      Обязательно, как и сами самолеты. Или в Сша считают, что ваши военные советники, инструкторы, расчеты ПВО, технический персонал ... неприкасаемые? Удары по штабам и местам проведения совещаний показали, что неприкасаемых нету.

      Однозначно Геннадий !!! В Краматорске мы их уже показали ,уничтожив сборище натовское ..
      Ну а F-16 на аэродромах украины не смогут базироваться ,нет у них там систем обслуживания и т.д. ..То есть на территории Польши и Прибалтов будут взлетать хоть негры даже пилотами будут ..А это уже ВОЙНА !!!!!
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 14:19
        +3
        ..А это уже ВОЙНА !!!!!


        Нет, всего лишь повод для очередной красной линии.
  2. Комментарий был удален.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:06
      +1
      Цитата: Azerbaijan2023
      В новостях о Ф-16 идёт речь а в статье Французский Рафаль.

      А какая разница, кого валить?!
      1. Комментарий был удален.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 14:01
    +1
    В случае поставки Вашингтоном истребителей F-16 Киеву, они тут же станут законной целью для ВКС России

    А могло быть иначе?! Ещё бы вот по поставщикам пройтись... Но - это не наш метод!
  4. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 14:01
    0
    министр ВВС США

    Серьёзно, есть такая должность?
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:22
    0
    Eigentlich ist es längst mehr als überfällig die PRODUKTIONSSTÄTTEN
    in den Feind-Staaten zu bombardieren und zu zerstören, in denen diese
    F-16 Kampfjets produziert werden und nicht immer nur erst abzuwarten,
    bis der ganze Dreck über russischem Boden zerstört werden muss...!!!

    Wenn die Lieferung von F-16 Jägern nicht endlich jede rote Linie die
    man ein ums andere mal definiert hat überschreitet, dann kann man
    auch gleich alle (taktischen)Atom-Waffen öffentlich verschrotten...!!!!!
  6. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:40
    0
    Неплохо бы "сподобиться" нашим доблестным артиллеристам, ракетчикам и ВКС сделать всю летно - техническую "шолупонь" НАТО, вместе с F-16 "законными целями", до их прибытия на украинский ТВД. Попробовать их достать на "дальних подступах", где - нибудь, в районе Жешува или 57-й авиабазы румынских ВВС "Михаил Когэлничану", а возможно и на немецких аэродромах..... Правда летать на Украину из ФРГ - накладно по топливу, да и "боевой радиус" будет слишком контрпродуктивным..... Правда, одного желания, возможно, будет мало, понадобятся политические воля и риск...