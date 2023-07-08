Американская пресса: В случае поставки Вашингтоном истребителей F-16 Киеву, они тут же станут законной целью для ВКС России

Для размещения F-16 непременно потребуются централизованные базы для полётов. Для этого украинцам придётся привлечь как западных, так и натовских специалистов. Так что по законам вооружённых конфликтов, они станут весьма привлекательной мишенью для российских войск

Иностранные военные эксперты, которые будут заниматься обслуживанием истребителей F-16, тут же станут законной целью для ВКС России. Такие данные приводит американский журнал Newsweek, ссылаясь на заявление замглавы Киберкомандования США отставного генерал-лейтенанта Чарли Мура.– считает эксперт.В то же время коснулось издание и темы обучения украинских лётчиков управлению этих боевых самолётов, отметив, что процесс этот довольно затратный по времени. Более того, считают авторы публикации, далеко не факт, что лётчики ВСУ сумеют в конечном итоге эффективно эксплуатировать эту авиационную технику.Примечательно, что в то время как различные американские СМИ твердят о том, что Украина всё-таки сможет рассчитывать на получение данных самолётов, но не ранее следующего года, многие представители американского политического истеблишмента, а также другие военные говорят об обратном. Так, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр уже ранее заявлял о том, что Киеву не стоит ждать этих американских истребителей, по крайней мере, до завершения контрнаступления. Как отметил офицер, вопрос этот явно не может и не будет решён в краткосрочной перспективе. Также о нецелесообразности передачи Украине этих самолётов уже как-то ранее высказывался и министр ВВС США Фрэнк Кендалл, считающий, что они не повлияют на исход конфликта каким-то серьёзным образом.Как уже сообщал некоторое время назад американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военнослужащих, ВКС РФ по-прежнему имеют господство в воздухе, российская авиация работает постоянно и слаженно.