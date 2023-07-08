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Экс-президент Франции прогнозирует, что французский хаос перекинется в Британию, Германию и США

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Экс-президент Франции прогнозирует, что французский хаос перекинется в Британию, Германию и США

Беспорядки, охватившие Францию в последнее время, никак не затихают, и многие политики и эксперты пытаются дать этому своё объяснение. Некоторые всё валят на неудачную миграционную политику государства, намекая на то, что в беспорядках виноваты некоренные французы.


По мнению же бывшего президента Франции Франсуа Олланда, проблема здесь кроется в более глубоких фактора. Речь идёт об обнищании населения, которое ищет пути получить то, чего законным путём ему получить не по силам.

Часть населения стала беднее, и поэтому в ходе беспорядков, было также желание пойти и получить товары, которые они не могут обычно купить

- сказал Олланд.

При этом экс-президент Франции призвал другие западные страны, где относятся к происходящему сегодня во Франции с некоторой иронией, воздержаться от этого, так как это может повториться в этих странах. Есть вероятность, что французский хаос может перекинуться в соседнюю Германию, Великобританию и даже Соединённые Штаты, считает Олланд.

По словам экс-президента, последние события во Франции имеют мало общего со структурированным социальным движением и дело банально в том, что людям нужно было взять из магазинов, что они хотят.

Напомним, что массовые беспорядки во Франции идут несколько суток. Поводом для них стало неоправданное убийство французскими полицейскими подростка арабского происхождения.
Использованы фотографии:
www.britannica.com
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3 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:38
    0
    французский хаос может перекинуться в соседнюю Германию, Великобританию и даже Соединённые Штаты, считает Олланд.
    А не плохо было бы. Правда в Сша черные уже от души "погуляли", пограбили, унизили белых. А вот в Великобритании наверное пока мигранты нормально себя чувствуют, да и в Белфасте тишина по сравнению с 70-ми. Но все еще впереди.
  3. VicVic
    VicVic Сегодня, 14:40
    0
    Эта манная каша Олланд никаким президентом был и вдруг активность проявил, родил прогноз ...
    Как президент Франции запомнился, только одним, поездкой на мопеде к любовнице
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:41
    0
    По моему мнению ,это слова обиженного на реакцию ООН,а там командуют США.Гутерриш на днях хорошо зарядил под хвост гальским петухам.Обвинив во всём расистов в полиции Франции.