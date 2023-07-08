Экс-президент Франции прогнозирует, что французский хаос перекинется в Британию, Германию и США

Часть населения стала беднее, и поэтому в ходе беспорядков, было также желание пойти и получить товары, которые они не могут обычно купить

Беспорядки, охватившие Францию в последнее время, никак не затихают, и многие политики и эксперты пытаются дать этому своё объяснение. Некоторые всё валят на неудачную миграционную политику государства, намекая на то, что в беспорядках виноваты некоренные французы.По мнению же бывшего президента Франции Франсуа Олланда, проблема здесь кроется в более глубоких фактора. Речь идёт об обнищании населения, которое ищет пути получить то, чего законным путём ему получить не по силам.- сказал Олланд.При этом экс-президент Франции призвал другие западные страны, где относятся к происходящему сегодня во Франции с некоторой иронией, воздержаться от этого, так как это может повториться в этих странах. Есть вероятность, что французский хаос может перекинуться в соседнюю Германию, Великобританию и даже Соединённые Штаты, считает Олланд.По словам экс-президента, последние события во Франции имеют мало общего со структурированным социальным движением и дело банально в том, что людям нужно было взять из магазинов, что они хотят.Напомним, что массовые беспорядки во Франции идут несколько суток. Поводом для них стало неоправданное убийство французскими полицейскими подростка арабского происхождения.