В районе села Ивановское и города Часов Яр к юго-западу от Артемовска (Бахмута) противник активно использует различные машины постановки дымовой завесы, сообщают российские телеграм-каналы. Таким образом украинские военные пытаются замаскировать перемещения небольших колонн бронетехники и личного состава, но чаще завесы ставятся для введения в заблуждение нашей разведки.
На кадрах видео, снятого очевидно с нашего разведывательного дрона, видно, как машина ВСУ, маневрируя на дороге, оставляет позади густой дымовой шлейф. При этом никакого другого транспорта за ней не замечено.
Зато по дороге на Константиновку фиксируется активное перемещение небольших групп натовской бронетехники, в том числе немецких бронетранспортеров. При этом передвигаются по трассе машины безо всякой маскировки и весьма неторопливо.
Константиновка, которая находится дальше к юго-западу от Артемовска, используется украинским командованием как основной логистический центр для переброски с запада военной техники и личного состава, которые затем задействуются на бахмутском направлении. Российские военные регулярно наносят удары по городу и окрестностям после выявления мест скопления сил врага.
Сейчас основные боевые действия на этом участке фронта идут к югу и северу от Артемовска в районе сел Клещеевка и Берховка, соответственно. Российские войска удерживают здесь господствующие высоты, противник не оставляет попыток выбить наших бойцов с занимаемых позиций, но безуспешно.
Судя по кадрам видеоконтроля, Генштаб ВСУ намеревается усилить воюющие на этих участках подразделения бронетехникой, в том числе поставленной западом. Видимо, массовые потери «Леопардов» и «Брэдли» на Харьковском направлении в первые дни так называемого контрнаступления украинской армии ничему не научили киевских командиров.
В то же время, сообщается, что противник перебросил в район Артемовска дополнительные силы численностью чуть менее двух бригад, чтобы поддержать атакующие действия штурмовых групп, направленные на прорыв к Курдюмовке и взятие высот в районе Клещеевки. Несмотря на предшествующие неудачные попытки окружить город, командование ВСУ своих планов не меняет, наиболее сложная обстановка сохраняется к юго-западу от Артемовска, как раз на направлении в сторону Константиновки.
Смущает лишь, что раз передвижение вражеской техники легко замечено нашей разведкой, почему нет другого видео, где по натовским бронемашинам отрабатывает наша артиллерия, авиация или ударные дроны. Да и состояние полотна дороги, по которой разъезжают машины дымовой завесы, подлежащие уничтожению в первую очередь, и другая техника ВСУ указывает на то, что по ней никогда не было никаких прилетов.