Байден продолжает преследовать Ассанжа по очевидным политическим мотивам и это – исторический скандал. Однако крупные газеты игнорируют это

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подверг жёсткой критике попытку администрации действующего американского президента Джо Байдена укрепить обвинения в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает журнал Newsweek. Бывший спецагент также выразил недоумение в связи с преследованием американскими властями австралийского интернет-журналиста.– написал бывший сотрудник американской разведслужбы на своей странице в соцсети.Примечательно, что за день до высказываний Сноудена американский журнал Rolling Stone предоставил данные, согласно которым ФБР оказывало давление на журналистов с тем, чтобы последние согласились дать показания против Ассанжа. Сотрудники американского силового ведомства хотели таким образом заставить представителей британских СМИ пойти на сделку с прокурорами, чтобы добиться экстрадиции основателя вышеупомянутой международной некоммерческой организации (НКО) в Штаты.Напомним, что в настоящее время Джулиан Ассанж содержится в тюрьме Белмарш, расположенной в Лондоне. Власти Великобритании обвиняют его в связях с бывшим аналитиком разведки армии США Челси Мэннинг, которая (будучи ещё мужчиной - Брэдли Мэннингом) передала ему секретные документы национальной обороны, содержащие сведения об условиях содержания в тюрьме Гуантанамо на Кубе.В этом контексте также стоит отметить, что ещё при администрации экс-лидера Белого Дома Барака Обамы руководство Соединённых Штатов так и не нашло каких-либо юридических оснований для уголовного преследования Ассанжа. Причиной преследования (без оснований) послужили документы WikiLeaks, будучи опубликованными совместно с пятью американскими газетами, включая The New York Times, в результате чего американский Минюст пришёл к выводу о том, что таким образом он ставит под угрозу безопасность вышеуказанных СМИ, на которую они могут рассчитывать в соответствии с Первой поправкой Конституции страны.Для справки: Джулиан Ассанж основал свою интернет-платформу WikiLeaks в 2006 году. В её главные задачи входило разоблачение военных преступлений, поскольку в ином случае они, наверняка, так и остались бы нераскрытыми. Кстати говоря, в случае его экстрадиции на территорию США, общий срок тюремного заключения может составить 175 лет.