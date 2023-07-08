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Власти Франции призвали чиновников ЕС не учить их управлению полицией

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Власти Франции призвали чиновников ЕС не учить их управлению полицией

Неутихающие во Франции беспорядки и акции протеста привели к разногласиям между властями Евросоюза и Франции относительно мер, принимаемых против участников антиправительственных протестов и беспорядков.


В Брюсселе считают, что Париж применяет чрезмерное насилие для наведения порядка в стране. Европейская комиссия отметила, что французская полиция слишком жестко действует против участников уличных протестов.

Однако в Париже резко отозвались на замечания из Брюсселя, «попросив» его не учить их, как управлять своей полицией. По словам госсекретаря Франции по делам Европы Лоранса Буна, необходимо рассмотреть появление высокого уровня насилия не только со стороны полиции, но и граждан, позволяющих себе грабить магазины и уничтожать общественную собственность.

Напомним, что на прошлой неделе в ООН призвали французские власти разобраться с проявлениями расизма и дискриминации в правоохранительных органах страны на фоне последних событий во Франции. Однако МИД Франции сразу же опроверг наличие подобных проявлений в полиции страны.

Беспорядки во Франции продолжаются уже более десяти дней. Подобного в стране не было с 2005 года. По некоторым оценкам в беспорядках уже пострадало более 4000 человек, включая более 700 полицейских.
Использованы фотографии:
Википедия/Toufik-de-Planoise
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18 комментариев
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  1. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 15:09
    +2
    Надеюсь французские полицейские, жандармерия, военные, спецслужбы угомонят не только мигрантов, но и Макрошу с его хозяевами, тащащими Францию в бездну либерального глобализма (термин упоминаемый покойным Марком Анатольевичем Соркиным).
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 15:22
      +2

      Адекватных, думающих и анализирующих там уже нет, духа не хватит.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 16:16
        +1
        Цитата: SwR9
        Адекватных, думающих и анализирующих там уже нет, духа не хватит.

        Но всё равно смешно.
        Если англичан не считать - французы больше всех любят других учить, как им жить.
        А тут вдруг их самих учить начали. Причём даже не враги, а как-бы союзники.
        Как их покоробило, однако.
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:22
      +2
      Если учесть, что чиновники ЕС в Брюсселе - это "махнатая проамериканская промигратская ротшильдская лапа" Вашингтона, то они - своими критическими окриками в отношении полиции - могут, в принципе, довести Макрона во Франции и до отставки с поста президента Франции!
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:30
        -1
        Цитата: Татьяна
        "махнатая проамериканская промигратская лапа"

        Не позорьтесь. Промолчали бы - сошли за умную.
        Охнатая проамериканская проИММИГРАНТская лапа"
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 16:22
          -1
          Цитата: Румaтa
          Не позорьтесь. Промолчали бы - сошли за умную.
          "мОхнатая проамериканская проИММИГРАНТская лапа"

          Вам не понравилось, что "чиновники ЕС в Брюсселе - это "мОхнатая проамериканская промигратская ротшильдская лапа" Вашингтона"?
          Вы просто как буржуазный ЛИБЕРАЛ решили зловредно перевести лично на меня (как в полемике приводят несостоятельный аргумент к личности) стрелки с пробоемы распространения и продвижения в жизнь блефовой идеологии американского экономиста Милтона Фридмана о существовании якобы в мире "свободного" и "чистого" рынка капиталов, товаров (услуг) и рабочей силы с элементами монетаризма (погоней за финансовыми прибылями)!

          Да! Повторяю: Чиновники ЕС в Брюсселе - это "мОхнатая проамериканская промигратская ротшильдская лапа" Вашингтона!

          То, что Вам ангажированно это не понятно или не хочется это признавать - это Ваши проамериканско- рыночные и предательские для национальных государств стран прибытия иностранных мигрантов ЛИБЕРАЛЬНО-буржуазные проамериканские рыночные проблемы! Не мои! Мне-то как раз всё это ясно!

    3. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 15:22
      +2
      Там большей частью вовсе не мигранты протестуют, а коренные французы. Но пресса и ТВ качают мигрантскую тему и их по ящику показывают. Мол-де это всё приезжие, а у местных всё хорошо. Но это как раз с точностью наоборот.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 15:30
        0
        В лагере западном всегда так, саму причину умалчивают делая акцент на мелочи,главное эмоциональнее подать. В общем правильным путем в бездну движутся,мешать не надо, они знают что делать. Заколотить окно,из него воняет и подождать, у них получится а попрут к нам, сжечь и забыть
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 15:57
          +1
          Цитата: evgen1221
          В лагере западном всегда так, саму причину умалчивают делая акцент на мелочи,главное эмоциональнее подать

          Разве с бунтом Вагнера не так?
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:26
      -1
      Цитата: Maxim G
      французские полицейские, жандармерия, военные, спецслужбы угомонят не только мигрантов, но и Макрошу с его хозяевами

      Полицейский путч?
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 15:44
        0
        Цитата: Румaтa
        Полицейский путч?

        Скорее революция и возврат к настоящим европейским ценностям, провозглашенным Великой французской революцией.
        А не то, что происходит сейчас во Франции в сфере миграционной политики, пропаганды ЛГБТ, подрыва традиционной семьи и т.д.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:25
    0
    Власти Франции призвали чиновников ЕС не учить их управлению полицией

    Как это будет по-французски?
    " Не учите мня жить, лучше помогите материально")))
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:42
      0
      Цитата: Румaтa
      Не учите мня жить, лучше помогите материально")))

      Ne m'apprends pas à vivre, mieux vaut aider financièrement" laughing
  3. Egor53
    Egor53 Сегодня, 15:37
    0
    Давно пора поставлять оружие свободолюбивым арабам и прочим африканцам во Францию. Чем быстрее эта страна развалится, тем нам в России будет лучше.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:53
    +2
    Однако в Париже резко отозвались на замечания из Брюсселя, «попросив» его не учить их, как управлять своей полицией. По словам госсекретаря Франции по делам Европы Лоранса Буна, необходимо рассмотреть появление высокого уровня насилия не только со стороны полиции, но и граждан, позволяющих себе грабить магазины и уничтожать общественную собственность.
    Очень напоминает то какие советы давали представители французской общественности бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году особенно о не применении силы к протестующим. Парижу в скромности не занимать... request
  5. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 16:05
    +1
    У Соболь не вовремя крыша поехала. пропустит всю веселуху, а Собчак одна не справится стать грудью на защиту угнетаемых демонстрантов - грудь не того размера. Где все эти "Дожди", «Новые газеты», «Медузы», «Эхо Москвы» и сольные либеральные истерички типа "лошади" и прочие соросята-навальнята?
  6. Soveticos
    Soveticos Сегодня, 16:22
    +2
    Когда в Иране были беспорядки, Франция всячески поддерживала погромщиков и бандитов, обвиняла их полицию в чрезмерном использовании силы. Почти то же самое в меньших масштабах происходит сейчас у них, но критику в своей адрес они не терпят. Наверное, это другое.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 17:16
    0
    Однако в Париже резко отозвались на замечания из Брюсселя, «попросив» его не учить их, как управлять своей полицией.
    Но это не мешает самому Парижу учить Москву и Минск, как им управлять своей полицией... Фарисеи