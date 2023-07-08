Власти Франции призвали чиновников ЕС не учить их управлению полицией

Неутихающие во Франции беспорядки и акции протеста привели к разногласиям между властями Евросоюза и Франции относительно мер, принимаемых против участников антиправительственных протестов и беспорядков.В Брюсселе считают, что Париж применяет чрезмерное насилие для наведения порядка в стране. Европейская комиссия отметила, что французская полиция слишком жестко действует против участников уличных протестов.Однако в Париже резко отозвались на замечания из Брюсселя, «попросив» его не учить их, как управлять своей полицией. По словам госсекретаря Франции по делам Европы Лоранса Буна, необходимо рассмотреть появление высокого уровня насилия не только со стороны полиции, но и граждан, позволяющих себе грабить магазины и уничтожать общественную собственность.Напомним, что на прошлой неделе в ООН призвали французские власти разобраться с проявлениями расизма и дискриминации в правоохранительных органах страны на фоне последних событий во Франции. Однако МИД Франции сразу же опроверг наличие подобных проявлений в полиции страны.Беспорядки во Франции продолжаются уже более десяти дней. Подобного в стране не было с 2005 года. По некоторым оценкам в беспорядках уже пострадало более 4000 человек, включая более 700 полицейских.