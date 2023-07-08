«Бронетехника подбита, десантники взяты в плен»: в греческой прессе оценили последствия атаки ВСУ на линии Сватово-Кременная

Украинцы атаковали с четырех направлений, пытаясь отбить подконтрольные России территории

Однако имеется много кадров, на которых видно, что русские захватили [в плен] украинских десантников 95-й бригады, а также подбили бронетехнику в лесах у Кременной

7 июля украинские войска в ходе массированного наступления попытались прорвать оборонительные порядки российской армии на линии Сватово-Кременная.- указывается в греческом издании DefenceNet.Как поясняется, подразделениям 66-й мбр ВСУ удалось частично продвинуться на линии Краснореченское-Карамзиновка. Южнее, выдвинувшись из района Невского, части бригады стремились выбить ВС РФ с позиций, ранее потерянных ВСУ.В районе Торского выступа моторизованные группы 21-й и 63-й мбр пытались перерезать пути снабжения российских войск из Кременной, атакуя с нескольких направлений. Немного южнее десантники из 95-й бригады осуществляли попытки взломать оборону ВС РФ, атаковав сеть опорных пунктов в лесополосе возле Диброва.Аналогичный штурмовые действия проводили подразделения 42-й и 81-й мбр в районе Белогоровки, нацелившись на Шипиловку.- говорится в греческой прессе, оценив последствия «контрнаступа».В целом украинским подразделениям не удалось прорвать оборону российских войск. Понеся потери в людях и матчасти, неприятель откатился назад.