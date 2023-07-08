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«Бронетехника подбита, десантники взяты в плен»: в греческой прессе оценили последствия атаки ВСУ на линии Сватово-Кременная

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«Бронетехника подбита, десантники взяты в плен»: в греческой прессе оценили последствия атаки ВСУ на линии Сватово-Кременная

7 июля украинские войска в ходе массированного наступления попытались прорвать оборонительные порядки российской армии на линии Сватово-Кременная.


Украинцы атаковали с четырех направлений, пытаясь отбить подконтрольные России территории

- указывается в греческом издании DefenceNet.

Как поясняется, подразделениям 66-й мбр ВСУ удалось частично продвинуться на линии Краснореченское-Карамзиновка. Южнее, выдвинувшись из района Невского, части бригады стремились выбить ВС РФ с позиций, ранее потерянных ВСУ.

В районе Торского выступа моторизованные группы 21-й и 63-й мбр пытались перерезать пути снабжения российских войск из Кременной, атакуя с нескольких направлений. Немного южнее десантники из 95-й бригады осуществляли попытки взломать оборону ВС РФ, атаковав сеть опорных пунктов в лесополосе возле Диброва.

Аналогичный штурмовые действия проводили подразделения 42-й и 81-й мбр в районе Белогоровки, нацелившись на Шипиловку.

Однако имеется много кадров, на которых видно, что русские захватили [в плен] украинских десантников 95-й бригады, а также подбили бронетехнику в лесах у Кременной

- говорится в греческой прессе, оценив последствия «контрнаступа».

В целом украинским подразделениям не удалось прорвать оборону российских войск. Понеся потери в людях и матчасти, неприятель откатился назад.

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2 комментария
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:53
    -1
    Мдаа, может быть к концу месяца ситуация прояснится.
    Одно ясно, рубятся и держатся ребята отчаянно.
    Не очень понравилась фраза:
    "В ЦЕЛОМ украинским подразделениям не удалось прорвать оборону российских войск".
    В ЦЕЛОМ, и у Антоновского моста, уже пару недель, официально наш берег очищен...
  2. TRex
    TRex Сегодня, 16:48
    0
    Ясен пень, что им в Греции виднее - кто кого как и когда.... Большие специалисты.... Надо прислушиваться...