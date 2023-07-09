Израильская компания представила сверхлёгкий пулемёт NG7 ULMG

Пулемет Negev 7 был продемонстрирован еще в 2012 году. В качестве главного достоинства назывался относительно малый вес изделия при сохранении тактико-технических характеристик, свойственных классическим, более тяжёлым аналогам.
Однако разработчик продолжает совершенствование оружия. Компании Israel Weapon Industries (IWI) создала новую, сверхлёгкую, версию Negev 7 – NG7 ULMG.
Новая модификация была разработана на основе отзывов клиентов, которые потребовали более легкий пулемет полного винтовочного калибра
- отмечается в издании Janes.
Как пояснили в руководстве IWI, в конструкции больше внимания уделяется портативности. Оружие уже поставлено неназванному европейскому подразделению специального назначения.
NG7 ULMG основан на 7,62-мм пулемете IWI NG7 и отличается более легким, регулируемым по длине прикладом; пересмотренным алюминиевым цевьем с системой M-LOK для размещения оборудования; и отказом от стандартной сошки. Как указывается в компании, эти изменения помогли снизить массу оригинального NG7 примерно на 1,4 кг.
При длине ствола 420 мм NG7 ULMG весит примерно 6,6 кг по сравнению с 8 кг у NG7 с таким же параметром. Внутри NG7 ULMG идентичен оригинальному NG7 и оснащен той же системой быстрой смены ствола (QCB), что и вся остальная линейка Negev.