Военное обозрение
Войти Регистрация

Израильская компания представила сверхлёгкий пулемёт NG7 ULMG

21
Израильская компания представила сверхлёгкий пулемёт NG7 ULMG

Пулемет Negev 7 был продемонстрирован еще в 2012 году. В качестве главного достоинства назывался относительно малый вес изделия при сохранении тактико-технических характеристик, свойственных классическим, более тяжёлым аналогам.


Однако разработчик продолжает совершенствование оружия. Компании Israel Weapon Industries (IWI) создала новую, сверхлёгкую, версию Negev 7 – NG7 ULMG.

Новая модификация была разработана на основе отзывов клиентов, которые потребовали более легкий пулемет полного винтовочного калибра

- отмечается в издании Janes.

Как пояснили в руководстве IWI, в конструкции больше внимания уделяется портативности. Оружие уже поставлено неназванному европейскому подразделению специального назначения.

NG7 ULMG основан на 7,62-мм пулемете IWI NG7 и отличается более легким, регулируемым по длине прикладом; пересмотренным алюминиевым цевьем с системой M-LOK для размещения оборудования; и отказом от стандартной сошки. Как указывается в компании, эти изменения помогли снизить массу оригинального NG7 примерно на 1,4 кг.

При длине ствола 420 мм NG7 ULMG весит примерно 6,6 кг по сравнению с 8 кг у NG7 с таким же параметром. Внутри NG7 ULMG идентичен оригинальному NG7 и оснащен той же системой быстрой смены ствола (QCB), что и вся остальная линейка Negev.
Использованы фотографии:
IWI
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:11
    0
    А где наш калашников на ленте под 5.45×39 (вроде ПКЛ - 2000) ? Его позиционировали как лёгкий пулемет огневой поддержки на уровне отделения.
    Всё, распилили средства и благополучно забыли? Просто про него - долгое время молчок.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:37
      0
      Легкость (вес) стрелкового вооружения не всегда идет на пользу, страдает дальность убойной силы и останавливающее действие боеприпаса, вес все таки это компенсирует. На поле боя нужно другое оружие.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 07:48
        0
        Silver99 hi, тут надо спрашивать у пулеметчиков, как им? Вообще патрон полновесный а конструкция облегчена донельзя, интересно как он "лягается" сильно сказывается на управляемость.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 08:18
          +1
          Лёгкий пулемёт сделать не проблема.
          Проблема сделать так, чтоб он медленно изнашивался, и еще проблема - точность стрельбы, чем он легче, тем больше в руках прыгает. Особенно если центр тяжести смещён отностительно оси ствола и если смена патронов осуществляется за счёт пороховых газов (поршень - это дополнительная масса, дёргающаяся туда-сюда и трясущая ствол).
          И как оно с этим у "нового" пулемёта? У Калаша попробуй хоть треть обоймы в мишень очередью всадить. А тут ещё и патрон 7,62 х 51, это вам не промежуточный
          1. Enceladus
            Enceladus Сегодня, 10:10
            0
            Цитата: Shurik70
            поршень - это дополнительная масса, дёргающаяся туда-сюда и трясущая ствол)

            А ну да, а затвор - масса которого на порядок бульше туда сюда не ходит? Кроме того даже если газоотвод - у многих это короткий ход поршня, затвор с личинкой дальше по инерции откатываются.
        2. Mister X
          Mister X Сегодня, 08:24
          +1
          Цитата: Ропот 55
          интересно как он "лягается"

          hi
          Предыдущая версия (LMG) обладала незначительной отдачей.
          Стрельба патронами 6.5×48 сократит отдачу ещё больше.


          Автор не балует нас подробностями.
          Дополню.
          Новейший ULMG может комплектоваться стволами длиной 420 или 330 мм.
          Его можно конвертировать под патрон 6.5 Creedmoor (6.5×48 mm).
          Для этого нужно просто заменить ствол.
          Боепитание из стандартной рассыпной лентой M13 под калибр 7,62×51 мм НАТО.

          Источник
          Ronen Hamudot управляющий директор по продажам и маркетингу SK Group.
          IWI = дочерняя компания группы SK Group.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 08:51
            0
            Впечатляет. За счёт чего компенсируется отдача? Кто в курсе? У Абакана, например, за счёт массивного механизма смены патронов, пока отдача дойдёт до крайнего положения - из ствола успевают вылететь два патрона. Но сделать такое для калибра 7,62, да ещё и винтовочного патрона - нереально. Тем более для очередей более 2-х выстрелов.
            1. Mister X
              Mister X Сегодня, 09:29
              0
              Цитата: Shurik70
              За счёт чего компенсируется отдача?

              Видео 7 мин 58 сек
      2. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 08:19
        +1
        Легкость (вес) стрелкового вооружения не всегда идет на пользу
        Речь идёт о создании модификации по требованию определённого круга пользователей, для которых именно весовые характеристики являются приоритетными. Клиент всегда прав.
  2. Sith
    Sith Сегодня, 07:12
    +2
    Если они отказались от традиционных сошек ... чем они их интересно заменили и сколько весили старые
    Или он теперь не ставится на сошки и стреляется только с рук
    1.4 кг конечно серьёзная экономия в весе , но окупится ли упрощение и надёжность
    1. Иван Мак_2
      Иван Мак_2 Сегодня, 08:08
      -1
      сошка может быть и одна, если она имеет внизу утолщение для большей устойчивости и выдвигается из передней рукоятки
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:10
      +1
      Если они отказались от традиционных сошек ... чем они их интересно заменили
      Очевидно остается одно - упираться коробкой для ленты в землю, либо опираться стволом на какую-либо естественную опору (ветку, пень...). Для штатного пулемета неприемлемо, поэтому имеет сошки, а для "спецназа" очевидно решили, что главное вес и ничего лишнего.
  3. Керенский
    Керенский Сегодня, 07:14
    +4
    и отказом от стандартной сошки.

    Что превращает Негев в автоматическую винтовку с увеличенной ёмкостью магазина. 42 сантиметра ствола при винтовочном калибре, критически мало. Шо за обрезание?!
    1. Архитектор
      Архитектор Сегодня, 07:44
      -1
      Примерно как наш ППШ .
      Патрон только по мошнее
      Но для города это избыточно..
    2. гагрид
      гагрид Сегодня, 08:48
      +1
      Вероятно имеется возможность при необходимости присоединяться сошку
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 07:14
    +3
    Игрушка для спецназа. В пехоте такого не нужно от слова совсем.
  5. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 07:20
    +1
    [center]
    "Ключевые особенности NG7 ULMG:

    Уникальный полуавтоматический режим огня, который позволяет вести точный и контролируемый огонь для ближнего и ближнего боя, а также полностью автоматический режим для максимальной огневой мощи.
    Газ-контроль для регулировки скорострельности
    Несколько предохранительных механизмов для предотвращения неконтролируемой стрельбы
    Может устанавливаться на различные крепления для автомобилей, вертолетов или кораблей.
    Тритиевый ночной прицел
    Планки Пикатинни для аксессуаров
    Подача картриджа через ленту или барабан
    Быстрая разборка в полевых условиях
    Тонкий профиль
    Технические характеристики:
    калибр 7,62х51 мм, питание ленточное или барабанное

    Длина ствола 420 мм, 16 дюймов, поворот 1:12 вправо
    Вес: всего 6,6 кг
    Общая длина с выдвинутым прикладом: 1000 мм
    Общая длина со вставленным прикладом: 920 мм
    Скорострельность: 600-800 об/мин (положения 1 и 2)"
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:56
    +1
    Кому война, а кому 30 сребренников.

    Но израильтяне за свой кусок земли сражаются.
    А Зеленский новую постановку с реальными погибшими режиссирует.
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 08:53
    -1
    А что там у нас с новинками? Или мафия из "Калашникова" упорно душит всех на корню и дальше, продолжая обвешивать старьё, выдавая за прорывные технологии?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:18
      -1
      Цитата: Вадим С
      А что там у нас с новинками? Или мафия из "Калашникова" упорно душит всех на корню и дальше, продолжая обвешивать старьё, выдавая за прорывные технологии?

      Последнее, что выбросили в свет, аж, от 2020 года:

      * * *
      Не всё можно высосать из пальца. Иногда, чтобы создать что-то новое, нужны мозги, а не только рот и задница. Иногда работа концерна напоминает придумывание обвесов, создание концептов и моделей. Его цель, как и цель всех остальных оборонных производств, - получение максимальной прибыли.
      Даже не могу сказать точно, действует ли в этой цепочке производства НДС в 20%...Хотя, не нужно сомневаться, в стране с любого производства идёт «бакшиш», который идёт к Силуанову и который вместе с Набиуллиной вкладывает прибыль в европейские банки.
  8. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 08:55
    -1
    Нам нужен рынок гражданского оружия, тогда народ сам будет голосовать рублем за правильные решения и будет нормальное развитие стрелковки, как в штатах. А так, манагеров одного концерна будут бесконечно перетряхивать устаревшую конструкцию.