Пресс-служба Кремля сообщает, что у президента пока нет в планах телефонного разговора с Эрдоганом

В пресс-службе президента России прокомментировали заявление Реджепа Эрдогана о том, что сразу же после встречи с Зеленским он намеревается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.Напомним, что Эрдоган в ходе пресс-конференции с главой киевского режима, посетившего Стамбул, заявил, что рассчитывает на одобрение Россией продления зерновой сделки. На продлении этого соглашения после 17 июля (именно в этот день истечёт срок его в очередной раз продлённого действия) настаивал и Зеленский.В пресс-службе Кремля сообщают о том, что у президента Путина на данный момент в планах нет телефонного разговора с турецким президентом.Тем временем в турецкой прессе недвусмысленно дают понять, что зерновая сделка – в интересах Турции, так как Турция получает зерно с территории Украины по достаточно низким ценам. Соответственно, у Турции появилась возможность перерабатывать это зерно и продавать продукцию на внешнем рынке. По некоторым данным, продукция переработки зерна из Турции продаётся уже и на самой Украине. Эту информацию официальный Киев к настоящему времени не комментирует.Ранее в МИД РФ отмечали, что для России нет никакого резона продлевать зерновое соглашение, так как ни один из пунктов, который отражал бы российские интересы, за длительный срок действия сделки так и не был выполнен. Например, не отменены санкции против главного сельскохозяйственного банка страны, не налажен экспорт аммиака через трубопровод Тольятти-Одесса. А после подрыва участка этого аммиакопровода украинской стороной и сама перекачка аммиака стала невозможной.