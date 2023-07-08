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Пресс-служба Кремля сообщает, что у президента пока нет в планах телефонного разговора с Эрдоганом

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Пресс-служба Кремля сообщает, что у президента пока нет в планах телефонного разговора с Эрдоганом

В пресс-службе президента России прокомментировали заявление Реджепа Эрдогана о том, что сразу же после встречи с Зеленским он намеревается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.


Напомним, что Эрдоган в ходе пресс-конференции с главой киевского режима, посетившего Стамбул, заявил, что рассчитывает на одобрение Россией продления зерновой сделки. На продлении этого соглашения после 17 июля (именно в этот день истечёт срок его в очередной раз продлённого действия) настаивал и Зеленский.

В пресс-службе Кремля сообщают о том, что у президента Путина на данный момент в планах нет телефонного разговора с турецким президентом.

Тем временем в турецкой прессе недвусмысленно дают понять, что зерновая сделка – в интересах Турции, так как Турция получает зерно с территории Украины по достаточно низким ценам. Соответственно, у Турции появилась возможность перерабатывать это зерно и продавать продукцию на внешнем рынке. По некоторым данным, продукция переработки зерна из Турции продаётся уже и на самой Украине. Эту информацию официальный Киев к настоящему времени не комментирует.

Ранее в МИД РФ отмечали, что для России нет никакого резона продлевать зерновое соглашение, так как ни один из пунктов, который отражал бы российские интересы, за длительный срок действия сделки так и не был выполнен. Например, не отменены санкции против главного сельскохозяйственного банка страны, не налажен экспорт аммиака через трубопровод Тольятти-Одесса. А после подрыва участка этого аммиакопровода украинской стороной и сама перекачка аммиака стала невозможной.
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11 комментариев
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  1. bravo77
    bravo77 Сегодня, 15:44
    +4
    главному ещё наверное флешку с интернетом не спустили
    где последние новости за неделю
    в том числе многовекторность друга султана
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:46
    +3
    Сто к одному, что так или иначе нас прогнут. "Сделка" будет продолжена. Это бизнес отдельных лиц. Это "святое". Лично я считаю, что сделки с врагом, как их не называй и не объясняй- это предательство.
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 15:49
    +1
    Эрдоган должен хорошо подумать теперь. Намёк более чем сильный. Эрдоган должен что то предложить для торга Путину.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 17:10
      +1
      Пока, что только Путин Эрдогану давал всякие плюшки и скидки.
  4. Погоны
    Погоны Сегодня, 16:09
    +1
    Обиделся, что турецкий друг хочет видеть Украину в НАТО)
    Ну ничего, сейчас султан в очередной раз пригрозит запретить параллельный импорт или открыть проход судам НАТО в Чёрное море, как все обиды сразу будут позабыты. hi
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:15
    0
    Зачем Путину спешить с разговором с Эрдоганом ,они и так разговаривают каждый месяц.По сделке РСХБ назвал больным воображением ФТ ,что он хочет создать "дочку' под свифт.Наши мужики в Турции дали по двум наглым мордам ООНовскому представителю,укрохряку отклонив их требование о увеличении балкеров в сделке на 29 штук.Оставив в сделке ,только 13 штук.На данной момент из Украины вышел один балкер,по названию вроде китайский( флаг роли не играет) 5 балкеров под погрузкой ,из Стамбула в сторону Украины суда не следуют.ВТБ вдруг отпустил свою золотую дойную корову - Деметру ,ведущего российского экспортёра зерновых в новые неизвестные руки,такие сделки проводятся месяцами ,а не за неделю.На зерновых экспортных терминалах у нас столпотворение из балкеров.Предпосылок с Российской стороны продления зерновой сделки не наблюдается.Украина в авральном порядке расширяет зерновой терминал на Дунае.
  6. Вадим Козьяков
    Вадим Козьяков Сегодня, 16:16
    0
    Молчит и наше руководство, ждут саммит НАТО где, по их мнению будет мысль о бесперкстивности поддержки Украины (связи с провальным наступлением) и движению к заветному договорнячку, только вот сомнения на этот счёт, предложение если и будет, то при полном разгроме ВСУ как под Иловайском, но такое пока навряли возможно
  7. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 16:20
    +2
    С. Марков:

    Заявления Эрдогана по итогам встречи с Зеленским будут восприняты в России как антироссийские.
    1. Зеленского назвал дорогим другом.
    2. Заявил о поддержке Украины Турцией, о поддержке территориальной целостности Украины, в "несправедливой войне."
    3. Заявил о том, что крымские татары сражаются за то, чтобы Крым стал Украиной.( А крымские татары спокойно живут в российском Крыму и отказываются устраивать теракты в Крыму.)
    4. Заявил о праве Украины быть в НАТО.
    5. Заявил о необходимости продлить Зерновую сделку на 3 месяца сейчас и на 2 года вообще. Но ничего не сказал, что Запад полностью сорвал выполнение Зерновой сделки.

    Это после "стамбульских соглашений", "зерновых сделок", " Турецких потоков" и кредитов на Аккую. Гениальная внешняя политика!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:44
    0
    Путин в свое время дал характеристику Эрдогану: Он опытный политик и жёстко отстаивает интересы свой страныВ чём проблему многие увидели в наших отношениях с Турцией?
  9. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 17:13
    0
    Кто-нибудь знает хоть одну причину, чтоб Россия продлила сделку?
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 17:15
      0
      Например, то, что перевозить зерно турки при желании спокойно будут и без одобрения России.