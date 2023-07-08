Минобороны: В результате девяти безуспешных атак на Донецком направлении ВСУ потеряли полтысячи боевиков

Противник не оставляет безуспешных попыток прорвать оборону ВС РФ на Донецком, Запорожском, Южно-Донецком и ряде других направлениях. Несмотря на огромные потери в живой силе и технике, командование ВСУ бросает в бой все новые силы в надежде успеть до «судьбоносного» для киевского режима саммита НАТО добиться хоть каких-то успехов.
Минобороны России сообщает в сегодняшней сводке, что наибольшую активность ВСУ по-прежнему развивают на Донецком участке фронта, где бойцы «Южной» группировки ВС РФ за сутки отбили девять атак. В результате безуспешных накатов на наши позиции потери противника на этом участке составили до полутысячи человек личного состава убитыми и ранеными, что стало своеобразным антирекордом для украинской стороны.
Успешно наши отработали на этом направлении по технике и артиллерии врага, в том числе натовского образца, уничтожив три танка, шесть бронемашин, две американских САУ М109 «Paladin» и одну гаубицу Д-30. Кроме того, ВСУ лишились запасов дорогих и дефицитных реактивных снарядов к РСЗО HIMARS, место хранения которых было накрыто в районе села Михайловка в Донецкой республики.
В районе села Торское противник пытался прорвать оборону подразделений войсковой группировки «Центр». Был встречен комбинированным огнем авиации, артиллерии и ТОС. Понеся значительные потери, враг прерывал вылазку и отступил. Одновременно на этом участке была выявлена и пресечена деятельность украинской ДРГ. Общие потери ВСУ в ходе боев составили 60 военнослужащих, уничтожены шесть единиц бронетехники различного типа.
Еще одна вылазка диверсионно-разведывательной группы ВСУ пресечена нашими военными в районе поселка Урожайное в ДНР. Третья украинская ДРГ прекратила свое существование вблизи с селом Дорожнянка к югу от Гуляйполя в Запорожской области. Неудачей для украинских боевиков окончились две попытки провести разведку боем наших позиций в районах населенных пунктов Марфополь и Работино. Всего на Запорожском направлении ВСУ лишились 170 человек личного состава, французской самоходки Cezar и американской гаубицы М777.
Помимо успехов на передовой, российская армия продолжает обескровливать врага, активно поражая склады с боеприпасами и ГСМ, в том числе в тыловых местах размещения. По данным Минобороны, склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ уничтожен вблизи с Авдеевкой. В районах населенных пунктов Новолюбовка Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены три склада боеприпасов 66-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Еще одно место хранения БК 65-й механизированной бригады ВСУ накрыто в районе города Орехов Запорожской области. В самом подконтрольном Киеву городе Запорожье поражена база горючего для военной техники.
Наши зенитчики продолжают добивать воздушный флот Украины. На этот раз силами российской ПВО в небе над селом Новогригоровка вблизи с Дебальцево сбит тяжелый истребитель Су-27 ВС ВСУ. Кроме того, перехвачено шесть ракет РСЗО HIMARS и семнадцать украинских беспилотников различного типа.