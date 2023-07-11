В американской прессе появился проект реформирования Корпуса морской пехоты США

Честно скажу, сегодня меня поразили, удивили, лишили уверенности в существовании логики... американцы. Выразилось это в том, что в США вдруг вспомнили, что слова «море» и «морская (пехота)» не только связаны между собой, но и происходят от одного корня, связаны с одной стихией.
Хотя, если быть честными до конца, мы тоже это подзабыли. Никто не удивляется, что в СВО работают морпехи с различных флотов ВМФ. Никто не удивляется и тому, что горные части вполне нормально воюют в степях Украины. Про десантников ВДВ и говорить не приходится.
Фактически у нас сегодня отличить воздушную пехоту, морскую пехоту или другие специализированные подразделения достаточно сложно. Различия можно увидеть только где-нибудь на параде. Вооружение то же, что и у всех остальных частей и подразделений. Да и полевая форма соответствующая. И задачи выполняют схожие.
Недавно попалась мне в руки интересная статья американского писателя и журналиста, специализирующегося на вопросах обороны, Кайла Мизоками, который рассказал о планах по модернизации корпуса морской пехоты США в ближайшие годы. Проще говоря, Мизоками напомнил американцам о том, для чего, собственно, создавался корпус морпехов…
То, что пишет американский журналист, называется план модернизации Корпуса морской пехоты США до 2030 года.
Украина учит не только российскую армию, но и американскую
Мы часто говорим, что СВО стала лакмусовой бумажкой, которая вскрыла многие недостатки в подготовке ВС к возможному глобальному конфликту с НАТО и США. Мы в реальном режиме протестировали многие существующие и перспективные системы вооружения. В том числе и в прямом противостоянии западному вооружению.
Но и противник внимательно смотрит за нами. Изучаются методы ведения боевых действий российской армии. Изучаются захваченные образцы техники и вооружения. Разрабатываются меры по противодействию. Иногда успешные, иногда провальные. Например, гибель нашего крейсера «Москва» побудила американских аналитиков к созданию далеко идущих планов по борьбе с флотами противника.
Прежде всего, правда, автор материала об этом упоминает вскользь, о базовом выводе, на котором построен план реорганизации Корпуса морской пехоты США. Многим из наших читателей это тоже будет в новинку. Оказалось, что современная война совсем непохожа на ту, которую нам расписывали военные аналитики и голливудские кинодеятели многие годы.
Война не будет похожа на военные операции США и НАТО в Ираке или Афганистане, в Югославии или в Сирии. Да, военные технологии изменились, а вот суть войны осталась точно такой же, какой она была во время Второй мировой. Как было «ты взял позицию противника только тогда, когда яйца твоего солдата (извините за солдатскую прямоту) зависли над его окопом», так и остаётся.
Именно постулат о схожести будущей войны и войны прошедшей и стал тем базисом, на котором построены все дальнейшие умозаключения. Именно это умозаключение и заставило американского журналиста вспомнить о том, для чего в США создавалась новая, отличная от армии, военная структура.
Есть и ещё один фактор, который вынуждены учитывать в Пентагоне. А именно то, что реально в случае возникновения войны драться придётся с Китаем или Россией. Остальные армии или попросту не представляют какой-либо опасности или расположены там, где, согласно новой концепции, морпехи действовать не будут.
Ну и третий фактор, который мы, к примеру, не часто учитываем. Это деньги. Затраты на содержание КМП, на вооружение и прочие затраты, вплоть до выплат пенсий ветеранам корпуса и компенсаций раненым и заболевшим. Именно на эти затраты в первую очередь обращают внимание чиновники при формировании нового военного бюджета.
В чём суть реформы Корпуса морской пехоты?
Итак, к 2030 году Корпус морской пехоты должен вновь стать… Корпусом морской пехоты. То есть его главной задачей должно стать ведение боевых действий на островах, архипелагах и побережье противника, как это было во время Второй мировой войны. Именно тогда рождалась легенда о мощи морской пехоты. Именно там морские пехотинцы были наиболее эффективны.
Итак, главное. Как я уже писал выше, главным противником США признан Китай. Второй по значимости названа Россия. Отсюда, КМП должен контролировать именно эти страны. Готовиться в борьбе на островах и побережье именно Китая и России. Следовательно, необходимо разделить Корпус на три части, по словам автора проекта, полка (бригады), которые бы были специально подготовлены к войне с этим противником.
Возникает вопрос о том, а кто же будет вести боевые действия в глубине территории противника? Ответ прост. Морпехи захватывают плацдарм, создают зону для высадки армейских подразделений, обеспечивают работу ПВО и береговой обороны с помощью РСЗО. После высадки армейского десанта и перехода армии Соединенных Штатов в наступление, подразделения Корпуса морской пехоты получают новую задачу.
Подразделения морской пехоты должны стать более мобильными. Для этого необходимо перевооружить эти подразделения. Например, убрать танки и тяжелые гаубицы. Для действий в прибрежной зоне и на островах они малопригодны. От них больше вреда, чем пользы. Доставка тяжелого вооружения достаточно проблематична. А вот боевое использование всегда под вопросом.
Так, минимальное расстояние, на котором могут применяться знаменитые М777, составляет 1,6 мили (примерно 2,5 км). Согласитесь, для морского десанта это действительно критично. А кто будет подавлять артиллерию обороняющихся на более коротких дистанциях? Перебрасывать более мелкие калибры дополнительно? Безусловно, какую-то часть таких гаубиц необходимо будет сохранить, но остальные должны быть переданы армии.
Точно такая же ситуация и с Абрамсами М1А1. Да, это серьёзные боевые машины, но как они будут действовать, например, на искусственных островах в Южно-Китайском море? А ведь Абрамсов в КМП 450 штук! Значит, эти машины необходимо передать армии, оставив себе небольшую часть. Что повлечёт за собой резкое падение боевой мощи подразделений морпехов.
Далее, в связи с ликвидацией танковых подразделений исчезает необходимость в содержании большого количества инженерных машин. В частности, мостоукладчиков. Что опять же освобождает место на десантных судах и ускоряет высадку морского десанта. То есть десант становится более мобильным.
Ещё одно из важных решений – это сокращение количества вертолётов и конвертопланов. Так как боевые действия будут ограничены островами и побережьем, у Корпуса нет необходимости в переброске личного состава в глубину обороны противника. Тогда зачем корпусу такое большое количество UH-1Y Venom и MV-22B Osprey?
Следующая проблема, которую опять же необходимо решать, это самолёты! Сегодня в Корпусе состоит на вооружении 420 F-35B и F-35C. Действуют эти самолёты в составе эскадрилий по 16 единиц в каждой. Сокращать авиагруппу Корпус не намерен. Но вот эскадрильи подлежат реорганизации. Теперь будут подразделения по 10 самолётов.
Ну и, наконец, о численности полков (бригад) и их расположении. Корпус морской пехоты будет состоять из трёх боевых полков. Численность каждого из полков примерно 1800-2000 морпехов и матросов. Первый полк будет базироваться где-то в Атлантике либо в Балтийском море. Цель – противодействие России.
Второй полк продолжит дислоцироваться на Окинаве. Задача полка – сдерживание Китая и Северной Кореи. Третий полк опять же продолжит дислоцироваться на Гавайях. Не секрет, что именно Гавайи сейчас превращены в крепость Корпусом морской пехоты.
В целом, если рассматривать все планируемые мероприятия только с военной точки зрения, парадокс, но они действительно усилят Корпус морской пехоты. Размытость задач всегда больше мешает, чем помогает. При таком реформировании задачи конкретизируются. Что даёт возможность для более качественной подготовки личного состава и боевой техники.
Кроме сокращений, планируются и довольно существенные изменения, которые вытекают из опыта войны на Украине. Прежде всего, это касается систем РСЗО HIMARS и высокоточных ракет к ним. Действительно, эти системы доказали свою эффективность.
Однако у меня возникает вопрос о том, как это высокоточное оружие будет работать в условиях отсутствия спутников наведения? Не думаю, что в случае полномасштабного конфликта космические группировки останутся не тронутыми. Сегодня и Китай, и Россия имеют в составе космических сил спутники-убийцы.
Большое внимание «новый Корпус» уделит роботизированным системам. Планируются закупки дронов всех видов. От БПЛА и наземных дронов до морских беспилотников. Командование Корпуса надеется с помощью именно дронов компенсировать ударную мощь, потерянную с выводом из состава корпуса танков.
Есть и совсем новая наработка, которая проходит испытания, но уже планируется к закупкам КМП. Это перспективный береговой роботизированный ракетный комплекс NMESIS и новая противокорабельная ракета NSM. Комплекс показал довольно неплохие результаты ещё в 2021 году.
Немного о тактике действий «нового КМП»
Я умышленно не буду рассказывать много о той тактике, которую собираются применять американские морпехи. Просто потому, что это всего лишь возвращение к прошлому, ко временам Второй мировой войны. Кому это будет интересно, найти материалы легко можно даже в нашем издании.
Итак, краткий конспект действий морской пехоты в случае возникновения конфликта. Используя скоростные средства доставки, на остров, архипелаг или на побережье высаживается усиленный пехотный батальон Корпуса морпехов. Уничтожаются береговые позиции, и батальон начинает зачистку острова. Создаётся передовая база базирования морпехов.
Вслед за пехотой на остров высаживается группировка из двух батальонов. Батальон противовоздушной обороны и батальон МТО. Их задача – обеспечить ПВО и береговую оборону. То есть контролировать небо и море. А вот дальше нечто новенькое.
После зачистки острова пехотой, батальоны располагают свои пусковые установки не компактно, что было бы логичным в смысле управления, а разбрасывая их по всему острову. Да, управление в этом случае действительно усложнено, но зато соблюдается принцип «раскладки яиц по разным корзинам».
Такая позиция будет сохраняться до тех пор, пока всё соединение не выполнит задачу и противник не отступит. Сразу же после начала отступления пехота Корпуса получает задачу на захват другого острова. Два оставшихся батальона действуют ровно так же, как и в начале операции.
Лично для меня немного непонятно, кто же останется на захваченном острове? Теоретически всё выглядит вполне логично, за исключением именно этого вопроса. Хорошо, если остров более или менее большой и на нём имеется аэродром. Тогда туда можно будет перевезти армейские подразделения и средства для обеспечения обороны острова. А если аэродрома нет? Армейская пехота станет работать как пехота Корпуса? Доставка на кораблях?
Заключение
Я в принципе понимаю, почему появилась такая идея реформирования Корпуса морской пехоты США. Как и большинство развитых стран, американцы страдают той же болезнью, что и европейцы, россияне, японцы и многие другие народы. Население стареет! Моб. ресурсов становится меньше. Значит, необходима оптимизация самой оборонительной системы. Необходимо повысить эффективность каждого солдата...
Кроме этого, современная армия очень дорого обходится государству. Системы вооружения стоимостью в миллиарды долларов – совсем не редкость. Про десятки миллионов за ракету даже писать не буду. И все эти дорогостоящие системы быстро устаревают и требуют замены. Следовательно, каждый год военные вынуждены придумывать всё новые и новые причины, по которым армия должна в следующем году получить больше средств.
Кроме этого, вооружение и боеприпасы расходуются даже без ведения боевых действий. Согласитесь, работа на тренажёре и реальное применение боевого боеприпаса, даже по мишени, это разные вещи. А солдат и офицеров необходимо учить и проверять их выучку постоянно. Значит, необходимо как минимум поддерживать на том же уровне, а лучше развивать оборонную промышленность и военную науку.
Но самое главное, это моё личное мнение, до американцев начинает доходить простая истина, которая давно известна любому европейцу, азиату или русскому. Той войны, когда противником США будут армии, которые уступают американской армии по всем параметрам, не будет. Драться будут русские против американцев, китайцы против американцев, русские и китайцы в союзе против американцев.
В Пентагоне поняли, что НАТО с его «мощными ВС», мощной экономикой и прочим воинственным антуражем – всего лишь массовка для американских подразделений в Европе. В случае возникновения любого конфликта основные тяготы войны выпадут именно американцам.
Это относится даже к самым воинственным островитянам-британцам. У Британии фактически нет сухопутной армии. Немцев США самостоятельно превратили в совершенно небоеспособную армию. Даже Франция играет декоративную, выставочную роль. Всё, что остаётся от НАТО без этих армий, выеденного яйца не стоит.
А между тем, если учитывать все американские подразделения в Европе, если их объединить в единую структуру, то США в Европе имеют одну усиленную боевую дивизию (по штатам армии США). И самое главное, сегодня просто невозможна быстрая переброска каких-либо серьёзных сил с территории США. Да и нет там этих сил.
Материал Кайла Мизоками в «Популярной механике» заслуживает внимательного изучения для понимания направления развития американской армии на ближайшие десятилетия. Да, это пока лишь проект, но проект, который изучается в штабах Корпуса морской пехоты.
Значит, во-первых, вопрос о реформировании Корпуса стоит на повестке дня, и, во-вторых, что-то из предложенного автором обязательно войдёт в окончательный вариант решения...