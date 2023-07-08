Также не исключены потери среди личного состава укронатовских формирований, находившихся в момент удара на территории склада. Тем не менее, украинская пропаганда утверждает, что потерь среди солдат нет.

Периодически украинские ДРГ предпринимают разные попытки пробраться к позициям наших бойцов, однако заканчиваются они всегда одинаково.

Российские войска провели успешную операцию по уничтожению склада ГСМ и боеприпасов противника, который тот оборудовал на севере Харьковской области в нескольких километрах от российской границы (границы с Белгородской областью). Информацию об уничтожении склада приводит глава Чеченской Республики.По словам Рамзана Кадырова, подразделения батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России при содействии глав райотделов МВД Шатойского и Курчалоевского районов ЧР уничтожили хранившиеся в районе села Одноробовка Харьковской области боеприпасы и запасы топлива ВСУ.Глава Чечни:⠀Рамзан Кадыров отметил, что подразделения из Чечни держат под контролем приграничье, пресекая деятельность ДРГ.Кадыров:Напомним, что подразделения «Запад-Ахмат» были переброшены в Белгородскую область после проникновения в Грайворонский район украинских вооружённых формирований на натовской бронетехнике. После усиления границы на этом направлении пересечения границ украинскими диверсантами к настоящему моменту не зафиксировано.