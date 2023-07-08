Российские войска провели успешную операцию по уничтожению склада ГСМ и боеприпасов противника, который тот оборудовал на севере Харьковской области в нескольких километрах от российской границы (границы с Белгородской областью). Информацию об уничтожении склада приводит глава Чеченской Республики.
По словам Рамзана Кадырова, подразделения батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России при содействии глав райотделов МВД Шатойского и Курчалоевского районов ЧР уничтожили хранившиеся в районе села Одноробовка Харьковской области боеприпасы и запасы топлива ВСУ.
Глава Чечни:⠀
Также не исключены потери среди личного состава укронатовских формирований, находившихся в момент удара на территории склада. Тем не менее, украинская пропаганда утверждает, что потерь среди солдат нет.
Рамзан Кадыров отметил, что подразделения из Чечни держат под контролем приграничье, пресекая деятельность ДРГ.
Кадыров:
Периодически украинские ДРГ предпринимают разные попытки пробраться к позициям наших бойцов, однако заканчиваются они всегда одинаково.
Напомним, что подразделения «Запад-Ахмат» были переброшены в Белгородскую область после проникновения в Грайворонский район украинских вооружённых формирований на натовской бронетехнике. После усиления границы на этом направлении пересечения границ украинскими диверсантами к настоящему моменту не зафиксировано.