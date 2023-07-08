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Бойцы батальона «Запад-Ахмат» уничтожили склад боеприпасов и ГСМ на севере Харьковской области

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Бойцы батальона «Запад-Ахмат» уничтожили склад боеприпасов и ГСМ на севере Харьковской области

Российские войска провели успешную операцию по уничтожению склада ГСМ и боеприпасов противника, который тот оборудовал на севере Харьковской области в нескольких километрах от российской границы (границы с Белгородской областью). Информацию об уничтожении склада приводит глава Чеченской Республики.


По словам Рамзана Кадырова, подразделения батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России при содействии глав райотделов МВД Шатойского и Курчалоевского районов ЧР уничтожили хранившиеся в районе села Одноробовка Харьковской области боеприпасы и запасы топлива ВСУ.



Глава Чечни:⠀

Также не исключены потери среди личного состава укронатовских формирований, находившихся в момент удара на территории склада. Тем не менее, украинская пропаганда утверждает, что потерь среди солдат нет.

Рамзан Кадыров отметил, что подразделения из Чечни держат под контролем приграничье, пресекая деятельность ДРГ.

Кадыров:

Периодически украинские ДРГ предпринимают разные попытки пробраться к позициям наших бойцов, однако заканчиваются они всегда одинаково.

Напомним, что подразделения «Запад-Ахмат» были переброшены в Белгородскую область после проникновения в Грайворонский район украинских вооружённых формирований на натовской бронетехнике. После усиления границы на этом направлении пересечения границ украинскими диверсантами к настоящему моменту не зафиксировано.
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3 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:00
    +2
    «Запад-Ахмат» уничтожили склад боеприпасов и ГСМ

    В любом случае МА-ЛА-ЦЫ! Ахмат сила!
    З.Ы. Но хотя бы приблизительно можно сообщить? Склад - это 10 тонн или 10 тысяч?
  2. monetam
    monetam Сегодня, 16:23
    -1
    В идеале - этим бы ребятам делать глубокие рейды в российское приграничье, и уничтожать соответствующую вражескую инфраструктуру. Может хоть так можно будет избежать обстрелов приграничных городов и сел.
    1. guest
      guest Сегодня, 16:37
      0
      Рейд не в приграничье, а в Киев надо делать.