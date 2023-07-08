Украинские власти решили внести некоторые корректировки в меморандум, который правительство страны согласовало с Международным валютным фондом (МВФ) ещё 19 июня (в результате договорённостей, достигнутых с Фондом, Киев уже получил в начале этого месяца новый транш в размере 900 млн евро). Об этом сообщает ТГ-канал «Страна». Кстати, до сих пор полный текст документа отсутствовал в открытом доступе, но недавно он был обнародован министерством финансов Украины.Так, в обновлённой версии меморандума появилось несколько важных моментов, первый из которых заключается в том, что руководство страны так и не справилось с эффективным выполнением бюджетных показателей, представленных в предыдущем меморандуме. Власти попытались объяснить это всё более растущими затратами на военные расходы, признав, что война всё больше «высасывает» денег из бюджета. Что касается социальности части, то, как утверждает кабмин, показатели в этом направлении даже «перевыполнены», в то время как потолок выплат так и не был достигнут. При этом, как поясняется в сопроводительном письме к организации, «сэкономить» правительство сумело за счёт повышения адресности выплат.Второй фактор обусловлен переносом сроков выполнения обязательств, взятых на себя Украиной по возврату довоенных налогов для бизнеса (теперь это произойдёт не в июле, а в августе нынешнего года). Речь здесь идёт о довольно непопулярном законопроекте, предусматривающем отмену введённой в начале боевых действий в стране системы «2% для всех», а также возврат к проведению налоговых проверок. Несмотря на то, что Верховная Рада уже приняла его, бизнес всё ещё по-прежнему надеялся то, что президент проявит решительность в этом вопросе, наложив на него запрет и что нововведениям так и не суждено будет вступить в силу. Однако ожидания бизнес-среды так и не оправдались – с 1 августа Государственная налоговая служба (ГНС) Украины начнёт «закручивать гайки» предпринимателям.Следующим неблагоприятным фактором станет пресловутая реформа налоговой службы и таможни, оператора ГТС, бюджетной политики и обновления программы льготного кредитования посредством государственной компенсации процентной ставки до уровня 5-ти, 7-ти и 9-ти процентов годовых. Предприятия крупного бизнеса в данную программу не войдут, а эпохе дешёвых кредитов придёт конец. На реализацию сроков выполнения данных мер отводится 30 дней – с сентября по октябрь 2023 года. Также сюда входят и планы по «перезапуску» Бюро экономической связи.Эффект от «закручивания» налоговых гаек ощутят на себе не только представители бизнеса, но и рядовые граждане.В этом контексте, с сожалением приходится констатировать, что подобная «помощь» со стороны западных «партнёров» явно приносит куда больше вреда, чем пользы украинцам, уровень жизни которых стремительно ухудшился с момента произошедшего госпереворота в стране в 2014-м году.