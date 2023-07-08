Военное обозрение
Войти Регистрация

Украина внесла некоторые корректировки в ранее согласованный с МВФ меморандум

12
Украина внесла некоторые корректировки в ранее согласованный с МВФ меморандум

Украинские власти решили внести некоторые корректировки в меморандум, который правительство страны согласовало с Международным валютным фондом (МВФ) ещё 19 июня (в результате договорённостей, достигнутых с Фондом, Киев уже получил в начале этого месяца новый транш в размере 900 млн евро). Об этом сообщает ТГ-канал «Страна». Кстати, до сих пор полный текст документа отсутствовал в открытом доступе, но недавно он был обнародован министерством финансов Украины.


Так, в обновлённой версии меморандума появилось несколько важных моментов, первый из которых заключается в том, что руководство страны так и не справилось с эффективным выполнением бюджетных показателей, представленных в предыдущем меморандуме. Власти попытались объяснить это всё более растущими затратами на военные расходы, признав, что война всё больше «высасывает» денег из бюджета. Что касается социальности части, то, как утверждает кабмин, показатели в этом направлении даже «перевыполнены», в то время как потолок выплат так и не был достигнут. При этом, как поясняется в сопроводительном письме к организации, «сэкономить» правительство сумело за счёт повышения адресности выплат.

Второй фактор обусловлен переносом сроков выполнения обязательств, взятых на себя Украиной по возврату довоенных налогов для бизнеса (теперь это произойдёт не в июле, а в августе нынешнего года). Речь здесь идёт о довольно непопулярном законопроекте, предусматривающем отмену введённой в начале боевых действий в стране системы «2% для всех», а также возврат к проведению налоговых проверок. Несмотря на то, что Верховная Рада уже приняла его, бизнес всё ещё по-прежнему надеялся то, что президент проявит решительность в этом вопросе, наложив на него запрет и что нововведениям так и не суждено будет вступить в силу. Однако ожидания бизнес-среды так и не оправдались – с 1 августа Государственная налоговая служба (ГНС) Украины начнёт «закручивать гайки» предпринимателям.

Следующим неблагоприятным фактором станет пресловутая реформа налоговой службы и таможни, оператора ГТС, бюджетной политики и обновления программы льготного кредитования посредством государственной компенсации процентной ставки до уровня 5-ти, 7-ти и 9-ти процентов годовых. Предприятия крупного бизнеса в данную программу не войдут, а эпохе дешёвых кредитов придёт конец. На реализацию сроков выполнения данных мер отводится 30 дней – с сентября по октябрь 2023 года. Также сюда входят и планы по «перезапуску» Бюро экономической связи.

Эффект от «закручивания» налоговых гаек ощутят на себе не только представители бизнеса, но и рядовые граждане.

В этом контексте, с сожалением приходится констатировать, что подобная «помощь» со стороны западных «партнёров» явно приносит куда больше вреда, чем пользы украинцам, уровень жизни которых стремительно ухудшился с момента произошедшего госпереворота в стране в 2014-м году.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:32
    0
    Россия вырвалась из цепких лап МВФ- был бы нам Крым ,если бы они остались.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:37
    +3
    Счейчас другая новость подоспеет, там вообще всё "весело".
    1. 27091965i
      27091965i Сегодня, 17:38
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Счейчас другая новость подоспеет, там вообще всё "весело".

      Это очень плохая новость, если Вы имеете ввиду командиров "азова".
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:41
        +1
        27091965i hi, именно, а самое безрадостное что и ответить нечем, кроме как НАДЕЖДАМИ что больше такого не повториться.
        1. 27091965i
          27091965i Сегодня, 17:51
          +1
          Цитата: Ропот 55
          а самое безрадостное что и ответить нечем,

          Посмотрел сейчас один украинский сайт, честно говоря давно над нами так не издевались. В понедельник будем слушать разные сказки " о необходимости такого шага",в общем сказать не чего, одни не печатные выражения.
          1. УАЗ 452
            УАЗ 452 Сегодня, 18:24
            0
            Когда издевается противник, это не настолько плохо, как если эти издевательства со стороны руководства твоей собственной страны. Похоже, что для кое-кого кум оказался дороже уважения народа и армии. А потом удивляются (притом, похоже, совершенно искренне) - а чего это собственные бойцы маршем на столицу идут? Чем они, окаянные, недовольны?!
          2. Петр_Колдунов
            Петр_Колдунов Сегодня, 18:25
            0
            Цитата: 27091965i
            Посмотрел сейчас один украинский сайт, честно говоря давно над нами так не издевались.

            А чего над нами издеваться? Мы этого позора не допускали. Издеваться надо над теми должностными лицами, кто этот позор допустил, плюнув в лицо всем гражданам своей страны. Над теми, кто клялся, что ни один нацист не уйдет от ответа - а когда бойцы взяли в плен главарей этих нацистов, то сразу же их отпустил греться на турецких пляжах. Над теми, кто постоянно с экранов с придыханием твердит об уважении к ремеслу солдата и воина, защищающего свою страну - но вот этим непонятным для здравомыслящего человека поступком унижает этих же воинов,которые гибли за то, чтобы уничтожить или захватить этих нацистов, чтобы подвергнуть их народному суду за их чудовищные преступления.
            А над нами издеваться нечего. Мы этих преступников на олинклюзив в Турцию не отпускали!
            1. УАЗ 452
              УАЗ 452 Сегодня, 19:01
              0
              Бросьте. Мы ИМ это позволяем делать, и не нести никакой ответственности. А значит - разделяем этот позор с этими самыми "должностными лицами". А Вас послушать, так солдат, знаменем части которого сапоги вытирают и в него сморкаются, вроде как и не при чём - всегда можно сказать, что это ведь не мне в морду плюнули, а всего лишь на Знамя, это командиры должны его беречь, а моё дело - сторона. Неправильная у Вас логика.
      2. samarin1969
        samarin1969 Сегодня, 17:51
        +7
        "Борцы с голодом в Африке" довели Россию до позора. Эрдоган с Зеленским откровенно издевались над РФ. Босфорский друг "Газпрома" и "мирного атома" в речах переплюнул Столтенберга с поляками в русофобстве.
        Сколько ребят легло за пленение "азовцев", и всё напрасно. am
    2. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 17:44
      +3
      Это ничего, что "азовцы" вернулись вна Украину, а скоро и на ЛБС вернутся, убивать русских солдат. Главное, что известно чей кум Медведчук в тепле и безопасности.
  3. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 17:55
    +4
    Автор, а чего вы так за них переживаете? Кто они вам? Если родственники, то валите туда!
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 18:22
      0
      "Кемска волость, да забирай, государство не обеднеет"
      Легко тебе сидя на теплом диванчике умничать, а нам противника добавилось, причем обозленного и опытного. Иди повоюй с таким, посмотрю как будешь спокойно на такие новости смотреть. Все-то у вас хорошо и радужно на передовой, никаких проблем нет.

      Цитата: ISKANDER_61
      Если родственники, то валите туда!

      А сами не хотите свалить на СВО, защитить своих родственников? А то другим-то легко предлагать, когда сам в тепле.