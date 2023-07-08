«Открытые долины благоприятны для танковых сражений»: Индия развернула ОБТ Т-72/90 в спорном высокогорье Ладакха

Большие открытые долины восточного Ладакхе благоприятны для танковых сражений. После агрессивных действий Китая сюда индийская армия перебросила большое количество ОБТ и бронемашин. Здесь, на высоте около 5 тыс. метров, прошли учения по форсированию Инда танковыми формированиями, включая Т-72, Т-90 и БМП

Армия усилила бронетехнику в этом районе до такой степени, что может справиться с любой авантюрой противника