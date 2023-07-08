«Открытые долины благоприятны для танковых сражений»: Индия развернула ОБТ Т-72/90 в спорном высокогорье Ладакха

На фоне территориального спора между Индией и Китаем по поводу государственной принадлежности территорий в Ладакхе, Нью-Дели развернул в регионе крупную войсковую группировку, ударным кулаком которой стали танки Т-72/90.
С Тибета, контролируемого КНР, через весь Ладакх протекает Инд, прежде чем русло реки заходит на территорию Пакистана. В ходе состоявшихся на днях учений индийские подразделения отрабатывали практику форсирования реки в этом регионе.
Большие открытые долины восточного Ладакхе благоприятны для танковых сражений. После агрессивных действий Китая сюда индийская армия перебросила большое количество ОБТ и бронемашин. Здесь, на высоте около 5 тыс. метров, прошли учения по форсированию Инда танковыми формированиями, включая Т-72, Т-90 и БМП
- отмечается в издании The Economic Times.
Как ожидает индийское командование, в случае обострения ситуации китайские подразделения попытаются захватить индийские территории, передвигаясь через речные долины Ладакха. Сдерживать войска НОАК будут Т-72/90, массово доставленные в регион военно-транспортными самолетами Ил-76 и С-17 «из пустынь и равнин страны».
Армия усилила бронетехнику в этом районе до такой степени, что может справиться с любой авантюрой противника
- делается вывод в издании.