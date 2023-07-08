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«Открытые долины благоприятны для танковых сражений»: Индия развернула ОБТ Т-72/90 в спорном высокогорье Ладакха

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«Открытые долины благоприятны для танковых сражений»: Индия развернула ОБТ Т-72/90 в спорном высокогорье Ладакха

На фоне территориального спора между Индией и Китаем по поводу государственной принадлежности территорий в Ладакхе, Нью-Дели развернул в регионе крупную войсковую группировку, ударным кулаком которой стали танки Т-72/90.


С Тибета, контролируемого КНР, через весь Ладакх протекает Инд, прежде чем русло реки заходит на территорию Пакистана. В ходе состоявшихся на днях учений индийские подразделения отрабатывали практику форсирования реки в этом регионе.

Большие открытые долины восточного Ладакхе благоприятны для танковых сражений. После агрессивных действий Китая сюда индийская армия перебросила большое количество ОБТ и бронемашин. Здесь, на высоте около 5 тыс. метров, прошли учения по форсированию Инда танковыми формированиями, включая Т-72, Т-90 и БМП

- отмечается в издании The Economic Times.

Как ожидает индийское командование, в случае обострения ситуации китайские подразделения попытаются захватить индийские территории, передвигаясь через речные долины Ладакха. Сдерживать войска НОАК будут Т-72/90, массово доставленные в регион военно-транспортными самолетами Ил-76 и С-17 «из пустынь и равнин страны».

Армия усилила бронетехнику в этом районе до такой степени, что может справиться с любой авантюрой противника

- делается вывод в издании.

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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:39
    +2
    Единственное что нашёл ,турбированные моторы менее подвержены влиянию высоты.Обыкновенные 10% мощности на каждые 1000 метров.
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 16:57
      0
      Единственное что нашёл ,турбированные моторы менее подвержены влиянию высоты.Обыкновенные 10% мощности на каждые 1000 метров.
      Дизельные моторы менее требовательны к атмосферному давлению так как необходимое рабочее давление нагнетается непосредственно в камере сгорания ДВС при работе цилиндро-поршневой группы, а воздух для приготовления воспламеняемой смеси нагнетается турбиной в том случае когда конструкция мотора предусматривает использование турбины или компрессора. Потому при применении ОБТ индийской армии в условиях горной местности динамические свойства передвжижения бронеобъектов не будут нивелированы
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 17:04
        0
        Но зря Индия на спорный участок танки потащила.
        Лучше-бы, по примеру китайцев палицы да глефы использовала.
        Потому как у Китая танки тоже есть. И побольше, чем у Индии.
  2. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 17:09
    0
    На фоне территориального спора между Индией и Китаем по поводу государственной принадлежности территорий в Ладакхе
    Как-то зачастили заметки связанные, так или иначе, с противостоянием этих стран. Часом не янки пытаются что-то разжечь использовав розыгрыш индийской карты?
  3. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 17:10
    0
    Исходя из опыта СВО танковые армады нужно хорошо прикрыть от БПЛА и Вертолётов. А то сборщики металлолома разбогатеют