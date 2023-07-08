Медведев: Байден манит неонацистов в Киеве натовской перспективой и хочет прихватить на тот свет половину человечества

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале порассуждал о роли нынешнего американского президента Джо Байдена в мировых событиях и в конфликте на Украине.
По словам Медведева, Байден, которого он назвал сонным маразматиком, сам заявил о том, что два года назад он отказался давать Путину гарантии того, что Украина не станет членом НАТО. Таким образом американский президент решил показать какой он крутой, отметил Медведев, добавив, что затем он с позором бежал из Афганистана.
Известно, что в самой Америке не в восторге от экономической политики Байдена, но, по словам Медведева, он умудрился и европейскую экономику разорить. Президент США всё сильнее накачивает Киев оружием и зазывает Украину в НАТО, что чревато крупномасштабной войной, считает зампредседателя Совбеза РФ.
Он (Байден) манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну
- написал Медведев в Telegram.
Задаваясь вопросом относительно причин того, что побуждает так действовать нынешнего хозяина Белого дома, Медведев приводит несколько вариантов ответов. Либо это просто обычная политика всех американских лидеров. А возможно, что причина в том, что Байден – «больной старик с тугой деменцией».
Однако, по мнению Медведева, есть и третья версия:
Может умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…
- заключает зампред Совбеза РФ.
На днях Байден бил ногами по трибуне, за которой выступал.