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Медведев: Байден манит неонацистов в Киеве натовской перспективой и хочет прихватить на тот свет половину человечества

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Медведев: Байден манит неонацистов в Киеве натовской перспективой и хочет прихватить на тот свет половину человечества

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале порассуждал о роли нынешнего американского президента Джо Байдена в мировых событиях и в конфликте на Украине.


По словам Медведева, Байден, которого он назвал сонным маразматиком, сам заявил о том, что два года назад он отказался давать Путину гарантии того, что Украина не станет членом НАТО. Таким образом американский президент решил показать какой он крутой, отметил Медведев, добавив, что затем он с позором бежал из Афганистана.

Известно, что в самой Америке не в восторге от экономической политики Байдена, но, по словам Медведева, он умудрился и европейскую экономику разорить. Президент США всё сильнее накачивает Киев оружием и зазывает Украину в НАТО, что чревато крупномасштабной войной, считает зампредседателя Совбеза РФ.

Он (Байден) манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну

- написал Медведев в Telegram.

Задаваясь вопросом относительно причин того, что побуждает так действовать нынешнего хозяина Белого дома, Медведев приводит несколько вариантов ответов. Либо это просто обычная политика всех американских лидеров. А возможно, что причина в том, что Байден – «больной старик с тугой деменцией».

Однако, по мнению Медведева, есть и третья версия:

Может умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…

- заключает зампред Совбеза РФ.

На днях Байден бил ногами по трибуне, за которой выступал.
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6 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 16:23
    +3
    Если предположить, что Байдену скучно помирать одному, и он хочет прихватить с собой большую часть человечества, то его действия действительно становятся логичными и последовательными
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:31
    +2
    Байден живёт в параллельном мире и он считает что - КНР до сих пор живёт на западные инвестиции.И в параллельном мире есть защита от ядерной бонбы ,паралльный мир не связан с реальным,у них там всегда рай.
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 16:46
    +4
    что чревато крупномасштабной войной


    И чем же?
    Ну вот есть Польша, есть Прибалтика, они враждебны России, они близко, они в НАТО, они поставляют Украине оружие и наёмников, но войны с ними при этом нет и Россия по этим государствам ракет не запускает. Почему?)))

    А тут, если Украину примут в НАТО, то сразу 3-я мировая. А 3-я мировая начнётся потому что что?
    Более вероятно, что Россия просто проявит очередной жест доброй воли. Сомневаюсь, что Медведеву хочется, чтобы ему по лбу прилетела ракета с ядерной боеголовкой.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 17:18
      0
      Цитата: Погоны
      очередной жест доброй воли.

      Скорее всего да. Мы недавно имели иметь удовольствие это видеть. Правда, не с Украиной, а с Финляндией, которую приняли в НАТО. Возможно, что тоже самое и с Украиной. Хотя кто знает...
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:46
    0
    он умудрился и европейскую экономику разорить.

    Что значит - умудрился?? Операция по дерибану Эуропы начала готовиться минимум лет 20 назад..
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:48
    +2
    байден не управляет сша а лишь ходячия марионетка на которую все можно будет списать ! байден столько раз показывал на публике свою не адекватность что ппц полный !
    а самое поразительное что презик неадекватный а машина сша действует без нареканий выделяются бабло в укр технику и и тп и тд без сбоев ! значит аппарат настроен правильно кто бы не пришёл на верх а значит презик лишь публичная личность которая тока говорит а не управляет и не чего не решает значит аппарат сша настроен и идет по плану ! ИИ управляет сша ? или круг лиц ? или инопланетяне ? курс сша настроен и сша идет по этому курсу значит по плану ! уже всем это ясно я надеюсь ! кто бы не пришёл в сша в презике не чего он не изменит и какой бы неадекватный был бы ! и почему то сша что они делают не верят что РФ применит ЯО ! ну либо опять моя фантазия разыгралась ))))))