Отставной американский генерал оправдывается, почему не сбылись его прогнозы по срокам взятия ВСУ Крыма

Известный русофоб и ярый сторонник победы Украины над Россией на поле боя, экс-командующий войсками США в Европе американский генерал в отставке Бен Ходжес в эфире украинского телеканала попытался оправдаться, почему не сбылись его прогнозы по быстрому взятию Крыма после начала контрнаступления ВСУ. О том, что украинские войска уже в этом году захватят Крым и Донбасс генерал пообещал в феврале в интервью изданию Euractiv.
По сути, Ходжес повторил все те же доводы, которые в оправдание отсутствия успехов на фронте приводят киевские власти. По его словам, он и теперь не отказывается от ранее высказанного утверждения, что ВСУ могли бы уже в августе занять полуостров, но для этого Киев должен был получить все необходимое от Запада и США.
Среди этого необходимого, слово в слово повторяя мантры Зеленского, генерал назвал отсутствие у ВСУ высокоточных дальнобойных средств поражения, которые «могут достичь Севастополя» и российского военного аэродрома Саки в Крыму. Ходжес уверен, что если бы США своевременно поставили Украине баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров и беспилотники Great Eagle, то Черноморский флот ВМФ РФ был бы вынужден перебазироваться из Севастополя в Новороссийск, который расположен в 400 км на востоке.
Промедление с поставкой этих вооружений генерал назвал «ужасной ошибкой США», выразив надежду, что уже в ближайшее время она будет исправлена администрацией Байдена. И вновь под копирку вторя мольбам киевского режима, Ходжес высказал убежденное мнение, что Украине очень необходимы современные истребители F-16 или аналогичные им, чтобы обеспечить поддержку контрнаступления с воздуха, как это всегда происходит в военных кампаниях НАТО.
Как и в более ранних своих заявлениях, американский отставной военачальник назвал Крым суверенной украинской территорией, что, по его мнению, позволяет ВСУ наносить удары по военным целям ВС РФ, находящимся на полуострове. Отсутствие возможности доставать до Крыма, по мнению генерала, делает его «убежищем для российских сил».
Слушая высказывания вот таких отставных военачальников западных армий слабо верится, что они искренне действуют в интересах Украины, а тем более народа этой страны. Очевидно, что затягивание военного конфликта и наращивание все новых поставок вооружений Киеву на руку американским компаниям, их производящих. А всякие такие вот ходжесы, открыто лоббирующие интересы предприятий американского ВПК, явно живут не только на военную пенсию.