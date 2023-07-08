«Огневая мощь аналогична БМП»: в зоне СВО замечена бронемашина «Выстрел» с боевым модулем БМ-30Д

Используя башню с 30-мм автоматической пушкой 2А42 он дает огневую мощь, аналогичную боевым машинам пехоты, например, БМП-2. Об отправке «Выстрела» на Украину говорили еще в октябре прошлого года, однако с тех пор он так и не были замечен в бою. Теперь же он запечатлен возле фронта, так что дождемся его боевого дебюта

При проектировании конструкторы были частично вдохновлены бронетранспортером 1950-х годов БТР-40, поэтому визуально обе машины похожи

В зоне СВО, на юго-восточном фланге фронта, была замечена российская боевая разведывательная бронемашина КамАЗ-43269, также известная как БПМ-97 «Выстрел», оснащенная дистанционно управляемым модулем БМ-30Д.Данная модификация встречается очень редко, как и сам модуль БМ-30Д – он был замечен только на вооружении «Выстрела» и К-4386 «Тайфун».- указывается в издании Defence24.БПМ-97 – это российская бронированная разведывательная машина, изначально разработанная для правоохранительных служб РФ. Первой ей заинтересовалась Федеральная пограничная служба. Бронеавтомобиль должен был частично заменить (на опасных участках границы) грузовой внедорожник ГАЗ-66, который в то время был основным средством передвижения ФПС.В 2009 году машина поступила на вооружение противодиверсионных подразделений в стратегических ракетных войсках РФ, а также используется региональными отрядами спецназа. «Выстрел» находится на вооружении МВД Азербайджана и Казахстана, сухопутных войск РФ в количестве более 100 единиц и Луганской Народной Республики (10 экземпляров).- говорится в издании.