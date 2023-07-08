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«Огневая мощь аналогична БМП»: в зоне СВО замечена бронемашина «Выстрел» с боевым модулем БМ-30Д

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«Огневая мощь аналогична БМП»: в зоне СВО замечена бронемашина «Выстрел» с боевым модулем БМ-30Д

В зоне СВО, на юго-восточном фланге фронта, была замечена российская боевая разведывательная бронемашина КамАЗ-43269, также известная как БПМ-97 «Выстрел», оснащенная дистанционно управляемым модулем БМ-30Д.


Данная модификация встречается очень редко, как и сам модуль БМ-30Д – он был замечен только на вооружении «Выстрела» и К-4386 «Тайфун».

Используя башню с 30-мм автоматической пушкой 2А42 он дает огневую мощь, аналогичную боевым машинам пехоты, например, БМП-2. Об отправке «Выстрела» на Украину говорили еще в октябре прошлого года, однако с тех пор он так и не были замечен в бою. Теперь же он запечатлен возле фронта, так что дождемся его боевого дебюта

- указывается в издании Defence24.

БПМ-97 – это российская бронированная разведывательная машина, изначально разработанная для правоохранительных служб РФ. Первой ей заинтересовалась Федеральная пограничная служба. Бронеавтомобиль должен был частично заменить (на опасных участках границы) грузовой внедорожник ГАЗ-66, который в то время был основным средством передвижения ФПС.

В 2009 году машина поступила на вооружение противодиверсионных подразделений в стратегических ракетных войсках РФ, а также используется региональными отрядами спецназа. «Выстрел» находится на вооружении МВД Азербайджана и Казахстана, сухопутных войск РФ в количестве более 100 единиц и Луганской Народной Республики (10 экземпляров).

При проектировании конструкторы были частично вдохновлены бронетранспортером 1950-х годов БТР-40, поэтому визуально обе машины похожи

- говорится в издании.
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11 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 17:29
    +2
    Интересная машинка, если проходимость с этой нагрузкой упала не сильно, то для "легкой (егерской) пехоты" видимо будет хороша...
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:12
      +3
      А вот как она на пригорках себя чувствует, с этакой-то железякой на крыше? Перевернуться-то в лёгкую поди..
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:47
        +1
        Если "боевая мощь не хуже БМП", то чем она лучше БМП?
        По проходимости, думаю, будет наоборот хуже.
        Да и от наезда даже на противопехотную мину встанет. Четыре колеса - это не восемь.
        Разве что дешевле (и то не факт). Но для солдата в бою это не аргумент.
        .
        "разработанная для правоохранительных служб РФ" - вот пусть в городах и ездит. На границе тоже может пригодиться (если это не горная местность). Нечего этой машине на фронте делать.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:37
    +3
    с одной стороны это замечательно, с другой стороны явно не могут определится какому конкретно проекту отдать предпочтение и запустить массовое производство
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:55
    0
    Вид - боевой.
    Для:
    Бронеавтомобиль должен был частично заменить (на опасных участках границы) грузовой внедорожник ГАЗ-66, который в то время был основным средством передвижения ФПС.

    Как боевая единица - мишень для ПТУР (крупнокалиберного пулемёта)...
    1. poquello
      poquello Сегодня, 18:02
      0
      Цитата: ROSS 42
      Как боевая единица - мишень для ПТУР (крупнокалиберного пулемёта)...

      сильно крупнокалиберного? утёс её с 300 метров не берёт
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 18:03
      +2
      Как боевая единица - мишень для ПТУР (крупнокалиберного пулемёта)...
      Оно, конечно, так, но заслуженная Шишига (ГАЗ-66) вообще мишень для АКМ, если не для АК-74.
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 18:15
        +1
        Цитата: Авиатор_
        Оно, конечно, так, но заслуженная Шишига (ГАЗ-66) вообще мишень для АКМ, если не для АК-74.

        Я не знаю, откуда автор взял в новости про ГАЗ-66... но это класс совершенно другой. Это же класс БРДМ - так к ней и следует относиться.
  4. potap6509
    potap6509 Сегодня, 18:13
    0
    В начале 00 видел сей аппарат на Кавказе, правда без модуля. Не маленький. Мимо нашего блока колонна проходила, он том числе.
  5. AllBiBek
    AllBiBek Сегодня, 18:36
    0
    Не такой уж и штучный аппарат, в том году их весьма крупную партию отгрузили. Несколько десятков.
  6. Olgerd_m
    Olgerd_m Сегодня, 19:17
    0
    Если верить фото хр..ень полнейшая, у старшего машины (комадира) нед входной двери, сзади не пройдешь - там опорно-поворотный механизм боевого модуля на половину десантного отсека, люка сверху тоже невидно. Водитель и командир, что через одну дверь входят и выходят?