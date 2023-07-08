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На вооружении ВСУ замечен бронетранспортер МТ-ЛБу с боевым модулем БМ-7 «Парус»

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На вооружении ВСУ замечен бронетранспортер МТ-ЛБу с боевым модулем БМ-7 «Парус»

Украинские солдаты или «волонтеры» переоборудовали бронетранспортер МТ-ЛБу в боевую машину пехоты благодаря установке на его крыше боевого модуля БМ-7 «Парус».


На корпусе была размещена система БМ-7 «Парус», известная по колесным бронетранспортерам ВСУ БТР-4 «Буцефал». Основным вооружением в боевом модуле является 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, идущая в сочетании с 7,62-мм пулеметом КТ.

В качестве дополнительного вооружения может служить набор из 4 противотанковых управляемых ракет или 2 пусковых установок и автоматический гранатомет КБА-117 калибра 30 мм. Таким образом, благодаря этой модернизации ВСУ получили машину, сравнимую по огневой мощи с БМП, но обладающую незначительной броней.

МТ-ЛБу-советский бронетранспортер, созданный как удлиненный вариант МТ-ЛБ, характеризующийся, прежде всего, потолком высотой 40 см и большей внутренней кубатурой. Броня толщиной 3-13 мм защищает экипаж только от осколков и стрелковых боеприпасов (и то не везде).



Экипаж состоит из 2 человек, а десант до 6 солдат. В качестве силового агрегата выступает двигатель ЯМЗ-238Н мощностью 300 л. с., позволяющий разгонять 15,5-тонную машину до 61,5 км/ч по асфальтированной дороге и до 6 км/ч при преодолении водных преград вплавь. Он используется в качестве базы для многих специализированных версий, таких как командные машины, медицинская эвакуация, связь или радиоэлектронная борьба.
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10 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 17:49
    +7
    Ну, на безрыбье и сам раком станешь...
    1. Alex20042004
      Alex20042004 Сегодня, 18:05
      +2
      Похоже, что тот, который Вам "-" поставил был на этом месте :)
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:15
      +2
      Цитата: svp67
      Ну, на безрыбье и сам раком станешь...

      Совершенно верно. Хотя если использовать эту машину, как подвижную огневую точку, а не гнать ее под ваше ПТО, то она вполне серьезно может усиливать оборону.
  2. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 18:09
    +1
    У них хотя бы нормальные модули есть, не приходится корабельные пушки на маталыгу приваривать wassat
    1. Комментарий был удален.
    2. Serj197930
      Serj197930 Сегодня, 18:58
      +1
      Да ладно?! На камазе то, оно круче будет. Куда там мотолыге! https://topwar.ru/221024-na-vooruzhenii-vsu-zamecheno-korabelnoe-orudie-2m-3-na-shassi-kamaz.html
    3. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:19
      0
      Блоки НУРС с расеканнибаленных вертолетов они потдве штуки на МТЛБ массово ставили ещё с 2015 года.
      Серия была в несколько десятков, дивизионами использовали.
  3. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 18:20
    +3
    "потолком высотой 40 см"
    Это как же - ползком внутри передвигаться что ли? laughing
    1. m.cempbell
      m.cempbell Сегодня, 18:36
      +2
      Наверное, имелось ввиду на 40 см большей высотой потолка.
      1. Роман Ефремов
        Роман Ефремов Сегодня, 18:50
        +1
        Да, автору нужно тщательнее работать над текстом. laughing
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:32
    0
    С Зеленским на фотографии семеро. А озвучены только пятеро. Кто же ещё двое?
    И комментировать новость про возвращение Зеленского из Турции с отдохнувшими и откормившимися опричниками по-прежнему невозможно.