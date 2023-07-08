На вооружении ВСУ замечен бронетранспортер МТ-ЛБу с боевым модулем БМ-7 «Парус»

Украинские солдаты или «волонтеры» переоборудовали бронетранспортер МТ-ЛБу в боевую машину пехоты благодаря установке на его крыше боевого модуля БМ-7 «Парус».На корпусе была размещена система БМ-7 «Парус», известная по колесным бронетранспортерам ВСУ БТР-4 «Буцефал». Основным вооружением в боевом модуле является 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, идущая в сочетании с 7,62-мм пулеметом КТ.В качестве дополнительного вооружения может служить набор из 4 противотанковых управляемых ракет или 2 пусковых установок и автоматический гранатомет КБА-117 калибра 30 мм. Таким образом, благодаря этой модернизации ВСУ получили машину, сравнимую по огневой мощи с БМП, но обладающую незначительной броней.МТ-ЛБу-советский бронетранспортер, созданный как удлиненный вариант МТ-ЛБ, характеризующийся, прежде всего, потолком высотой 40 см и большей внутренней кубатурой. Броня толщиной 3-13 мм защищает экипаж только от осколков и стрелковых боеприпасов (и то не везде).Экипаж состоит из 2 человек, а десант до 6 солдат. В качестве силового агрегата выступает двигатель ЯМЗ-238Н мощностью 300 л. с., позволяющий разгонять 15,5-тонную машину до 61,5 км/ч по асфальтированной дороге и до 6 км/ч при преодолении водных преград вплавь. Он используется в качестве базы для многих специализированных версий, таких как командные машины, медицинская эвакуация, связь или радиоэлектронная борьба.