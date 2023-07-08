На Украину с Зеленским из Турции вернулись плененные в прошлом году в Мариуполе главари националистического формирования

Толерантность и терпение российских властей по отношению к лидерам государств, не попавших после начала спецоперации в список недружественных, порою вызывает искреннее изумление, если не больше.
К примеру, Россия практически за свой счет (в кредит) строит крупнейшую атомную электростанцию в Турции, помогает этой стране стать газовым хабом для Европы, раз за разом продляет совершенно невыгодную для нас зерновую сделку. Что, помимо всего прочего, помогает Реджепу Тайипу Эрдогану остаться на посту главы государства на новый срок.
Чем платит турецкий президент? Он встречается с своим украинским коллегой и заявляет, что поддерживает вступление Украины в НАТО. Эрдоган обещает снова упросить Путина о новом продлении зерновой сделки. Вновь призывает к мирному решению конфликта, причем с учетом интересов Киева («обеих сторон» — это от лукавого).
И вот последняя новость. Офис президента Украины сегодня торжественно опубликовал видео, на котором показано «возвращение на родину» отъявленных неонацистов из полка «Азов»*, которые сдались в плен нашим военным весной прошлого года в Мариуполе. Тогда, вместо заслуженного наказания, они были обменяны на наших бойцов, находящихся в украинском плену, и «оппозиционного» украинского политика Виктора Медведчука. После чего нацики, у которых руки по локоть в крови, были отправлены в «почетную ссылку» в Турцию, откуда, вроде как, не должны были возвращаться до окончания боевых действий на Украине «под личные гарантии турецкого президента».
Вернулись. Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции вместе с ним прибыли пятеро командиров, которые попали в плен в Мариуполе в мае 2022 года. Это главарь «Азова»* Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламарь, майор нацгвардии Олег Хоменко и полковник нацгвардии Денис Шлега. Причем летели они на самолете, который предоставили ВВС Чехии, в которой с визитом накануне побывал Зеленский.
Москва пока никак не комментировала это событие.
* Организация признана террористической и запрещена в России
На самой Украине считают, что так Эрдоган якобы поддержал Зеленского перед саммитом НАТО при учёте того, что в сам альянс Украину все равно в Вильнюсе не примут.