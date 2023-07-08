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Батальон разгромлен, командир уничтожен: российские войска наносят поражение подразделениям ВСУ к западу от Кременной

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Батальон разгромлен, командир уничтожен: российские войска наносят поражение подразделениям ВСУ к западу от Кременной

Если на Запорожском участке фронта российские войска стремятся вести маневренную оборону, а на Артемовском направлении – удерживать окружающие город высоты, то на линии Сватово-Кременная наблюдается динамично развивающаяся ситуация.


Здесь российская армия постепенно продвигается вперед. При этом ее размеренное наступление ВСУ пытаются прервать постоянными контратаками. В ходе этой череды маневров российские войска не спеша перемалывают противостоящие им украинские подразделения. Высокую активность проявляет спецназ ВС РФ и десантники, которые проводят рейды как в ближний тыл противника, так и работают на «нуле», организуя молниеносные налеты на передовые позиции ВСУ, например, на наблюдательные пункты неприятеля.

Обширные лесные массивы на этом участке фронта благоприятствуют стремительным атакам, позволяя наносить тяжелый урон украинским войскам. Так, стало известно, что на участке фронта Сватово-Кременная благодаря действиям одного из подразделений группировки «О» полному разгрому подвергся стрелковый батальон ВСУ, набиравшийся в Винницкой области. Данное украинское подразделение понесло тяжелые потери, было разгромлено. В числе уничтоженных значится и командир батальона Вячеслав Мамчур.
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39 комментариев
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      2. frruc
        frruc Сегодня, 19:13
        0
        ......полному разгрому подвергся стрелковый батальон ВСУ, набиравшийся в Винницкой области.

        Я так понял, это мобилизованные из Винницкой обл, кто им не давал убежать обратно к себе, до хаты.
    3. Комментарий был удален.
    4. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:19
    +7
    Мамчур-известная фамилия.А!Не тот,из 2014 на аэродроме в Крыму.Ну,впрочем,туда им и дорога.Да,а зачем статью про "экстракшн"из Стамбула в Киев без комментариев?Лучше бы и не писали,ясно,какой резонанс это вызовет
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:21
      +6
      dmi.pris 1 hi, слишком много негатива поперло, а крыть нечем, вот и пошли по пути наименьшего сопротивления.
    2. Комментарий был удален.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 18:21
    -1
    Странно и "Вагнера" с нами нет, а наступление есть... Удивительно...))) Лишний раз убеждаюсь, что ПиАр это конечно сила. И очень жаль, что МО РФ не перекупила на корню все медиа органы, которые г-н Пригожин разогнал...
    1. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:29
      -4
      ВО коммерческий проект - знаете что такое лицензия ,такие убитые на голову кометарии не нужны.Да и вас " умников " сберегут
    2. lwxx
      lwxx Сегодня, 18:30
      +4
      Цитата: Shamil88
      Боитесь услышать правду и реакцию народа
      Да нет. Боятся потерять подписчиков и участников ВО.Так как народ наплевав на правила сайта закидает данную новость кучей матов, не смотря на санкции админов.
      1. Комментарий был удален.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:27
    -4
    Цитата: svp67
    И очень жаль, что МО РФ не перекупила на корню все медиа органы, которые г-н Пригожин разогнал

    Господин Пригожин в Бахмуте разогнал всех бандеровцев...наше МО пока таким серьезным успехом не может похвастаться... Шойгу где то инспекции устраивает... большего он нашей стране предьявить из своих успехов ничего не может.
  6. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 18:28
    +13
    Погибшего комбата теперь найдётся кем заменить - Зеленский весь комсостав "Азова" привёз из Турции. Это тех махровых нацистов, которых на кума Медведчука выменяли.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 19:10
      +1
      Это ещё раз даёт посыл простому бойцу на передовой - не бери в плен всякую сволоту, отправляй туда, откуда не возвращаются.
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:29
    +2
    Цитата: Леха с Андроида.
    Господин Пригожин в Бахмуте разогнал всех бандеровцев..


    Положив 20000 опытной пехоты ради города не имеющего по его же словам никакого стратегического значения.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 18:38
      +4
      Цитата: Погоны
      Положив 20000 опытной пехоты ради города не имеющего по его же словам никакого стратегического значения

      Да да и сберег тысячи жизней солдат и офицеров регулярной армии России...дав ей время прийти в себя после отступления из Херсона и Харькова.
      Быстро же вы забыли подвиги вагнеровцев...я в отличии от вас не намерен их забывать...потому что видел как они геройски воевали и погибали под пулями нацистов ВСУ.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 19:00
        +1
        дав ей время прийти в себя
        - армия из себя не уходила. А вот Вагнер - так вполне может целым подразделением уйти в двухмесячный отпуск, и, видимо, в качестве отдыха посшибать армейские самолеты-вертолеты.. Назовите-ка такую армейскую часть, чтобы вот всем составом уходила в отпуск на два месяца ?
  9. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 18:30
    +1
    А это, Столярик, зять фанерного, тоже на нуле, штурмует?
  10. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:36
      -1
      Цитата: Леха с Андроида.
      друг Эрдоган снова кинул друга ВВП...печалька.

      «Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года», — обозначил свою позицию турецкий лидер
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 18:46
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        Ожидаем, чтобы она продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года», — обозначил свою позицию турецкий лидер

        Ожидаем минимум раз в три месяца развода лохов в России, а в целом продлить механизм обмана русских на два года- подумал про себя Эрдоган.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 18:55
          +3
          Продлят. Ну не могут же у нас признать, что даже если Российская сторона откажется от продления, то ровным счётом ничего не изменится - топить гражданские суда никто у нас не решится, даже если совершенно точно будут знать, что там вооружение. Да и любые угрозы со стороны нынешнего ЧФ тот же Турецкий флот нивелирует с лёгкостью.
          А так хоть наши руководители поломаться могут в ритуальных брачных танцах: ах, обманите меня, обманите! Да и дипломатам хоть какая-то возможность изобразить активность, и продемонстрировать свою нужность, а то ведь так и сократить могут.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 19:00
            +3
            Цитата: УАЗ 452
            топить гражданские суда никто у нас не решится, даже если совершенно точно будут знать, что там вооружение.

            а жаль, как это не печально, но похоже мы наблюдаем полную импотенцию власти
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:48
    +4
    Цитата: Леха с Андроида.

    Господин Пригожин в Бахмуте разогнал всех бандеровцев...наше МО пока таким серьезным успехом не может похвастаться... Шойгу где то инспекции устраивает... большего он нашей стране предьявить из своих успехов ничего не может.

    Пришел и сам всех разогнал...
    Память иногда подключать не плохо бы, а не строчить, не задумываясь ни на грамм.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 19:03
      -3
      Цитата: Tagan
      Пришел и сам всех разогнал...
      Память иногда подключать не плохо бы, а не строчить, не задумываясь ни на грамм.

      И вам тоже неплохо было бы ее освежить.
      Я то как раз задумываюсь...почему в Кремле постоянно на шаг отстают позади противника, почему враг навязывает нам свою инициативу... я внимательно слушаю Кошенкова и заявления из Кремля и связать цепочку событий пока что в состоянии не смотря пропаганду со всех сторон.
      Война приняла позиционный характер ПМВ...ничего хорошего в этом я не вижу.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:07
      +3
      Цитата: Tagan
      Пришел и сам всех разогнал...

      судя по "иконостасу" реально сам
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 19:11
        +1
        Обыск в его квартире интересные вещи показал... которые в жилищах воров-олигархов не увидишь.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 19:25
          0
          Цитата: Леха с Андроида.
          которые в жилищах воров-олигархов не увидишь.

          да как можно такое о "спасителе" Отечества?!!!
  12. al3x
    al3x Сегодня, 18:50
    -1
    Навозных нациков вернули на Украину. Вагнеров в предатели записали. Складывается впечатление, что кому-то выгодно затягивание этой вакханалии.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:09
      +2
      Цитата: al3x
      Вагнеров в предатели записали

      а давайте не смешивать абсолютно разные вещи, действия пригожина - измена, передача нациков туркам либо глупость, либо предательство
  13. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 18:52
    -3
    Батальон разгромлен, командир уничтожен
    , ну а как по другому... Вон следующие недобитки из Турции прибыли на денацификацию и могилизацию. Надеюсь так и будет.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 18:54
      +4
      Их не отправят под пули, их же сделали иконами вна, поэтому они нужны для пропагандистского, медийного эффекта.
  14. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:56
    +2
    одного из подразделений группировки «О» полному разгрому подвергся стрелковый батальон ВСУ,
    belay Подразделение (взвод, рота) разгромило батальон (формально, если отдельный, то часть) recourse
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:04
    0
    Цитата: Леха с Андроида.

    Быстро же вы забыли подвиги вагнеровцев...я в отличии от вас не намерен их забывать...потому что видел как они геройски воевали и погибали под пулями нацистов ВСУ.

    Как интересно у вас получается - тут помню, а там не помню. Такое ощущение, будто ещё немного, и расскажете, что рядом в одном окопе сидели и всё видели собственными глазами.
    Это не камень в огород вагнеровцев, а к тому, что несёт вас, непонятно куда.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: Tagan
      Это не камень в огород вагнеровцев, а к тому, что несёт вас, непонятно куда.

      Мне неприятно когда из Пригожина какое то исчадие ада делают...забывая все его заслуги.
      По мне Буча и Стамбульский договорняк куда худшая измена и предательство чем мятеж Пригожина...выразившим свое негодование Шойгу и Герасимовым.
      Я просто незнаю деталей причин конфликта и такого резкого поведения Пригожина.
  16. Uno
    Uno Сегодня, 19:07
    +2
    Новость классика для современного ВО. Кто заявил, где заявил - не понятно. Ставер, это вы там инкогнито пишете?
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:09
    +2
    Простой вопрос... не умоляя заслуг музыкантов, они одни воевали?
    Писал и буду писать, наша ПОБЕДА, это ОБЩАЯ ПОБЕДА и только так.
    Причём ОБЩАЯ, это значит всех вместе!!! Тех кто на передовой и в тылу!!!
    По другому и быть не может soldier
    Про нациков, которые с "курорта" вернулись.... пошлют их в поля, так они там и лягут, других вариантов у них нет... Вряд-ли таких хероев будут держать в тылу, уж больно от них воняет, даже для своих братков.
  18. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 19:12
    +3
    С учетом возврата азовцев , на СВО суваться никому не надо . Слишком много грязи . Пусть в свои игры сами играют . Это предательство уже
  19. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:14
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    Цитата: Tagan
    Пришел и сам всех разогнал...
    Память иногда подключать не плохо бы, а не строчить, не задумываясь ни на грамм.

    И вам тоже неплохо было бы ее освежить.
    Я то как раз задумываюсь...........

    Спорное утверждение.
    Ну тогда расскажите, кто все остальные города освободил?
  20. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:15
    +2
    Интересно, кто нибудь верил, что кое коготкинут в очередной раз? Я имею ввиду возвращение азовцев как героев. Какая неожиданность! Позор.
  21. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 19:19
    +1
    Хорошая новость.В Зазеркалье все наоборот значит.
  22. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:19
    0
    Цитата: Всем_Добра
    С учетом возврата азовцев , на СВО суваться никому не надо . Слишком много грязи .

    Это призыв?
  23. Ехим
    Ехим Сегодня, 19:20
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Мамчур-известная фамилия.А!Не тот,из 2014 на аэродроме в Крыму.Ну,впрочем,туда им и дорога.Да,а зачем статью про "экстракшн"из Стамбула в Киев без комментариев?Лучше бы и не писали,ясно,какой резонанс это вызовет

  24. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 19:20
    -1
    les gars font du bon boulot, mais que dire quand on voit que des neo nazis d'Azov rentrent avec Zelenski de Turquie, quand Erdogan estime que l'Ukraine doit rentrer dans l'Otan? Quelle naiveté de la part de VVP dans ses relations avec le sultan, qui joue double jeu! Ah, les gars peuvent etre héroiques sur le front, les dirigeants russes ne les méritent pas!
  25. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 19:22
    0
    Цитата: Tagan
    Спорное утверждение.
    Ну тогда расскажите, кто все остальные города освободил?

    Армия России и в освобождении этих городов им помогали вагнера.
    Не надо меня разводить на этом как первоклашку...я на такие дешевые трюки не клюю.
    Думайте что хотите но поливать грязью рядовых бойцов ЧВК Вагнера честно воевавших с укронацистами я не стану и буду их защищать по мере своих возможностей в инете.