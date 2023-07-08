Батальон разгромлен, командир уничтожен: российские войска наносят поражение подразделениям ВСУ к западу от Кременной

Если на Запорожском участке фронта российские войска стремятся вести маневренную оборону, а на Артемовском направлении – удерживать окружающие город высоты, то на линии Сватово-Кременная наблюдается динамично развивающаяся ситуация.Здесь российская армия постепенно продвигается вперед. При этом ее размеренное наступление ВСУ пытаются прервать постоянными контратаками. В ходе этой череды маневров российские войска не спеша перемалывают противостоящие им украинские подразделения. Высокую активность проявляет спецназ ВС РФ и десантники, которые проводят рейды как в ближний тыл противника, так и работают на «нуле», организуя молниеносные налеты на передовые позиции ВСУ, например, на наблюдательные пункты неприятеля.Обширные лесные массивы на этом участке фронта благоприятствуют стремительным атакам, позволяя наносить тяжелый урон украинским войскам. Так, стало известно, что на участке фронта Сватово-Кременная благодаря действиям одного из подразделений группировки «О» полному разгрому подвергся стрелковый батальон ВСУ, набиравшийся в Винницкой области. Данное украинское подразделение понесло тяжелые потери, было разгромлено. В числе уничтоженных значится и командир батальона Вячеслав Мамчур.