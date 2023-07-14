Шестиствольная 106-мм противотанковая самоходная артиллерийская установка M50 Ontos

До появления противотанковых управляемых ракетных комплексов одним из основных средств борьбы с бронетехникой на поле боя были безоткатные орудия. Такие артиллерийские системы в послевоенное время разрабатывались и принимались на вооружение в США, Великобритании, СССР и КНР.
Главные преимущества безоткаток заключаются в их меньшем по сравнению с классическими противотанковыми пушками весе и относительно низкой стоимости. В то же время безоткатные орудия проигрывали в дальности и точности стрельбы и скорострельности, а реактивная струя, выбрасываемая из заднего сопла и компенсирующая отдачу, представляет большую опасность для личного состава и небронированной военной техники.
Американские 75-106-мм безоткатные орудия, эксплуатировавшиеся в 1950-1970-е годы
В 1950-1970-е годы в вооруженных силах США эксплуатировались 75-мм безоткатки М20 и 106-мм M40.
75-мм безоткатное орудие М20 в Корее
На момент своего появления 75-мм безоткатное орудие М20 в пехотных подразделениях американской армии являлось противотанковым средством ротного и батальонного звена и при массе 52 кг могло транспортироваться на поле боя силами расчёта. Чаще всего ствол орудия монтировался на станок пулемёта Browning M1917A1 калибра 7,62-мм.
Для М20 имелся широкий ассортимент боеприпасов, включающий кумулятивный снаряд с бронепробиваемостью до 100 мм, осколочный снаряд, дымовой снаряд и картечь. Интересной особенностью боеприпасов М20 было то, что снаряды имели готовые нарезы на ведущих поясках, которые при заряжании совмещались с нарезами ствола орудия. Эффективная дальность ведения огня по танкам не превышала 500 м, максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом достигала 6500 м.
В связи с массовым выпуском в СССР тяжелых танков ИС-3 и средних Т-54 в 1953 году на вооружение поступило 106-мм безоткатное орудие М40 с дальностью стрельбы противотанковым кумулятивным снарядом 1350 м (эффективная около 900 м). Максимальная дальность стрельбы 18,25-килограммовым осколочно-фугасным снарядом – 6800 м. В боекомплект входили снаряды самого различного назначения: осколочно-фугасные, осколочные с готовыми убойными элементами, кумулятивные, зажигательные, бронебойно-фугасные с пластической взрывчаткой и картечные. Бронепробиваемость первых кумулятивных снарядов была в пределах 350 мм, впоследствии этот показатель довели до 470 мм.
106-мм безоткатное орудие М40
Поворотный и подъёмный механизмы орудия снабжены ручными приводами. Лафет оборудован тремя раздвижными станинами, одна из которых снабжена колесом, а две другие – откидными рукоятками. Для пристрелки сверху орудия установлен 12,7-мм пристрелочный пулемёт M8, который использует для стрельбы специальные боеприпасы с баллистикой, соответствующей траектории 106-мм кумулятивного снаряда. На дистанцию прицельного выстрела открывался огонь из пристрелочного пулемёта с соответствующей корректировкой наведения. Траектория полёта 12,7-мм пули контролировалась благодаря хорошо заметному трассеру. При попадании пули в цель она взрывалась, давая яркую вспышку и облако дыма.
С учётом общей длины 3404 мм и массы орудия 209 кг орудие М40 гораздо чаще по сравнению с более ранними американскими безоткатками устанавливалась на различные транспортные средства. Чаще всего это были лёгкие автомобили повышенной проходимости.
Иногда этими безоткатными орудиями вооружали различные гусеничные и колёсные транспортёры. Так, во Вьетнаме в качестве машины огневой поддержки американская армия использовала БТР М113 с 106-мм безоткатными орудиями.
106-мм противотанковая самоходная артиллерийская установка M50 Ontos
Наиболее известной боевой машиной, вооружённой безоткатными орудиями М40, стала американская противотанковая самоходная артиллерийская установка M50 Ontos. Первоначально «Онтос» задумывался в качестве высокомобильного истребителя танков, который можно было бы транспортировать военно-транспортными самолётами, имевшимися в ВВС США в 1950-е годы. В случае необходимости предусматривалась быстрая переброска таких противотанковых средств в необходимый район.
ПТ САУ M50 Ontos
Противотанковая САУ помимо необычного названия («Oнтос» переводится с греческого как «Вещь» или «Предмет») имела нетипичное для машин такого назначения вооружение – шесть 106-мм безоткатных орудий M40A1C, размещённых снаружи по бокам башенки, четыре 12,7-мм пристрелочных (боекомплект 90 патронов) и один 7,62-мм пулемёт Browning 1919A4 (боекомплект 1000 патронов) для самообороны от пехоты и стрельбы по воздушным целям.
Данный вариант вооружения был выбран в связи с желанием обеспечить возможность произвести несколько прицельных выстрелов за короткое время. Так как на заряжание орудия М40 уходило примерно 20 секунд, компания-разработчик Allis Chalmers решила повысить скорострельность путём использования шести стволов. После залпа по противнику, самоходка должна была отойти в безопасное место, где производилась перезарядка орудий. Общий боекомплект составлял 18 унитарных 106-мм выстрелов.
ПТ САУ M50 Ontos, вид сзади
Для удешевления в конструкции ПТ САУ M50 Ontos широко использовались автомобильные агрегаты: 6-ти цилиндровый бензиновый двигатель General Motors Model 302 мощностью 145 л. с. от 2,5-тонного армейского грузовика и гидромеханическая трансмиссия Allison, передающая крутящий момент на гусеницы. Некоторые американские авторы пишут, что в 1963 году в целях повышения подвижности часть машин оснастили более мощным восьмицилиндровым двигателем Chrysler HT-361 и гусеницами нового типа, пробег которых был увеличен с 2400 км до 4500 км. Модернизированный образец получил обозначение М50А1.
Система подвески была спроектирована таким образом, что все её элементы располагались вне корпуса машины.
С каждого борта имелось четыре опорных катка, соединённых через балансиры с торсионными валами, прикреплёнными к бортам корпуса. Ведущие колёса располагались спереди. Ширина гусеницы – 508 мм.
В передней части машины располагались моторно-трансмиссионное и отделение управления. Корпус сваривался из 13-мм брони, что обеспечивало надёжную защиту от бронебойных пуль винтовочного калибра. Верхний лобовой лист имел наклон 71°. Днище выполнено из 6-мм броневого листа.
В верхней части корпуса размещалась небольшая вращающаяся башенка. Шестиствольная орудийная установка была симметрично смонтирована на горизонтальном валу, пропущенном сквозь башенку, тем самым обеспечивалось наведение орудий по вертикали. Механизмы наведения орудийной установки имели ручные привода. Угол горизонтального наведения орудий составлял 40° вправо и влево от продольной оси машины.
Угол возвышения орудий достигал +20°, угол склонения -10°. Два орудия можно было быстро снять с машины для ведения огня с земли.
В снаряжённом виде ПТ САУ M50 Ontos весила 8,63 т и была весьма компактной: длина – 3828 мм, ширина – 2900 мм, высота – 2133 мм. На шасси машина могла разогнаться до 48 км/ч. Машина имела невысокое удельное давление, что обеспечивало хорошую проходимость по слабым грунтам.
Запас хода по шоссе – до 240 км. Высота преодолеваемой стенки достигала 0,76 м, ширина рва – 1,37 м. Без подготовки можно было форсировать водную преграду глубиной 0,6 м, после подготовки – глубиной 1,3 м.
Экипаж состоял из механика-водителя, заряжающего и командира, который также выполнял обязанности наводчика. Личным оружием экипажа являлись пистолеты-пулемёты М3А1 калибра 11,43-мм.
Испытания, серийное производство и ввод в эксплуатацию
Предварительные испытания первого прототипа, известного как Т165, начались в 1951 году. В 1955 году после постройки и испытания различных моделей официальное одобрение военных получила модифицированная версия Т165Е2, после чего фирма Allis Chalmers приступила к серийному производству этой машины. На базе «Онтоса» предполагалось создать серию боевых гусеничных машин: самоходный миномет, самоходную зенитную установку и легкий бронетранспортер. Также был разработан проект САУ, вооружённой двумя безоткатными орудиями с револьверным заряжанием, что позволяло произвести несколько выстрелов в высоком темпе и снимало необходимость покидать машину для перезарядки. Однако эти планы не были реализованы.
Первоначально контракт предусматривал постройку 1000 самоходок. Но армейское командование отказалось принять «Oнтос» на вооружение. Заказ поступил от Корпуса морской пехоты, которому были нужны лёгкие проходимые истребители танков, не занимающие много места на десантных судах и пригодные для высадки на неподготовленное побережье.
Серийное строительство ПТ САУ М50 осуществлялось в 1955-1957 гг. Всего с учётом предсерийных экземпляров выпустили 321 машину. Первое подразделение, оснащённое такими самоходками, признали боеготовым в 1956 году.
«Онтосы» поступали в противотанковые батальоны, включавшие в себя три роты по три огневых взвода. Взводы комплектовались «тяжёлыми» и «лёгкими» отделениями. В «тяжёлом» отделении было три боевых машины, а в «лёгком» – две.
Служба и участие в боевых действиях
В первые годы после принятия на вооружение командование КМП США отрабатывало методику боевого применения «Oнтосов», десантирование и взаимодействие противотанковых батальонов с другими подразделениями. В ходе манёвров и учебно-тренировочных стрельб стало понятно, что самоходная установка, вооружённая безоткатными орудиями, устарела ещё на этапе принятия на вооружение и имеет немного шансов на победу в прямом столкновении с современными танками. Какие-то благоприятные варианты имелись при действиях против тяжелой вражеской бронетехники из засады. Помимо борьбы с танками, безоткатные многоствольные самоходки рассматривались как средство огневой поддержки пехоты. Но в этом случае дальность эффективной стрельбы осколочно-фугасным снарядом по точечной цели типа «дзот» не превышала 2700 м.
Впервые в бою «Oнтосы» были задействованы в 1965 году в ходе операции «Power Pack», предпринятой для свержения пришедшего к власти левого правительства Доминиканской республики.
После того как американская морская пехота высадилась в Южном Вьетнаме, модернизированные САУ М50А1 приняли активное участие в боевых действиях в период с начала 1965 до середины 1969 года. Иностранные источники утверждают, что в конце 1965 года во Вьетнаме находилось 65 «Oнтосов». Из них 45 машин было в составе 3-го противотанкового батальона и меньшее число – в 1-м противотанковом батальоне КМП США. Несколько самоходок также находились на борту десантных кораблей в режиме ожидания, для усиления высадившихся подразделений в случае необходимости.
САУ М50А1 во Вьетнаме
В воспоминаниях американских морских пехотинцев, воевавших в конце 1960-х в Юго-Восточной Азии, говорится, что командование КМП США во многом недооценивало боевой потенциал «Oнтосов» в части их способности бороться с вражеской пехотой.
Особенно эффективны самоходки оказались при отражении атак «Вьетконга» в джунглях, когда стрельба велась картечными снарядами, выкашивающими всё на своём пути на дистанции до 400 м. При этом экипажи проявляли чудеса изобретательности, помещая внутрь корпуса до 30 артиллерийских выстрелов. Неплохо себя проявили и осколочно-фугасные снаряды, которые применялись для уничтожения живой силы и разрушения лёгких полевых укреплений.
На начальном этапе американского присутствия в Южном Вьетнаме лёгкие самоходные установки активно использовались для сопровождения транспортных колонн, обороны удалённых баз и охраны аэродромов. Для действий в ночное время часть машин оснастили приборами ночного видения и прожекторами.
Иногда «Онтосы» использовались как кочующие орудия, ведя беспокоящий огонь по вражеским позициям. Приблизившись на дистанцию выстрела, они отстреливали снаряды из орудий и быстро покидали огневую позицию. При этом наводчик осуществлял выстрелы поочерёдно либо по два одновременно из орудий, разнесённых по разным сторонам башни. Делать одновременный залп сразу из шести орудий обычно избегали, так как при этом всё вокруг заволакивало дымом и пылью.
Вполне предсказуемо лёгкие САУ оказались очень уязвимы к ручным противотанковым гранатомётам и сильно страдали при подрывах на минах. После того как несколько машин было потеряно в ходе рейдов по блокированию путей снабжения партизан, командование ограничило сферу их применения охраной стационарных объектов, где они рассматривались как средство огневого усиления.
Незадолго до завершения карьеры несколько самоходных установок разоружили и переделали в бульдозеры, используемые для расчистки полевых вертолётных площадок, и в лёгкие тягачи, которыми вытаскивали застрявший на грунтовых дорогах в сезон дождей автотранспорт.
Завершение карьеры
После трёх лет боевой службы во Вьетнаме экипажам и механикам ремонтных взводов стало сложно поддерживать «Онтосы» в рабочем состоянии. Особенно много нареканий вызывало состояние ходовой части. Сказывался износ машин и нехватка запасных частей. К марту 1969 года большая часть самоходок считалась ограниченно боеспособной, была размещена на стационарных огневых позициях и использовалась в качестве неподвижных огневых точек.
В мае 1969 года уцелевшие М50А1 погрузили на корабли и отправили в Калифорнию. Противотанковые батальоны расформировали, экипажи распределили по другим частям.
К тому моменту в вооруженных силах США уже появились ПТРК, и САУ, вооруженные безоткатными орудиями, считались безнадёжно устаревшими. В 1970 году Корпус морской пехоты списал все «Онтосы». Большую часть машин разделали на металл, с нескольких самоходок срезали броню и использовали в качестве тягачей на аэродромах и базах хранения, где они дожили до середины 1970-х.