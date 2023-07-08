Орбан назвал руководство ЕС главным врагом Венгрии

Сегодня Венгрия в такой ситуации, когда нам нужно защищаться не только от нелегальной миграции и контрабанды, но и от Брюсселя. Они (европейские чиновники) приняли решение об обязательных квотах на строительство жилья для мигрантов. Это плохо не только для нас, но и для наших соседей в Австрии.

Наша эффективная модель будет заменена моделью ЕС, которая не работает. Потому это предписание Брюсселя мы выполнять не будем. Мы не собираемся строить гетто и лагеря для мигрантов.

Венгерский премьер сделал резонансное заявление, лишний раз доказывающее, что пресловутое единство Евросоюза – это миф, выстраиваемый заинтересованными еврочиновниками в Брюсселе.Орбан назвал главного врага Венгрии. И этим врагом, по мнению венгерского премьера, является Европейский союз, точнее – руководство ЕС.Орбан:По словам Орбана, такие квоты – возможно, принесут пользу Италии, но нанесут удар по эффективной венгерской модели.Орбан:Премьер Венгрии добавил, что Будапешт найдёт правовую основу для того, чтобы от директивы ЕС отказаться.Ранее Венгрия отказалась поддержать выделение очередного транша для Украины, мотивируя решение тем, что на Украине нарушаются права национальных меньшинств.