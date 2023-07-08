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Орбан назвал руководство ЕС главным врагом Венгрии

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Орбан назвал руководство ЕС главным врагом Венгрии

Венгерский премьер сделал резонансное заявление, лишний раз доказывающее, что пресловутое единство Евросоюза – это миф, выстраиваемый заинтересованными еврочиновниками в Брюсселе.


Орбан назвал главного врага Венгрии. И этим врагом, по мнению венгерского премьера, является Европейский союз, точнее – руководство ЕС.

Орбан:

Сегодня Венгрия в такой ситуации, когда нам нужно защищаться не только от нелегальной миграции и контрабанды, но и от Брюсселя. Они (европейские чиновники) приняли решение об обязательных квотах на строительство жилья для мигрантов. Это плохо не только для нас, но и для наших соседей в Австрии.

По словам Орбана, такие квоты – возможно, принесут пользу Италии, но нанесут удар по эффективной венгерской модели.

Орбан:

Наша эффективная модель будет заменена моделью ЕС, которая не работает. Потому это предписание Брюсселя мы выполнять не будем. Мы не собираемся строить гетто и лагеря для мигрантов.

Премьер Венгрии добавил, что Будапешт найдёт правовую основу для того, чтобы от директивы ЕС отказаться.

Ранее Венгрия отказалась поддержать выделение очередного транша для Украины, мотивируя решение тем, что на Украине нарушаются права национальных меньшинств.
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15 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 18:15
    +3
    "Ранее Венгрия отказалась поддержать выделение очередного транша для Украины, мотивируя решение тем, что на Украине нарушаются права национальных меньшинств."
    да не мотивируя - они реально нарушаются
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:27
      +3
      Орбан назвал главного врага Венгрии. И этим врагом, по мнению венгерского премьера, является Европейский союз, точнее – руководство ЕС.

      Всё верно! Еврочиновники ЕС в Брюсселе - это всё марионеточная креатура Вашингтона! Продвиженцы Фонда Сороса и госдепа США!
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 19:14
          +1
          И Эрдоган, и Орбан - не хорошие и не плохие.
          Они - НОРМАЛЬНЫЕ, адекватные. То есть, заботятся о своей стране, виляют в политике на благо своей страны, как они его понимают. Не друзья России, но с ними можно иметь дело (только обязательно учитывая, что благо России их совершенно не заботит).
          Это редкость для современной Европы - там сплошь подстилки и неадекваты. С которыми нельзя иметь никаких дел.
      2. Комментарий был удален.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 18:31
      +5
      А чего про Эрдогана говорить. Это не он брал в Мариуполе нациков из Азова и не он обменивал их на кума. Это не он променял кровь наших солдат, павших в Мариуполе, на неизвестно что. Это не он, вместо того, что бы повесить укронацистскую св0лочь на главной площади Донецка, отдал их Абрамовичу.
      Стыдно и противно.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 19:17
        +1
        Цитата: Дилетант
        Это не он брал в Мариуполе нациков из Азова и не он обменивал их на кума. Это не он променял кровь наших солдат, павших в Мариуполе, на неизвестно что. Это не он, вместо того, что бы повесить укронацистскую св0лочь на главной площади Донецка, отдал их Абрамовичу.

        Ну что Вы вокруг да около (прям как ЦКПСОШник) так прямо и скажите: - "виноват Путин". И всем будет понятно кто Вы.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:20
    +4
    Цитата: Gnefredov
    Хорошо. Про Эрдоган-Пашу не дали поговорить, давайте Орбана обсудим. Орбан хороший winked

    Я только что прочитал об этом... am кроме мата в отношении тех кто эту сделку оформил ничего не могу выразить.
    Орбан пример Кремлю как надо защищать интересы своей страны...я просто в шоке.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:23
    +5
    Орбан догадывается ,что администрация Байдена угрохает ЕС.Он ставит на Трампа.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:23
    +1
    Тогда чего Венгрия в ЕС и НАТО?Нет,они сейчас хорошее дело делают,мешают всяческим утыркам.Но это все завязано на деньгах и выгоде
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 19:20
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Но это все завязано на деньгах и выгоде

      Ну если Вы знаете, то мир и стоит на том, что деньги и выгода. Деньги понятно они мерило всех ценностей, а вот выгода есть всякая и даже Россия с выгодой для себя работает так почему же Венгрия не может это делать. Тут всё чётко и логично.
  6. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 18:32
    +1
    Хорошо, что Венгрия теперь в ЕС и НАТО. Были бы в СЭВ и в Варшавском договоре, за такие демарши уже бы у них на аэродромах десантники высаживались, как в 1956-м.
  7. Комментарий был удален.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 18:46
      +2
      Верно. Как дети "радовались" и ненароком воспитателя разбудили. Воспитатель тоже человек, а то ненароком директор заглянет и сделает воспитателю а-та-та! winked
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:47
      -1
      Цитата: GO-TO-GO-TO-GO
      Интересно, в новости о прибытии пленников азова обратно с зелёнкой нет возможности комментариев. Видимо бурно мы реагировали.

      Тоже прочитал, хотел выразить свое мнение, но увы, комментов больше нет! Видно лояльно наш народ отреагировал на всю эту мерзость! am
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:00
    +1
    Орбан назвал руководство ЕС главным врагом Венгрии
    recourse Ну как бы не только Венгрии, но и Германии, Франции,.... всех стран Европы. request
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:26
    0
    А про фото Зеленского с его семерыми опричниками комментарии ВО закрыло?
    Даже не написав, что комментарии недоступны.
  10. billybones
    billybones Сегодня, 19:35
    0
    Интересно, много ли венгров сегодня осознает, что СССР спасал их от того, что развернулась, например, во Франции на улицах. От внутренней войны, проще говоря. Лет 5-6 назад читал, что такие настроения там существуют, пусть и не массово.