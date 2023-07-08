«Отправка кассетных боеприпасов пахнет отчаянием»: в западной прессе критикуют решение Вашингтона

После принятого Белым домом решения о предоставлении ВСУ кассетных боеприпасов на Западе начали раздаваться голоса об аморальности данного шага, связывая его с военным тупиком, в котором оказалась украинская армия в ходе безрезультатных атак российских позиций.
Отправка кассетных боеприпасов пахнет отчаянием, поскольку контрнаступление захлебывается
- заявил основатель издания The Grayzone Макс Блюменталь, критически оценивая решение Вашингтона.
С его слов, ВСУ будут применять новые средства поражения, как и мины-лепестки, – наносить ими удары по мирному населению Донецка.
Однако, Вашингтон пытается парировать даже эти аргументы:
Американские официальные лица признают, что применение кассетных боеприпасов несет риск для гражданского населения, но они утверждают, что большее число мирных жителей подвергается риску, позволяя России оккупировать украинскую землю
- отмечается в издании Sky News.
Как указывается в издании, данный шаг администрации Джо Байдена чреват дипломатическими осложнениями для США. Тем более 123 стран являются участниками Международной конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, которая запрещает использование или передачу этого вида оружия.
Для США возникла угроза утраты морального превосходства перед Россией
- говорится в издании, объясняя передачу кассетных боеприпасов тем, что «война складывается не очень позитивно для Украины».