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«Отправка кассетных боеприпасов пахнет отчаянием»: в западной прессе критикуют решение Вашингтона

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«Отправка кассетных боеприпасов пахнет отчаянием»: в западной прессе критикуют решение Вашингтона

После принятого Белым домом решения о предоставлении ВСУ кассетных боеприпасов на Западе начали раздаваться голоса об аморальности данного шага, связывая его с военным тупиком, в котором оказалась украинская армия в ходе безрезультатных атак российских позиций.


Отправка кассетных боеприпасов пахнет отчаянием, поскольку контрнаступление захлебывается

- заявил основатель издания The Grayzone Макс Блюменталь, критически оценивая решение Вашингтона.

С его слов, ВСУ будут применять новые средства поражения, как и мины-лепестки, – наносить ими удары по мирному населению Донецка.
Однако, Вашингтон пытается парировать даже эти аргументы:

Американские официальные лица признают, что применение кассетных боеприпасов несет риск для гражданского населения, но они утверждают, что большее число мирных жителей подвергается риску, позволяя России оккупировать украинскую землю

- отмечается в издании Sky News.

Как указывается в издании, данный шаг администрации Джо Байдена чреват дипломатическими осложнениями для США. Тем более 123 стран являются участниками Международной конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, которая запрещает использование или передачу этого вида оружия.

Для США возникла угроза утраты морального превосходства перед Россией

- говорится в издании, объясняя передачу кассетных боеприпасов тем, что «война складывается не очень позитивно для Украины».
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6 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:26
    +2
    отчаяние у них, ну если отчаяние, а не продуманный шаг, а проблемы и геморрой будет у нас
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:26
    +2
    Сейчас Вашингтон рявкнет и все эти 123 страны, послушно заблеют песню про плохую Россию, история с МУС ещё не забыта.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:27
    +1
    «Отправка кассетных боеприпасов пахнет отчаянием»: в западной прессе критикуют решение Вашингтона
    . Отчаяние или нет... это ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
    Про какие то обще человеческие, международные, нормы законы, писать не хочется, смысла нет... просто многие смотрят, "мотают на ус" и ждут, когда "лев" одряхлеет, а потом... а потом придёт самое интересное!!!
    Так всегда было, есть и будет!!!
  4. al3x
    al3x Сегодня, 19:30
    0
    Пuндосы они и в Африке пuндосы. Клали они болт на все наши озабоченности и разноцветные предупредительные линии. Такими темпами они Украине и ОМП рано или поздно передадут.
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 19:30
    0
    Ну теперь можно и нам применять. Давно уже пора.
  6. Irokez
    Irokez Сегодня, 19:30
    0
    Да что тут говорить. Геополитика такова, что военной лобби США и некоторым другим выгодны конфликты в мире куда они сбагривают старьё и заодно наживаются на новой продаже вооружения.
    - во первых даже в долг выгодно ибо потом воюющая страна переходит в разряд должников с которой капают проценты и которая потом полностью будет зависеть от США (то есть раб и марионетка).
    - во вторых утилизация Славян, что для них просто экстаз.
    - в третьих Еуропа завязана на войне и беднеет из-за своих обязательств в НАТО о взаимопомощи и тем самым тратит деньги на Окраину и как конкурент США сливается. Великобритания с США за одно потому и вышла из Еуросоюза заблаговременно.
    - в четвёртых ослабление и попытка развала России.
    - в пятых другие плюшки для англосаксов и дерьмо для Еуропы.