Глава Минобороны Испании выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов

Нет кассетным боеприпасам! Опираясь на решительную поддержку Украины, Испания убеждена в том, что существуют определённые виды оружия и боеприпасов, которые не могут быть переданы ни при каких условиях и обстоятельствах.

Испания стала очередной европейской страной, выступившей против поставок Украине кассетных боеприпасов. Напомним, что ранее соответствующее решение одобрил президент США Джо Байден, и его поддержал генсек НАТО, говорящая голова, Йенс Столтенберг.Министр обороны Испании Маргарита Роблес, комментируя решение США, позволила себе весьма категоричное высказывание:Ранее против поставок Украине кассетных боеприпасов высказались в Германии. Также против выступают в Австрии.Негативных оценок администрация Байдена по поводу поставок Киеву кассетных боеприпасов для орудий калибра 155 мм «удостоилась» и от целого ряда американских экспертов. В частности, в самих США высказаны не только слова критики, но и заявления о том, что со стороны администрации Байдена «это похоже на жесть отчаяния, так как никакое ранее переданное Украине оружие не позволяет добиться желаемого результата – выхода на границы 1991 года». А именно такие цели и озвучивают власти Украины.Эксперты в тех же США отмечают, что кассетные боеприпасы - мощное оружие, но у Украины нет спектра возможностей, чтобы с их помощью добиться серьёзного успеха, а потому их использование приведёт лишь к новым потерям на поле боя. При этом есть намёк и на то, что такие поставки развяжут руки России, которая также можно перейти к применению аналогичных видов оружия.