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Глава Минобороны Испании выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов

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Глава Минобороны Испании выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов

Испания стала очередной европейской страной, выступившей против поставок Украине кассетных боеприпасов. Напомним, что ранее соответствующее решение одобрил президент США Джо Байден, и его поддержал генсек НАТО, говорящая голова, Йенс Столтенберг.


Министр обороны Испании Маргарита Роблес, комментируя решение США, позволила себе весьма категоричное высказывание:

Нет кассетным боеприпасам! Опираясь на решительную поддержку Украины, Испания убеждена в том, что существуют определённые виды оружия и боеприпасов, которые не могут быть переданы ни при каких условиях и обстоятельствах.

Ранее против поставок Украине кассетных боеприпасов высказались в Германии. Также против выступают в Австрии.

Негативных оценок администрация Байдена по поводу поставок Киеву кассетных боеприпасов для орудий калибра 155 мм «удостоилась» и от целого ряда американских экспертов. В частности, в самих США высказаны не только слова критики, но и заявления о том, что со стороны администрации Байдена «это похоже на жесть отчаяния, так как никакое ранее переданное Украине оружие не позволяет добиться желаемого результата – выхода на границы 1991 года». А именно такие цели и озвучивают власти Украины.

Эксперты в тех же США отмечают, что кассетные боеприпасы - мощное оружие, но у Украины нет спектра возможностей, чтобы с их помощью добиться серьёзного успеха, а потому их использование приведёт лишь к новым потерям на поле боя. При этом есть намёк и на то, что такие поставки развяжут руки России, которая также можно перейти к применению аналогичных видов оружия.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:47
    +1
    Это может как то остановить заштатников?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:51
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Это может как то остановить заштатников?

      Только если их самих забросать.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:36
        0
        А чего вдруг она возбудилась?
        До этого поставляла нацистам танки, бронетранспортёры, боеприпасы.
        А тут вдруг о морали ни с того ни с сего задумалась?
        Это как шакал об неэтичности воровства бы вдруг заговорил.
  2. Xocelolprox
    Xocelolprox Сегодня, 19:52
    +2
    Интересно как скоро дойдет до ЯО. Первая проба с обедненным ураном уже была, так сказать приоткрыли окно Овертона. Конечно можно не верить в это, но кто верил1.5 года назад, что НАТО будет гнать всю номенклатуру вооружений для убийства русских солдат?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 20:33
      0
      Будет и обязаны гнать, ибо для них смерть русских мрия мрийная столетиями. По грязной бомбе вопрос только времени когда применят и вопрос в каких выражениях мы озабоченности выразим.
    2. Керенский
      Керенский Сегодня, 20:46
      0
      как скоро дойдет до ЯО. Первая проба с обедненным ураном уже была,
      об "пострадать"
      Выдавая Вашу некомпетентность.
      Обеднённый, он на то и есть, что из него.всё путное вытащили. Если уж так хочется "пострадать", то фонит, Альфа,=2 мм., то есть, лом надо применять ректально.
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 19:53
    +1
    Надо же министр обороны и женщина. У нас Шойгу, и то его критикуют, а тут....
    Странно, женщин в армию (срочниками) у нас не берут, а у них в министры пожалуйста. В некоторых странах тоже женщины министры обороны и там всё вроде как хорошо, а у нас мужчина и всё, типа не умеет, не знает хотя в МЧС много проработал.
    Странные вещи в мире творятся особенно на западе.
  4. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 19:53
    +1
    Типа Испания в стороне. Так и Америка потом извинится, чтобы её по-христиански простили. А через цать лет новый грабеж организует?
    30 лет паразиты жируют на нашем отечестве - хватит это терпеть!
  5. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 20:11
    +1
    Этот трёп по кассетные боеприпасы не спроста. Таким образом оценивается реакция мирового сообщества и России на их применение. Полагаю они уже там и ждут отмашки на применение.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:18
    0
    Дело такое... применить одна сторона, реально может полететь такое же, в отвёртку...
    Тут ограничений нет... оружие запрещённое, но не всеми. У нас оно есть и конвенции, по поводу, не подписывали... просто не применяли, до поры до времени. Залежалось на складах...
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:30
    0
    Ну касетами можем и мы покидатся по шумерам. Можно вдоль польской границы минный посев устроить. А, нет нильзя, партнеры ж там, обидятся еще,чем же им тогда эффективно русских солдат уничтожать. Ну так дождемся когда и по москве ядерным пройдутся, тогда тоже песни петь будут про нас тут запад убить хочет и убивает но мы с ним не воюем ибо это друзья наши. Неудевлюсь если с таким настроем на победу от нас и те малые попутчики отвернутся и мы сами себя в тотальную изоляцию загоним,
  8. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 20:41
    +1
    Может как то поддержать Северную Корею. Там вообще парни благодарны будут. Япов потролить, да и американский берег возбудить, а то только от Кубы жопу напрягали..
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:43
    0
    Мужчины знают, как можно быстро убить врага.
    А женщины знают, сколько времени нужно, что бы зачать, родить, а потом воспитать и вырастить 18-летнего. Ещё оболтуса, не мужчину.
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:49
    0
    США перешли все красные линии и уже ведут себя как террористическая страна