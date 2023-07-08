Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев* является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона.

Пресс-секретаря президента России попросили прокомментировать сегодняшнее возвращение из Турции на Украину главарей «Азова»*, которые в прошлом году были сначала пленены на мариупольском заводе «Азовсталь», а затем подвергнуты «процедуре экстракции» в Турцию с условием пребывания там до окончания боевых действий. Напомним, что верхушку запрещённого в РФ террористического нацформирования «Азов»*, предавшую и бросившую своих подчинённых, вернули на Украину бортом чешских ВВС, на котором Зеленский летал в Стамбул.Отвечая на вопрос РИА Новости , Дмитрий Песков заявил о том, что возвращение главарей нацформирований из Турции на Украину является прямым нарушением договорённостей.Глава кремлёвской пресс-службы:Получается, что действительно было доверие по поводу этих договорённостей к украинской стороне?Песков добавил, что боевиков вернули до окончания вооружённого конфликта, хотя в договорённостях это было прямо указано. Также, по словам Пескова, о том, что главарей «Азова»* собираются возвращать Украине, российскую сторону не информировали.В такой ситуации кардинальным образом снижается вероятность того, что российская сторона пойдёт на продление так называемой зерновой сделки после 17 июля. На самой Украине эксперты теперь заявляют, что в качестве пиар-акции Зеленского возвращение «азовцев»* - «мощный ход», но в итоге это может нанести удар по долгосрочным интересам Украины. Кроме того, на возвращение командиров живыми и здоровыми могут крайне негативно отреагировать члены семей рядовых «азовцев»*, которые были либо ликвидированы ВС РФ в боях за Мариуполь, либо уничтожены огнём самих ВСУ в колонии в Еленовке.