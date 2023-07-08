Пресс-секретарь президента: возвращение главарей «Азова» из Турции на Украину - прямое нарушение договорённостей

Пресс-секретаря президента России попросили прокомментировать сегодняшнее возвращение из Турции на Украину главарей «Азова»*, которые в прошлом году были сначала пленены на мариупольском заводе «Азовсталь», а затем подвергнуты «процедуре экстракции» в Турцию с условием пребывания там до окончания боевых действий. Напомним, что верхушку запрещённого в РФ террористического нацформирования «Азов»*, предавшую и бросившую своих подчинённых, вернули на Украину бортом чешских ВВС, на котором Зеленский летал в Стамбул.
Отвечая на вопрос РИА Новости, Дмитрий Песков заявил о том, что возвращение главарей нацформирований из Турции на Украину является прямым нарушением договорённостей.
Глава кремлёвской пресс-службы:
Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев* является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона.
Получается, что действительно было доверие по поводу этих договорённостей к украинской стороне?
Песков добавил, что боевиков вернули до окончания вооружённого конфликта, хотя в договорённостях это было прямо указано. Также, по словам Пескова, о том, что главарей «Азова»* собираются возвращать Украине, российскую сторону не информировали.
В такой ситуации кардинальным образом снижается вероятность того, что российская сторона пойдёт на продление так называемой зерновой сделки после 17 июля. На самой Украине эксперты теперь заявляют, что в качестве пиар-акции Зеленского возвращение «азовцев»* - «мощный ход», но в итоге это может нанести удар по долгосрочным интересам Украины. Кроме того, на возвращение командиров живыми и здоровыми могут крайне негативно отреагировать члены семей рядовых «азовцев»*, которые были либо ликвидированы ВС РФ в боях за Мариуполь, либо уничтожены огнём самих ВСУ в колонии в Еленовке.