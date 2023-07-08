Военное обозрение
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«Празднуют захват семи деревень»: в испанской прессе критикуют ход наступления ВСУ

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«Празднуют захват семи деревень»: в испанской прессе критикуют ход наступления ВСУ

Чрезмерная самоуверенность киевского режима сыграла с ним злую шутку: столь долго ожидавшееся наступление не может похвастаться ощутимыми результатами.


Чуть более месяца назад началось анонсировавшееся сверх меры украинское наступление, исход которого должен был оказать решающее влияние на дальнейшее развитие конфликта. Однако частичные результаты довольно скромны, а его итоги на данный момент кажутся неопределенными

- отмечается в испанском издании Defensa.

Как указывается, летом прошлого года Киев с заметным успехом начал наступление, которое позволило ему вернуть под свой контроль обширные территории в районах Киева, Харькова и Херсона.

Однако на этот раз, по прошествии месяца ожесточенных боев, фронт почти не сдвинулся с места. Если год назад успехи украинцев измерялись километрами, то сейчас они измеряются метрами; если прошлым летом потери были минимальными, то сейчас они огромны

- считает автор.

С его слов, в сентябре прошлого года Зеленский, преисполненный чрезмерного оптимизма, выступил в ООН, заявив о намерении «вернуть украинский флаг на всю нашу территорию силой оружия». Несколько месяцев спустя, в начале 2023 года, было объявлено о новой военной операции, которая должна была начаться весной и принести такие же или большие успехи, чем летняя кампания предыдущего года.

Сразу же появились материалы аналитиков с военными прогнозами. В соответствии с ними ожидалось начало наступления ВСУ с востока Запорожья в южном направлении с целью выйти к побережью Азовского моря в районе Мелитополя, разделив зону, контролируемую Россией, на две части. После этого предполагалось отвоевание всего Донбасса, и, по словам самого Зеленского, кампания должны была завершиться возвращением Крыма.



В этих обстоятельствах русские, которые, как и все остальные, знали о планах, успели организовать линии обороны и укреплений всех типов (минные поля, противопехотные заграждения, огневые позиции, бункеры...)

- поясняет автор.

Как он указывает, не было секретом и то, что Киев планировал прорвать российский фронт комбинированными ударами бронетанковых и механизированных частей, полагаясь на превосходство средств, поставляемых Западом (в частности, немецких танков Leopard и американских БМП Bradley).

Однако опыт показал, что эти средства не являются неуязвимыми. Российская оборонка накопила вооружение, специально предназначенное для нейтрализации танков и бронетехники всех типов; среди этих систем вооружения мы можем упомянуть управляемый снаряд 2К25 «Краснополь», беспилотник-камикадзе «Ланцет» или ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»

- говорится в прессе.

В итоге украинские силы, греша самоуверенностью, проводят рискованные операции с очень ограниченными достижениями и ужасными потерями.

Однако, несмотря на очень скромные результаты, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объявила и отпраздновала захват «целых семи деревень» и то, что ВСУ продвинулись «на 250-700 метров» в направлении города Бахмут

- критически указывает автор.

С его слов, либо Маляр мало разбирается в военных операциях, либо ей нужно пустить пыль в глаза, либо и то, и другое.

Очень ограниченные, если не сказать пирровы, успехи украинского наступления можно объяснить несколькими причинами, среди которых мы должны выделить две: публичность украинских планов и надежная российская оборонительная организация

- делает вывод автор.

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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:05
    +2
    По большому счету,эти "семь деревень"-русская земля.И сдавать их тоже нельзя.А раз сдали,то или враг оказался сильнее,или запланировали нечто..
    1. gsev
      gsev Сегодня, 21:16
      +8
      Цитата: dmi.pris1
      .А раз сдали,то или враг оказался сильнее,или запланировали нечто..

      Сравните напряжение страны в 1941 и 1942 годах с напряжением в 2023 годах. Ксюша Собчак платит маляру за ремонт в новой своей московской квартире примерно четверть миллиона рублей в месяц. Это больше не только зарплаты авиаконструктора и но и программиста в Сбербанке или банке ВТБ. Если бы Путин немного раскулачил ельцинскую камарилью а часть средств бы направил на вооружение Вагнера, у Уткина бы не было причин присоединяться к мятежу Пригожина.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 21:33
      0
      ВСУ продвинулись «на 250-700 метров» в направлении города Бахмут

      Сколько дохлых нацистов на один квадратный метр этой площади не указано.
  2. Наган
    Наган Сегодня, 21:15
    +4
    Деревень там, считай, не осталось, а все что они "освободили" это "лунный" пейзаж.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 21:29
      0
      А сколько там амстронгов полегло за это laughing
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:21
    +1
    Во время Великой Отечественной войны был такой девиз- "ни пяди родной земли". Эти семь деревень - не родная земля? Хотя, о чем это я? Сколько сотен тысяч (или миллионов) НАШИХ людей сейчас под пятой бандеровцев?
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 21:25
    +1
    А мы дальше будем верить всем подряд и получать за это по полной!
  5. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 21:31
    +1
    Глава кремлёвской пресс-службы: Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев* является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона.

    В соседней теме комменты закрыли. Оно и понятно - опять доверчивого нашего обманули, не сдержали слово пацанское. Уже проще сказать кто еще не обманул.