Чрезмерная самоуверенность киевского режима сыграла с ним злую шутку: столь долго ожидавшееся наступление не может похвастаться ощутимыми результатами.
Чуть более месяца назад началось анонсировавшееся сверх меры украинское наступление, исход которого должен был оказать решающее влияние на дальнейшее развитие конфликта. Однако частичные результаты довольно скромны, а его итоги на данный момент кажутся неопределенными
- отмечается в испанском издании Defensa.
Как указывается, летом прошлого года Киев с заметным успехом начал наступление, которое позволило ему вернуть под свой контроль обширные территории в районах Киева, Харькова и Херсона.
Однако на этот раз, по прошествии месяца ожесточенных боев, фронт почти не сдвинулся с места. Если год назад успехи украинцев измерялись километрами, то сейчас они измеряются метрами; если прошлым летом потери были минимальными, то сейчас они огромны
- считает автор.
С его слов, в сентябре прошлого года Зеленский, преисполненный чрезмерного оптимизма, выступил в ООН, заявив о намерении «вернуть украинский флаг на всю нашу территорию силой оружия». Несколько месяцев спустя, в начале 2023 года, было объявлено о новой военной операции, которая должна была начаться весной и принести такие же или большие успехи, чем летняя кампания предыдущего года.
Сразу же появились материалы аналитиков с военными прогнозами. В соответствии с ними ожидалось начало наступления ВСУ с востока Запорожья в южном направлении с целью выйти к побережью Азовского моря в районе Мелитополя, разделив зону, контролируемую Россией, на две части. После этого предполагалось отвоевание всего Донбасса, и, по словам самого Зеленского, кампания должны была завершиться возвращением Крыма.
В этих обстоятельствах русские, которые, как и все остальные, знали о планах, успели организовать линии обороны и укреплений всех типов (минные поля, противопехотные заграждения, огневые позиции, бункеры...)
- поясняет автор.
Как он указывает, не было секретом и то, что Киев планировал прорвать российский фронт комбинированными ударами бронетанковых и механизированных частей, полагаясь на превосходство средств, поставляемых Западом (в частности, немецких танков Leopard и американских БМП Bradley).
Однако опыт показал, что эти средства не являются неуязвимыми. Российская оборонка накопила вооружение, специально предназначенное для нейтрализации танков и бронетехники всех типов; среди этих систем вооружения мы можем упомянуть управляемый снаряд 2К25 «Краснополь», беспилотник-камикадзе «Ланцет» или ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»
- говорится в прессе.
В итоге украинские силы, греша самоуверенностью, проводят рискованные операции с очень ограниченными достижениями и ужасными потерями.
Однако, несмотря на очень скромные результаты, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объявила и отпраздновала захват «целых семи деревень» и то, что ВСУ продвинулись «на 250-700 метров» в направлении города Бахмут
- критически указывает автор.
С его слов, либо Маляр мало разбирается в военных операциях, либо ей нужно пустить пыль в глаза, либо и то, и другое.
Очень ограниченные, если не сказать пирровы, успехи украинского наступления можно объяснить несколькими причинами, среди которых мы должны выделить две: публичность украинских планов и надежная российская оборонительная организация
- делает вывод автор.