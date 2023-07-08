«Празднуют захват семи деревень»: в испанской прессе критикуют ход наступления ВСУ

Чуть более месяца назад началось анонсировавшееся сверх меры украинское наступление, исход которого должен был оказать решающее влияние на дальнейшее развитие конфликта. Однако частичные результаты довольно скромны, а его итоги на данный момент кажутся неопределенными

Однако на этот раз, по прошествии месяца ожесточенных боев, фронт почти не сдвинулся с места. Если год назад успехи украинцев измерялись километрами, то сейчас они измеряются метрами; если прошлым летом потери были минимальными, то сейчас они огромны

В этих обстоятельствах русские, которые, как и все остальные, знали о планах, успели организовать линии обороны и укреплений всех типов (минные поля, противопехотные заграждения, огневые позиции, бункеры...)

Однако опыт показал, что эти средства не являются неуязвимыми. Российская оборонка накопила вооружение, специально предназначенное для нейтрализации танков и бронетехники всех типов; среди этих систем вооружения мы можем упомянуть управляемый снаряд 2К25 «Краснополь», беспилотник-камикадзе «Ланцет» или ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Однако, несмотря на очень скромные результаты, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объявила и отпраздновала захват «целых семи деревень» и то, что ВСУ продвинулись «на 250-700 метров» в направлении города Бахмут

Очень ограниченные, если не сказать пирровы, успехи украинского наступления можно объяснить несколькими причинами, среди которых мы должны выделить две: публичность украинских планов и надежная российская оборонительная организация