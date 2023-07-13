Рождённый негодным находит своё место в большой войне



Разломившийся после попадания немецкой торпеды танкер R. P. Resor горит у берегов Нью-Джерси, 28 февраля 1942 года. Дым был прекрасно виден жителям прибрежных населённых пунктов. В 1942 году горящие на горизонте корабли часто были напоминанием жителям США о бессилии их вооружённых сил в борьбе с немецкими «подводными убийцами».



Строй бомбардировщиков Б-18 7-й бомбардировочной группы в районе залива Сан-Франциско, 18 сентября 1938 года. 7-я группа была первым подразделением, на вооружение которого стали поступать Б-18, в 1938 году это был новейший самолёт ВВС Армии США.



Б-18А на аэродроме ВВС армии США в зоне Панамского канала, 1942 год.

Специализированный противолодочный самолёт



Противолодочный Б-18Б (бывший Б-18А номер SN 37-530) ВВС армии США в полёте над морем, июль 1942 года. Вместо остекления кабины бомбардира виден обтекатель антенны радара SCR-517A, а в хвосте антенна детектора магнитных аномалий (magnetic anomaly detector, MAD).



Один из первых Б-18А, модифицированный в противолодочный самолёт. В плексигласовом обтекателе на месте бывшей кабины бомбардира видна антенна радара SCR-517A.



Канадский Douglas Digby Mk. I 751-й эскадрильи Королевских военно-воздушных сил Канады, Оттава, октябрь 1941 года. На фюзеляже самолета видны антенны радара бокового обзора Mk. II. Сверху – антенны передающие, сбоку – принимающие.

«Мы вошли в зону патрулирования у побережья Флориды. Вдалеке горели и взрывались один или два танкера, подсвечивая ночное небо. Они были атакованы подлодкой этим вечером. Наше противолодочное оборудование было исправно, и мы начали охоту».



Если ты вышел из самолёта на своих двоих, значит посадка была удачная. Экипаж одного их Б-18Б Первой морской поисково-ударной группы после аварийной посадки на пляже недалеко от авиабазы Лэнгли, 1942 год.

Детектор магнитных аномалий



Испытательные стрельбы ретроградными бомбами с бомбардировщика Б-18А, 1942 год.



Звено Б-18А 99-й бомбардировочной группы в полёте недалеко от своей базы в Голландской Гвиане, 1942 год.



Экипаж бразильского Б-18 у своего самолёта с именем собственным «Vira lata» (дворняга), 1943 год.



Приводнившийся канадский Douglas Digby Mk. I спокойно плавает у берега, ожидая, когда его вытащат на сушу.



Звено Б-18А возвращается из противолодочного патруля, 1942 год.