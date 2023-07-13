Рождённый негодным находит своё место в большой войне

Разломившийся после попадания немецкой торпеды танкер R. P. Resor горит у берегов Нью-Джерси, 28 февраля 1942 года. Дым был прекрасно виден жителям прибрежных населённых пунктов. В 1942 году горящие на горизонте корабли часто были напоминанием жителям США о бессилии их вооружённых сил в борьбе с немецкими «подводными убийцами».
В начале 1942 года ситуация с противодействием немецким подводным лодкам в территориальных водах американского Атлантического побережья была просто катастрофической. Противолодочной обороны по сути не существовало. Немцы топили суда прямо у побережья США, высаживали шпионов, были случаи обстрела американского побережья подлодками из надводного положения. До войны многие американские военные считали, что немецкие подлодки просто не смогут достичь берегов США, а если и смогут, то эффективность их действий будет невысокая. Это была фатальная ошибка.
Флот США ещё в 1938 году запустил программу «Экспериментальных малых судов», в рамках которой разрабатывались проекты и охотников за подлодками. Но дело шло не быстро, так что к тому моменту как первые бомбы упали на суда в Жемчужной гавани, в составе ВМФ США был аж целый... один противолодочный корабль специальной постройки. Уже были заложены суда, впоследствии ставшие родоначальниками целых серий охотников за подлодками, но в строй они вступят только в 1942 году.
С авиацией дела тоже обстояли не очень, сказывалось тут и недофинансирование Военно-воздушных сил армии США, и традиционное противодействие чиновников флота армейской авиации, когда дело касалось противокорабельной и противолодочной обороны территориальных вод.
Летом 1941 года в составе ВВС армии США было 120 тяжелых бомбардировщиков и чуть больше 900 средних, лёгких бомбардировщиков и ударных машин, ни одна из которых не предполагалась для действий по поиску и уничтожению подводных лодок противника. К декабрю 1941 года число самолётов увеличилось, но не значительно, а специализированных противолодочных самолётов как не было, так они и не появились.
Строй бомбардировщиков Б-18 7-й бомбардировочной группы в районе залива Сан-Франциско, 18 сентября 1938 года. 7-я группа была первым подразделением, на вооружение которого стали поступать Б-18, в 1938 году это был новейший самолёт ВВС Армии США.
В начале 1942 года в борьбу с подлодками включились все, как могли и чем могли. ВМФ США применяли аэростаты мягкой конструкции, Береговая охрана США использовала для противолодочных патрулей учебные парусные суда, был создан Гражданский воздушный патруль (Civil Air Patrol), самолёты которого тоже помогали искать подлодки и в какой-то момент даже несли вооружение (но об этом в другой раз). Включились в борьбу с волчьими стаями Дёница и ВВС армии США. И как у почти любой структуры ВС США в начале Второй мировой войны, оказалось, что для выполнения новых задач нету ни сил, ни средств, ни выработанной тактики.
Б-18А на аэродроме ВВС армии США в зоне Панамского канала, 1942 год.
Помимо всего прочего, оказалось, что немецкие подлодки, как раковая опухоль, распространяются по всему Атлантическому океану и начали действовать в Мексиканском заливе и Карибском море. В начале 1942 года американские армейские лётчики разведывательных и бомбардировочных эскадрилий начинают летать в противолодочные патрули как есть, на неподготовленных самолётах, без специализированного вооружения.
В начале 1942 же года начинают формироваться противолодочные эскадрильи, но сначала просто присваиванием новых наименований бомбардировочным частям, которые уже занимались поиском подлодок. Матчасти и личного состава не хватает катастрофически. Например, 45-я бомбардировочная эскадрилья, которая вылетала в противолодочные патрули в 1942 году из зоны Панамского канала, поначалу имела в своём составе всего двух штурманов, а в день приходилось делать до 7 вылетов. Штурманские функции просто взваливали на кого-то из экипажа, иногда второго пилота, иногда техника.
76-я бомбардировочная эскадрилья стала в мае 1942 года 23-й противолодочной. На момент своего «переформирования» подразделение имело на вооружении один Б-18, один Б-23 (Douglas B-23 Dragon), один Б-25 (North American B-25 Mitchell) и десяток А-29 (Lockheed А-29 Hudson). Ни один самолёт не имел специализированных средств обнаружения подводных лодок и противолодочного вооружения.
Специализированный противолодочный самолёт
Понятно было, что нужен специализированный противолодочный самолёт, и нужен он здесь и сейчас.
Противолодочный Б-18Б (бывший Б-18А номер SN 37-530) ВВС армии США в полёте над морем, июль 1942 года. Вместо остекления кабины бомбардира виден обтекатель антенны радара SCR-517A, а в хвосте антенна детектора магнитных аномалий (magnetic anomaly detector, MAD).
Благодаря англичанам, американцы уже имели в своём распоряжении технологию радаров и даже рабочий авиационный радар SCR-520. Но когда в полный рост встала проблема засилья немецких подлодок в территориальных водах США, было принято решение срочно разрабатывать на базе SCR-520 авиационный радар обнаружения надводных целей. Так появился радар SCR-517A.
Но на какой самолёт его ставить?
По состоянию на начало 1942 года выбор оказался не богатый. Многие типы самолётов только-только начинали поступать на вооружение ВВС армии США. Те самолёты, которые для таких задач подходили очень хорошо, например Б-24 (Consolidated B-24 Liberator), уже использовавшийся в роли противолодочного англичанами, имелись в наличии в смешных количествах. Так что выбор пал на Б-18.
У этих самолётов было несколько преимуществ, они имелись в достаточном количестве, они уже откровенно устарели и могли использоваться для целей патрулирования, не отрывая его от других задач, а главное – по состоянию на декабрь 1941 года это был самый многочисленный бомбардировщик на авиабазах за переделами США, и укомплектованные ими эскадрильи уже занимались противолодочным патрулированием. То есть матчасть имелась в достаточном количестве и была освоена лётчиками, а главное – нигде больше особо не была нужна: идеально.
Один из первых Б-18А, модифицированный в противолодочный самолёт. В плексигласовом обтекателе на месте бывшей кабины бомбардира видна антенна радара SCR-517A.
Фирма Дуглас (Douglas Aircraft Company) выиграла в 1935 году конкурс на постройку нового бомбардировщика для армии в общем благодаря тому, что предложила самую дешёвую машину. Армия в период всё ещё продолжавшейся Великой депрессии не могла себе позволить тратить много на перевооружение. По сути это была конверсия её же удачного пассажирского лайнера (Douglas DC-2). Благодаря этому машина и выходила дешёвой, а её производство могло быть быстро развёрнуто.
Из этого же проистекали и все минусы бомбардировщика: малая бомбовая нагрузка, низкая скорость, неудовлетворительное оборонительное вооружение. К 1940 году, когда было закончено серийное производство этих машин, они уже устарели и не могли тягаться со своими одноклассниками из других стран ни по одной из ключевых характеристик.
Зато машина получилась надёжная и лёгкая в управлении. Кроме того, у американцев перед глазами был пример удачного применения этих же машин в качестве специализированных противолодочных самолётов. В 1940 году 20 Б-18 были переданы Канаде. Там машины, получившие обозначение Digby (Douglas Digby Mk. I), использовались именно в противолодочной роли.
Канадский Douglas Digby Mk. I 751-й эскадрильи Королевских военно-воздушных сил Канады, Оттава, октябрь 1941 года. На фюзеляже самолета видны антенны радара бокового обзора Mk. II. Сверху – антенны передающие, сбоку – принимающие.
Первые Б-18А были оборудованы радарами весной 1942 года. 27 марта 1942 года были проведены испытания, противолодочный Б-18 должен был обнаружить с помощью радара американскую подлодку USS Mackerel в надводном положении. Испытания прошли успешно, подлодка была обнаружена на дистанции 19 миль. В начале апреля 1942 года первые 10 Б-18 в противолодочном исполнении были переданы в Первую морскую поисково-ударную группу (First Sea Search Attack Group) – подразделение ВВС армии США, созданное для тестирования авиационных систем обнаружения подлодок и противолодочного вооружения.
Самолёты передавались «для дальнейшего тестирования», но фактически это были уже не испытания, а полноценное боевое применение. Причём боевая работа была очень интенсивная, все понимали, что проблема противодействия подлодкам стоит более чем остро, это понимали и буквально видели все, а других самолётов, способных искать и атаковать подлодки в любое время суток и практически при любых погодных условиях, в распоряжении ВВС армии США в тот момент просто не было.
Так описывает лётчик Первой морской поисково-ударной группы один из вылетов на патрулирование в начале лета 1942 года:
«Мы вошли в зону патрулирования у побережья Флориды. Вдалеке горели и взрывались один или два танкера, подсвечивая ночное небо. Они были атакованы подлодкой этим вечером. Наше противолодочное оборудование было исправно, и мы начали охоту».
Если ты вышел из самолёта на своих двоих, значит посадка была удачная. Экипаж одного их Б-18Б Первой морской поисково-ударной группы после аварийной посадки на пляже недалеко от авиабазы Лэнгли, 1942 год.
Детектор магнитных аномалий
Но одно дело обнаружить подлодку на поверхности воды, но вот она погрузилась, и что тогда?
На помощь пришли технологии из горнорудной промышленности, а именно детектор магнитных аномалий (magnetic anomaly detector, MAD). Технология, уже применявшаяся в геологоразведке, перекочевала на самолёты противолодочной обороны.
Проблема была в том, что детектор мог обнаружить погрузившуюся подлодку, только если самолёт находился строго над ней, соответственно вставал вопрос, а чем в таком случае атаковать цель, если сброшенные с самолёта глубинные бомбы полетят вперёд, а цель останется сзади?
Ответом стали так называемые «ретроградные бомбы» (retro bombs) – небольшие глубинные бомбы, выстреливаемые пиротехническим зарядом по направляющим в сторону, противоположную движению самолёта. В момент прохода над целью и получения сигнала от детектора магнитных аномалий срабатывала автоматическая система сброса, и небольшие глубинные бомбы усеивали пространство за самолётом, где должна была находиться подлодка.
Испытательные стрельбы ретроградными бомбами с бомбардировщика Б-18А, 1942 год.
Производство радаров SCR-517 и SCR-517A (первый – изначально сделанный для поиска надводных целей, второй – конверсия из радара обнаружения воздушных целей) шло очень медленно. Кроме того, их приходилось делить между армией и флотом, а ещё эти радары просили и англичане.
Но «экспериментальные» Б-18 Первой морской поисково-ударной группы показывали хорошие результаты, за первые три месяца было обнаружено 11 целей, произведено 6 атак, и три подлодки были завялены как потенциально потопленные, и всё это ночью или в плохих погодных условиях. Правда, послевоенные исследования не подтвердили ни одно потопление.
В конце лета 1942 года было принято решение о переоборудовании 122 Б-18А в противолодочные самолёты (модель Б) путём установки радаров обнаружения надводных целей. Из этих 122 машин 79 дополнительно оснастили детекторами магнитных аномалий.
Осенью 1942 года противолодочные Б-18Б стали поступать в части, базировавшиеся на аэродромах в Карибском бассейне. Произошло это более чем вовремя, так как имевшиеся там Б-18 и Б-18А за почти год интенсивной боевой работы были близки к выработке своего ресурса.
Осенью же 1942 года произошло и первое подтверждённое потопление немецкой подлодки армейским Б-18. Самолёт 99-й бомбардировочной группы, пилотируемый капитаном Говардом Бурханном (Howard Burhanna Jr) атаковал глубинными бомбами и потопил U-512 у берегов Французской Гвианы. Правда, удача улыбнулась обычному Б-18А, а не противолодочному.
Звено Б-18А 99-й бомбардировочной группы в полёте недалеко от своей базы в Голландской Гвиане, 1942 год.
В ходе войны пару подлодок записали на свой счёт канадские Б-18.
Ещё одной страной, в составе ВВС которой в противолодочной роли повоевали Б-18, стала Бразилия. Первые две машины бразильцы получили в апреле 1942 года. Сначала на них летали смешанные американо-бразильские экипажи, времени учиться за партами не было, вступать в борьбу с волчьими стаями Дёница надо было немедленно. В дальнейшем бразильцы начали самостоятельные патрулирования одиночными самолётами. 8 мая 1943 года бразильский Б-18 атаковал глубинными бомбами U-154, но успеха не добился.
Всего бразильцы должны были получить 4 самолёта, но один не предполагался как боевой, а с самого начала использовался как стационарное «пособие», а четвёртый в 1945 году разбился при перегоне из США. Собственно бразильские Б-18 и стали последними самолётами этого типа, остававшимися в строю. В составе ВВС этой страны они летали до 1946 года, правда, ни один из переданных им самолётов не был противолодочным.
Экипаж бразильского Б-18 у своего самолёта с именем собственным «Vira lata» (дворняга), 1943 год.
В ходе использования в качестве патрульного и противолодочного у Б-18 обнаружилась одна интересная особенность – он прекрасно держался на воде после приводнения. Известен случай, когда приводнившийся Б-18 ВВС армии США продержался на поверхности воды... неделю. Самолёт не только не утонул, но и был отбуксирован к берегу и поднят на сушу. Это своеобразный рекорд для американских не специализированных самолётов (не гидропланов) по нахождению на поверхности воды.
Приводнившийся канадский Douglas Digby Mk. I спокойно плавает у берега, ожидая, когда его вытащат на сушу.
Пик применения противолодочных Б-18Б пришёлся на конец 1942 – начало 1943 года. Лебединая песня этих самолётов стала и началом их конца. Быстро встававшая на военные рельсы американская промышленность всё в большем количестве выпускала новое вооружение, технику и оснащение. Уже в 1942 году радар SCR-517A установили на два первых Б-24 ВВС армии США. Б-18 и Б18Б оказались нужны как временная мера, до прихода им на смену более совершенных машин.
Хотя эти самолёты до самого конца войны использовались как учебные, транспортные и посыльные, их слава как охотников за подлодками закончилась в 1943 году. Хотя для этого самолёта это было прекрасным результатом. Машина, вставшая в строй благодаря своей низкой цене и устаревшая уже фактически к моменту начала поступления в части, обрела свою специализированную нишу в ходе войны и провоевала до 1943 года, вынеся на своих плечах ношу противолодочного патрулирования силами ВВС армии США в самый критический для Америки момент противоборства с подводными силами кригсмарине.
Звено Б-18А возвращается из противолодочного патруля, 1942 год.