Военное обозрение
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«В отличие от нас они не воюют»: Посол Израиля в Киеве пояснил отказ Тель-Авива поставлять оружие Украине

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«В отличие от нас они не воюют»: Посол Израиля в Киеве пояснил отказ Тель-Авива поставлять оружие Украине

Страны НАТО в настоящее время не воюют и имеют возможность поставлять вооружения Украине, в отличие от Израиля. С таким заявлением выступил израильский посол в Киеве Михаэль Бродский.


Израиль снова отказал Украине в поставках вооружений, как пояснил израильский дипломат, Тель-Авив не имеет возможности поддерживать Киев оружием, поскольку сам в нем нуждается. Основными поставщиками вооружений Зеленскому являются страны НАТО, которые уже забыли, что такое войны. В отличие от них Израиль воюет. Кроме того, еврейское государство не входит в альянс, его не защищает 5 статья устава НАТО о коллективной безопасности и оно может полагаться только на себя. Так что у Тель-Авива просто нет возможности поставлять оружие.

Обратите внимание, что 99% государств, поставляющих оружие Украине, - участники альянса. Они, во-первых, не воюют, в отличие от моей страны. Израиль - страна воюющая, и только вчера закончилась очередная операция по уничтожению инфраструктуры террора (...) неправильно подходить к Израилю с теми же мерками, с которыми Украина подходит к странам НАТО

- заявил Бродский.

Между тем, в Киеве продолжают требовать от Израиля поставок оружия, в основном, зенитных систем. Началось все это еще в прошлом году, сразу же после начала специальной военной операции российской армии. И если в 2021 году в Министерстве обороны Украины нос морщили при упоминании системы ПВО/ПРО "Железный купол", называя ее не способной перехватывать ракеты, то теперь готовы благодарить за старые зенитные установки типа ЗСУ-23-2.

Давят на Израиль и США, но вхолостую. Тель-Авив продолжает придерживаться нейтральной позиции, оказывая Киеву только гуманитарную помощь.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:20
    +2
    Израиль поставляет на Украину стволы для автоматического оружия,прицелы итд.Так что посол скромно умалчивает
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:38
      +5
      Главное оружие Израиля на Украине это еврей Зеленский, еврей Порошенко...на постах президента незалежной они нанесли вреда Украине и России во много раз больше чем все оружие Израиля и Запада в совокупности.
      Достаточно продвинуть на руководящий пост в чужой стране своего агента влияния, а уж он сделает свою работу куда эффективнее тысяч стволов артиллерии...натравливая граждан этих стран друг на друга используя противоречия и их страхи.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 06:39
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Израиль поставляет на Украину стволы для автоматического оружия,прицелы итд.Так что посол скромно умалчивает

      Есть государственные поставки, есть частные. О каких речь?
      Цитата: Dimy4
      Посетители сайта, во вчерашних заявлениях усатого гражданина опять комментарии отключили. Цензура однако, один мат видно. Администрация, вы такие статьи не выкладывайте и тогда убирать ничего не придется, а то поганые ощущения какие то возникают. Прошу прощения за то что немножко не по теме статьи.

      Вы рискуете получить предупреждение. hi
    3. a_2573
      a_2573 Сегодня, 06:48
      +2
      А шо Ви хотели....Эти в кипах, всегда и везде постараются выхватить свой кусочек гешефта.Это у них в крови. hi
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:22
    +6
    Посетители сайта, во вчерашних заявлениях усатого гражданина опять комментарии отключили. Цензура однако, один мат видно. Администрация, вы такие статьи не выкладывайте и тогда убирать ничего не придется, а то поганые ощущения какие то возникают. Прошу прощения за то что немножко не по теме статьи.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:32
    +1
    В отличие от них Израиль воюет. Кроме того, еврейское государство не входит в альянс, его не защищает 5 статья устава НАТО о коллективной безопасности и оно может полагаться только на себя. Так что у Тель-Авива просто нет возможности поставлять оружие.

    Оказывается, и у израильтян существует рациональная логика...
    А, если взять нацистский окрас украинского режима, то Израиль должен вообще прекратить все дипломатические отношения с этими дегенератами.
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:45
    +5
    Израиль такой же враг России как и США и Англия и Польша .. По еврейски изворачиваются, но в тайне помогают нацистам чем могут и оружием в том числе . Так что врёт он как дышит
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:46
    +1
    Израиль вынужден оправдываться. Тут все дело в выгоде. Будет выгодно- продадут. А, даром- разве, что списанное старье, которое никто не купит.
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 06:57
      0
      Тут все дело в выгоде. Будет выгодно- продадут. А, даром- разве, что списанное старье, которое никто не купит.

      - Изя !!! Шлемазл! Я только что узнала, шо ты продал те рубашки, которые я тебе брала в долг у тёти Песи 12 лет назад, дешевле, чем я обещала ей отдать!
      - Сарочка! Ты их стирала 12 лет, к тому же я срезал с них пуговицы...
      - Так ты никогда не станешь успешным!
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:48
    +1
    О украинизации.
    Будем ли и дальше молиться на укро литераторов и др этнических гениев пера и слова? Шевченко-поэт и тп.
    Улицы, памятники, учебниках литры, какие нибудь кратеры(?) на луне-марсе.
    Много говорилось и ошибочности политики большевиков по ухрокоренизации. До 1930х гг.
    И национализме в 50-80гг.
    Сейчас не жизнеспособный язык и вся культура будет получать "гранты" и внимание? Рускоязычные пивцы с окраины пиитет иметь будут и дальше?
    Тн "вера брежнева" и меладзе и др "голосистые"
    Все и всё что несет сепаратизм будут и далее поощрятся для ублажения тщеславия юг западной части бывшссср?