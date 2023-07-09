«В отличие от нас они не воюют»: Посол Израиля в Киеве пояснил отказ Тель-Авива поставлять оружие Украине

Обратите внимание, что 99% государств, поставляющих оружие Украине, - участники альянса. Они, во-первых, не воюют, в отличие от моей страны. Израиль - страна воюющая, и только вчера закончилась очередная операция по уничтожению инфраструктуры террора (...) неправильно подходить к Израилю с теми же мерками, с которыми Украина подходит к странам НАТО

Страны НАТО в настоящее время не воюют и имеют возможность поставлять вооружения Украине, в отличие от Израиля. С таким заявлением выступил израильский посол в Киеве Михаэль Бродский.Израиль снова отказал Украине в поставках вооружений, как пояснил израильский дипломат, Тель-Авив не имеет возможности поддерживать Киев оружием , поскольку сам в нем нуждается. Основными поставщиками вооружений Зеленскому являются страны НАТО, которые уже забыли, что такое войны. В отличие от них Израиль воюет. Кроме того, еврейское государство не входит в альянс, его не защищает 5 статья устава НАТО о коллективной безопасности и оно может полагаться только на себя. Так что у Тель-Авива просто нет возможности поставлять оружие.- заявил Бродский.Между тем, в Киеве продолжают требовать от Израиля поставок оружия, в основном, зенитных систем. Началось все это еще в прошлом году, сразу же после начала специальной военной операции российской армии. И если в 2021 году в Министерстве обороны Украины нос морщили при упоминании системы ПВО/ПРО "Железный купол", называя ее не способной перехватывать ракеты, то теперь готовы благодарить за старые зенитные установки типа ЗСУ-23-2.Давят на Израиль и США, но вхолостую. Тель-Авив продолжает придерживаться нейтральной позиции, оказывая Киеву только гуманитарную помощь.