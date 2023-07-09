В районе Работино подразделения ВС России выбивают противника, сумевшего занять несколько передовых опорников

Охотимся за недобитками и попытками ротации с эвакуацией, зажали их

Противник продолжает использовать тактику "накатов", непрерывно штурмуя наши позиции, но дальше первой линии окопов продвинуться не может. Наиболее активные боевые действия сегодня ночью велись в районе Работино на Ореховском участке Запорожского направления.По данным нескольких российских ресурсов, накануне подразделения ВСУ атаковали северо-восточнее Работино на стыке обороны двух полков. Атака велась с помощью бронетехники, в том числе танков , причем броня близко к нашим позициям не приближалась. Легкая бронетехника, в том числе и БМП Bradley, высадили штурмовые группы ВСУ на значительно расстоянии от наших позиций и те пошли на штурм под прикрытием огня танков и артиллерии. В итоге наши отошли с передовой линии, отдав их противнику, как уже было не раз. ВСУ удалось взять один или два опорника.А потом пошел сильный ливень с грозой и засевшие в окопах остатки очередной волны наступления оказались отрезанными от своих, командование украинской группировки не сумело перебросить резервы в помощь наступающим. Во-первых, по ним работала российская артиллерия, а во-вторых, опять поля стали непроходимыми. Наши ситуацией воспользовались и принялись уничтожать всушников, задержавшихся в окопах.По информации, поступающей с передовой, противник засел в одной из лесопосадок, наши подразделения выбивают врага. Активно работает артиллерия, разведка, авиация и пехота.Аналогичная ситуация и в районе Пятихаток, там наши зажали противника у лесополосы и не дают ему провести ротацию личного состава. Как сообщает ТГ-канал "Архангел спецназа", по противнику плотно работают минометы. Судя по радиоперехватам, у ВСУ очень много раненых, которых нет возможности эвакуировать.- сообщают бойцы с передовой.Очередные сутки контрнаступления ВСУ закончились ничем, прорыва нашей обороны не допущено. Бои. как и в начале июня, идут на передовых позициях обороны.