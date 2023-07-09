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В районе Работино подразделения ВС России выбивают противника, сумевшего занять несколько передовых опорников

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В районе Работино подразделения ВС России выбивают противника, сумевшего занять несколько передовых опорников

Противник продолжает использовать тактику "накатов", непрерывно штурмуя наши позиции, но дальше первой линии окопов продвинуться не может. Наиболее активные боевые действия сегодня ночью велись в районе Работино на Ореховском участке Запорожского направления.


По данным нескольких российских ресурсов, накануне подразделения ВСУ атаковали северо-восточнее Работино на стыке обороны двух полков. Атака велась с помощью бронетехники, в том числе танков, причем броня близко к нашим позициям не приближалась. Легкая бронетехника, в том числе и БМП Bradley, высадили штурмовые группы ВСУ на значительно расстоянии от наших позиций и те пошли на штурм под прикрытием огня танков и артиллерии. В итоге наши отошли с передовой линии, отдав их противнику, как уже было не раз. ВСУ удалось взять один или два опорника.

А потом пошел сильный ливень с грозой и засевшие в окопах остатки очередной волны наступления оказались отрезанными от своих, командование украинской группировки не сумело перебросить резервы в помощь наступающим. Во-первых, по ним работала российская артиллерия, а во-вторых, опять поля стали непроходимыми. Наши ситуацией воспользовались и принялись уничтожать всушников, задержавшихся в окопах.

По информации, поступающей с передовой, противник засел в одной из лесопосадок, наши подразделения выбивают врага. Активно работает артиллерия, разведка, авиация и пехота.

Аналогичная ситуация и в районе Пятихаток, там наши зажали противника у лесополосы и не дают ему провести ротацию личного состава. Как сообщает ТГ-канал "Архангел спецназа", по противнику плотно работают минометы. Судя по радиоперехватам, у ВСУ очень много раненых, которых нет возможности эвакуировать.

Охотимся за недобитками и попытками ротации с эвакуацией, зажали их

- сообщают бойцы с передовой.

Очередные сутки контрнаступления ВСУ закончились ничем, прорыва нашей обороны не допущено. Бои. как и в начале июня, идут на передовых позициях обороны.
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