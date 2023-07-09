Пресса США: Поставляемые Украине кассетные боеприпасы не разрываются в 14 процентах случаев

С одной стороны, у этих кассетных боеприпасов большая дальность, чем у более ранних версий, но с другой – содержащиеся в них снаряды имеют высокий процент неразрыва, по данным самого Пентагона.

Американская пресса продолжает оценивать известия о том, что США одобрили поставку Киеву кассетных боеприпасов. Накануне журналисты выкрикнули вопрос проходящему мимо Джо Байдену о том, почему он принял решение отправить «кассетники» Киеву, и почему именно сейчас. Байден ответил короткой фразой: «У них заканчиваются боеприпасы».Теперь в NYT вышла статья, где приводятся данные журналистского расследования относительно применения кассетных боеприпасов. Расследование привело к выводу о том, что процент разрыва тех кассетных боеприпасов, которые Вашингтон направляет на Украину, далеко не 100-процентных. Оказалось, что примерно в 14 процентах случаев такие боеприпасы не разрывались, как показывала практика.Американские журналисты:Ранее отставной американский офицер Дэниел Дэвис в своей статье для издания «1945» написал о том, что кассетные боеприпасы применялись американской армией в разных конфликтах, включая военную операцию 1991 года. При этом Дэвис отметил, что при всей мощности таких боеприпасов победить Россию Украине исключительно с их помощью никак не получится.Накануне против поставки кассетных боеприпасов Киеву выступила министр обороны Испании Маргарита Роблес, отметив, что есть такие типы оружия , которые, несмотря на поддержку Киева, поставляться ему не должны ни при каких условиях.