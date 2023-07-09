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Пресса США: Поставляемые Украине кассетные боеприпасы не разрываются в 14 процентах случаев

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Пресса США: Поставляемые Украине кассетные боеприпасы не разрываются в 14 процентах случаев

Американская пресса продолжает оценивать известия о том, что США одобрили поставку Киеву кассетных боеприпасов. Накануне журналисты выкрикнули вопрос проходящему мимо Джо Байдену о том, почему он принял решение отправить «кассетники» Киеву, и почему именно сейчас. Байден ответил короткой фразой: «У них заканчиваются боеприпасы».


Теперь в NYT вышла статья, где приводятся данные журналистского расследования относительно применения кассетных боеприпасов. Расследование привело к выводу о том, что процент разрыва тех кассетных боеприпасов, которые Вашингтон направляет на Украину, далеко не 100-процентных. Оказалось, что примерно в 14 процентах случаев такие боеприпасы не разрывались, как показывала практика.

Американские журналисты:

С одной стороны, у этих кассетных боеприпасов большая дальность, чем у более ранних версий, но с другой – содержащиеся в них снаряды имеют высокий процент неразрыва, по данным самого Пентагона.

Ранее отставной американский офицер Дэниел Дэвис в своей статье для издания «1945» написал о том, что кассетные боеприпасы применялись американской армией в разных конфликтах, включая военную операцию 1991 года. При этом Дэвис отметил, что при всей мощности таких боеприпасов победить Россию Украине исключительно с их помощью никак не получится.

Накануне против поставки кассетных боеприпасов Киеву выступила министр обороны Испании Маргарита Роблес, отметив, что есть такие типы оружия, которые, несмотря на поддержку Киева, поставляться ему не должны ни при каких условиях.
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21 комментарий
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 07:23
    +4
    Надо бы мексиканским картелям поставить пзрк
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:27
    -1
    Оказалось, что примерно в 14 процентах случаев такие боеприпасы не разрывались, как показывала практика.

    А остальные 86 процентов не считаются? Рассыпать бы в Пентагоне эти боеприпасы и пусть надеются на 14 процентов.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 08:35
      +1
      Цитата: Егоза
      А остальные 86 процентов не считаются?

      проблема как раз в том что эти 14 процентов остаются ждать своего часа, то есть по просто это называется долговременное минирование
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:31
    +3
    примерно в 14 процентах случаев такие боеприпасы не разрывались, как показывала практика.
    При применении в дальнейшем нашей стороне потребуются затраты сил и средств на поиск и обезвреживание неразорвавшихся. Учитывая, что ВСУ обязательно будут использовать эти боеприпасы по городам, то сколько до этого гражданских успеют подорваться?
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 07:50
      +5
      Если и дальше наше руководство будут сопли жевать, то и касетное дадут, и ядерное и любое, лишь украинцы и русские убивали друг друга.
      США по всему миру эть делают и делать будут, они заказчики и выгодопреобретатели.
      1. Deck
        Deck Сегодня, 09:54
        0
        Если и дальше наше руководство будут сопли жевать, то и касетное дадут, и ядерное и любое, лишь украинцы и русские убивали друг друга.


        Вы, я так понимаю, не идти на поводу у американцев и прекратить СВО?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:32
    +1
    Это серьёзная психолгическая эскалация; Россия обязана ответить на этот вызов по крайней мере зеркально.
    1. Военком77
      Военком77 Сегодня, 08:26
      +2
      Уже ответила, мы давно применяем кассетные боеприпасы и никаких конвенций не подписывали,
  6. U-58
    U-58 Сегодня, 07:39
    -1
    Ну и что?
    До сих пор находят боеприпасы ВОВ, которые не разорвались.
    Это свойственно любому оружию.
    Другое дело, что все это глубоко аморально- подливать масло в огонь.
    Америка украинскими руками пытается обескровить Россию.
    Но никакие поставки вооружений нас не остановят.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:40
    +8
    А что с комментариями к новостям про навозцев, почему отключены? Неужели товарищ майор против? У нас же свободная демократическая страна. feel
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:43
      -4
      Цитата: Аль Манах
      А что с комментариями к новостям про навозцев, почему отключены?

      Да вроде, если больше 200 комментариев, то отключают. В других статьях при бурном обсуждении тоже так было.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 09:45
        0
        Про ,,марш,, Пригожина 400 комментариев было,и ничего.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:58
      +2
      "У нас же свободная демократическая страна"...
      У кого это "у нас"? laughing
    3. Вадим С
      Вадим С Сегодня, 09:03
      +4
      Комментарии пошли не в русле правящих! Мнение народа не должно звучать, чтоб люди друг друга не слышали и думали что ТВ всех оболванило. А тут оказывается мы думаем и всё видим, надо нас заткнуть.
    4. megadeth
      megadeth Сегодня, 10:15
      0
      Потому что ...: -"Опять надули..."!!!
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:42
    +1
    Так кассетники УЖЕ поставляются?
    Писали, что вопрос обсуждается. А получается что?
    Поставляются? Поставляются некачественные? Пока не поставляются, но будут поставляться с 86% эффективности?
  9. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 07:45
    -2
    Они, вообще не убиваю! все до одного живы остаются! ... мир настолько мерзко-цничен к человеческой жизни стал, это и Путина касается
  10. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 08:13
    +1
    При этом Дэвис отметил, что при всей мощности таких боеприпасов победить Россию Украине исключительно с их помощью никак не получится.

    Так речь не о победе над Россией, а чтобы убить побольше русских... request
  11. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:04
    +2
    Демократичные боеприпасы с элементами свободы!
  12. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 09:04
    +3
    Нет ответки ,нет жестких заявлений ни МИДа ,ни МО.Вот и получается все разговоры по этой теме сотрясание воздуха.
  13. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 09:55
    0
    Расследование привело к выводу о том, что процент разрыва тех кассетных боеприпасов, которые Вашингтон направляет на Украину, далеко не 100-процентных. Оказалось, что примерно в 14 процентах случаев такие боеприпасы не разрывались,


    Америкосы на Украине лотерею устроить хотят что-ли? Обнадёживают, мол не всё так плохо - 14% уцелеют. am