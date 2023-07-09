Пресса США: Поставляемые Украине кассетные боеприпасы не разрываются в 14 процентах случаев

Американская пресса продолжает оценивать известия о том, что США одобрили поставку Киеву кассетных боеприпасов. Накануне журналисты выкрикнули вопрос проходящему мимо Джо Байдену о том, почему он принял решение отправить «кассетники» Киеву, и почему именно сейчас. Байден ответил короткой фразой: «У них заканчиваются боеприпасы».
Теперь в NYT вышла статья, где приводятся данные журналистского расследования относительно применения кассетных боеприпасов. Расследование привело к выводу о том, что процент разрыва тех кассетных боеприпасов, которые Вашингтон направляет на Украину, далеко не 100-процентных. Оказалось, что примерно в 14 процентах случаев такие боеприпасы не разрывались, как показывала практика.
Американские журналисты:
С одной стороны, у этих кассетных боеприпасов большая дальность, чем у более ранних версий, но с другой – содержащиеся в них снаряды имеют высокий процент неразрыва, по данным самого Пентагона.
Ранее отставной американский офицер Дэниел Дэвис в своей статье для издания «1945» написал о том, что кассетные боеприпасы применялись американской армией в разных конфликтах, включая военную операцию 1991 года. При этом Дэвис отметил, что при всей мощности таких боеприпасов победить Россию Украине исключительно с их помощью никак не получится.
Накануне против поставки кассетных боеприпасов Киеву выступила министр обороны Испании Маргарита Роблес, отметив, что есть такие типы оружия, которые, несмотря на поддержку Киева, поставляться ему не должны ни при каких условиях.