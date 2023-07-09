Военное обозрение
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В Киеве открываются курсы по подготовке населения к «национальному сопротивлению»

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В Киеве открываются курсы по подготовке населения к «национальному сопротивлению»

В Киеве начали готовить население к сопротивлению, как утверждается, национальному, на случай прихода российских войск. На данный момент запись на курсы добровольная, но не исключено, что в дальнейшем она станет обязательной. Военно-гражданская администрация Киева объявила начало записи на соответствующие курсы.


О том, что мэр Киева Кличко решил "подготовиться" к возможному приходу российских войск, сообщалось еще в пятницу. Тогда было объявлено, что население украинской столицы начнут готовить к "национальному сопротивлению", для этого будут открыты специальные курсы. И вот появилась информация, что началась предварительная запись населения на подготовку, пока добровольная. По-видимому, созданные для защиты населенных пунктов батальоны территориальной обороны уже давно отправлены на фронт, где благополучно утилизируются в попытках взломать оборону российских войск.

В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению. Для записи каждому из желающих нужно заполнить регистрационную форму, после чего с вами свяжутся представители центра подготовки и сообщат место и время проведения занятий

- говорится на сайте мэрии Киева.

Курс однодневный и займет всего шесть часов. За это время администрация Киева обещает обучить население основам минно-взрывной безопасности и правилам обращения со взрывоопасными предметами, стрелковой подготовке и правилам обращения с оружием, а также действиям в условиях радиационного и химического заражения. Подчеркивается, что занятия будут проходить исключительно в выходные дни по мере набора групп.

Напомним, что у Кличко имеется опыт "мобилизации" населения на борьбу с врагом. В начале СВО, когда российские войска стояли под Киевом, мэрия украинской столицы приняла решение раздать всем желающим оружие со складов, якобы для "организации сопротивления". После того как российское командование отвело войска, начался обратный сбор оружия, но собрать удалось не все, часть автоматов и пулеметов "таинственно исчезла".
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26 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:46
    +1
    для проживания в Польше этого "населения" пригодится, надеюсь к моменту освобождения этих территорий будет восстановлен аналог СМЕРШа и воркутинские лагеря.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:48
    +4
    Курс однодневный и займет всего шесть часов. За это время администрация Киева обещает обучить население основам минно-взрывной безопасности и правилам обращения со взрывоопасными предметами, стрелковой подготовке и правилам обращения с оружием, а также действиям в условиях радиационного и химического заражения.
    belay А чего бандеровцы учатся по полгода в Германии, пиво пьют? Аааа, немцы хреновые учителя. request
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:50
    +1
    Национальное сопротивление...
    А как это будет по-украински, на английском и на немецком?
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 08:16
      +8
      На немецком, это хорошо известно из истории ВОВ "Partisanen! Alle Zurueck" Партизаны! Все назад. Но все напрасно. Судя по сигналам, которые сверху посылает населению наше руководство наши войска не займут ни Киев, ни даже Херсон, потому что трудно города штурмовать. Меня интересует другое. Наше руководство в очередной раз обманули. На этот раз надул Эрдоган, выпустивший руководство "Азова" на Украину. Тот самый Эрдоган, которому Путин, как он сам сказал, доверяет. Наше "миролюбие" это признак бессилия России (можем только сопли жевать, да щеки надувать), или всё же существует некий ХПП, по-Кутузовски - заманить и сокрушить. не непонятно, но надежда уходит последняя
      1. yasel
        yasel Сегодня, 10:18
        0
        Может Он сам Друга попросил?
        Не думали?
        И ли вам нужны Переговоры?
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 08:16
      +2
      На английском-cannon fodder, а на немецком- volkssturm yes
    3. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 08:51
      +1
      Национальные славяне будут бороться против славян? Где логика?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:05
        0
        А логика тут есть.Если без клише и ехидства.Они начинают понимать,что наворочили на свою бошку ,и допускают возможность зрады зрадней.Как гитлеровцы в конце 1944-го..Все по заветам Алоизовича-нация недостойна,и должна погибнуть
      2. vvnab
        vvnab Сегодня, 09:50
        0
        Ну, во-первых, славяне не нация, а этнос, вернее даже группа этносов, а во-вторых - кому и когда это мешало!?
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:53
    +4
    За один день(6 часов) научить гражданского хоть чему то невозможно, даже спецов на сходные профили переучивают месяцами, а тут. Ну для галочки сойдёт.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:01
      +2
      Можно научить пользоваться поясом шахида. Кто знает что там у них на уме.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:21
        0
        Glock-17 hi, ну надеть и снять да, а вот морально подготовить нет, там чтоб снять все псих блоки столько сил надо приложить что овчинка выделки не стоит.
  5. Сибирь55
    Сибирь55 Сегодня, 07:56
    0
    бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению.

    Их надо было проводить до 2014г.,может и госпереворот бы не случился
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:56
    +2
    На « курсы сопротивления»- ходят. В военкоматы- нет. Интересное « сопротивление по- украински».)
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:59
    +1
    В Киеве начали готовить население к сопротивлению, как утверждается, национальному, на случай прихода российских войск.
    За шесть часов желающих "научат", как правильно сопротивляться с опорой на свою украинскую идентичность. Больше похоже на самоуспокоение власти (вдруг не дойдут) и подготовку населения к худшему варианту (дойдут) и тогда ни какая 6-часовая подготовка не поможет.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:03
    +5
    Интересно, а этих сопротивленцев сразу после шести часов дрессуры на фронт отправят? Или домой разрешат за вещами зайти, собачкофф за ушками почесать? Дык ведь разбегутся-разбредутся...
  9. монстрила
    монстрила Сегодня, 08:05
    +5
    лохи бу-га-га)все кто придёт,в течении 6ти часов окажется на ЛБС.
  10. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 08:10
    +5
    Выглядит так,что создают базу призывников.
    Некая такая "перепись лояльного населения" в условном месте
  11. Sith
    Sith Сегодня, 08:20
    +4
    Соберут добровольцев , кто прячется от "призыва" и отправят мясом на ЛБС
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:20
    +1
    Хорошо бы списки записавшихся на курсы скопировать в архивы нашего ФСБ.
  13. литий17
    литий17 Сегодня, 08:20
    +4
    А по моему это хитрый ход со стороны военкоматов, пришел патриот , день провел, уже экипирован... А вот дальше вопрос, куда он может попасть вместо дома!
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:53
    +2
    Что тут обсуждать... могилизация будет продолжатся, полным ходом.
    Нехватку "мяса" на передовой будут компенсировать любыми способами...
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:55
    +3
    Фольксштурм это называется: такое уже было.
  16. Братец Лис_2
    Братец Лис_2 Сегодня, 09:09
    +2
    красиво) пришел на курсы ушел в армию)))
  17. Elektric
    Elektric Сегодня, 09:39
    +1
    Давно понятно, что наших там нет! Всё население, не желающее стать живым щитом и заложниками, заранее покидает территории боевых действий! Оставшиеся являются сопутствующим ущербом для наступающих, а пуля дура!
  18. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 10:14
    0
    В Киеве открываются курсы по подготовке населения к «национальному сопротивлению»

    А потом ждём в нахрюк