В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению. Для записи каждому из желающих нужно заполнить регистрационную форму, после чего с вами свяжутся представители центра подготовки и сообщат место и время проведения занятий

В Киеве начали готовить население к сопротивлению, как утверждается, национальному, на случай прихода российских войск. На данный момент запись на курсы добровольная, но не исключено, что в дальнейшем она станет обязательной. Военно-гражданская администрация Киева объявила начало записи на соответствующие курсы.О том, что мэр Киева Кличко решил "подготовиться" к возможному приходу российских войск, сообщалось еще в пятницу. Тогда было объявлено, что население украинской столицы начнут готовить к "национальному сопротивлению", для этого будут открыты специальные курсы. И вот появилась информация, что началась предварительная запись населения на подготовку, пока добровольная. По-видимому, созданные для защиты населенных пунктов батальоны территориальной обороны уже давно отправлены на фронт, где благополучно утилизируются в попытках взломать оборону российских войск.- говорится на сайте мэрии Киева.Курс однодневный и займет всего шесть часов. За это время администрация Киева обещает обучить население основам минно-взрывной безопасности и правилам обращения со взрывоопасными предметами, стрелковой подготовке и правилам обращения с оружием , а также действиям в условиях радиационного и химического заражения. Подчеркивается, что занятия будут проходить исключительно в выходные дни по мере набора групп.Напомним, что у Кличко имеется опыт "мобилизации" населения на борьбу с врагом. В начале СВО, когда российские войска стояли под Киевом, мэрия украинской столицы приняла решение раздать всем желающим оружие со складов, якобы для "организации сопротивления". После того как российское командование отвело войска, начался обратный сбор оружия, но собрать удалось не все, часть автоматов и пулеметов "таинственно исчезла".