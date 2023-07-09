«Это мощный воин, воевавший в Бахмуте»: Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией Украины

Пивненко крайний справа, в кепке

(...) полковник Александр Пивненко - это мощный воин Национальной гвардии Украины, который отличился в боях против российских оккупантов, в частности в боях за Бахмут

Зеленский сменил командующего Нацгвардией Украины, об этом он заявил в ходе торжественной церемонии встречи "героев" нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), проведенной во Львове.В Национальной гвардии Украины сменился командующий. Вместо занимавшего эту должность с января 2022 года генерал-лейтенанта Юрия Лебедя назначен полковник Александр Пивненко. За что сняли Лебедя не сообщается, но по данным украинских источников, это может быть плохая подготовка "гвардии наступления", которая оказалась не готова к прорыву обороны российских войск. С другой стороны, Зеленский продолжает окружать себя людьми, которые ему чем-то обязаны, в том числе и назначением на "большие" должности.О назначении Пивненко командующим Нацгвардией Украины Зеленский объявил во Львове, куда привез "освобожденных" представителей "Азова"*. Совместил, так сказать, сразу два мероприятия. Во Львове расположено Западное территориальное управление Нацгвардии Украины, заодно и его проинспектировал.- заявил Зеленский на представлении.Известно, что Пивненко служил в отряде специального назначения и борьбы с терроризмом 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, затем возглавлял 3-ю бригаду оперативного назначения НГУ. Занимавший до него этот пост Юрий Лебедь ничем особенным не запомнился, да и не светился почти нигде, в отличие от тех же Резникова или Буданова, не успевающих раздавать интервью.