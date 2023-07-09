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«Это мощный воин, воевавший в Бахмуте»: Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией Украины

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«Это мощный воин, воевавший в Бахмуте»: Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией Украины

Зеленский сменил командующего Нацгвардией Украины, об этом он заявил в ходе торжественной церемонии встречи "героев" нацбата "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России), проведенной во Львове.


В Национальной гвардии Украины сменился командующий. Вместо занимавшего эту должность с января 2022 года генерал-лейтенанта Юрия Лебедя назначен полковник Александр Пивненко. За что сняли Лебедя не сообщается, но по данным украинских источников, это может быть плохая подготовка "гвардии наступления", которая оказалась не готова к прорыву обороны российских войск. С другой стороны, Зеленский продолжает окружать себя людьми, которые ему чем-то обязаны, в том числе и назначением на "большие" должности.

О назначении Пивненко командующим Нацгвардией Украины Зеленский объявил во Львове, куда привез "освобожденных" представителей "Азова"*. Совместил, так сказать, сразу два мероприятия. Во Львове расположено Западное территориальное управление Нацгвардии Украины, заодно и его проинспектировал.


Пивненко крайний справа, в кепке


(...) полковник Александр Пивненко - это мощный воин Национальной гвардии Украины, который отличился в боях против российских оккупантов, в частности в боях за Бахмут

- заявил Зеленский на представлении.

Известно, что Пивненко служил в отряде специального назначения и борьбы с терроризмом 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, затем возглавлял 3-ю бригаду оперативного назначения НГУ. Занимавший до него этот пост Юрий Лебедь ничем особенным не запомнился, да и не светился почти нигде, в отличие от тех же Резникова или Буданова, не успевающих раздавать интервью.
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40 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:21
    +1
    Ну заменили не спроста, а значит готовят новую стратегию-тактику, либо Пивненко просто подсидел Лебедя"подковерные" интриги.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 08:26
      +8
      А наши могли бы и закинжалить этот шабаш!! Если бы хотели.
      1. Вадим С
        Вадим С Сегодня, 08:57
        +6
        Нельзя, партнёры сказали не трогать и наши опять им поверили.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:32
      +6
      Ропот55 .Ещё помотыляются в контрнаступе,до саммита НАТО и перейдут в глухую оборону( моё мнение).Заморозка конфликта - это победа для них.И 100 % на саммите объявят, что Россия проиграла.Факты ни что ,главное пиар ,в этом они преуспели. hi
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:41
        +4
        tralflot1832 hi, для Запада заморозка это выход, для нас провал, но и Киеву придётся попотеть как объяснить своим упоротым почему не освобождают "свои" территории.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:54
          +3
          Опыт есть ,сошлются на погоду ,украинский чернозём и коварные русские мины.Я думаю зайдёт.И на саммите во всех неудачах обвинят " ливерную колбасу " ,ему не привыкать.
        2. Stoler
          Stoler Сегодня, 09:56
          +1
          Интересно под каким соусом нам подадут "не освобождение новопринятых земель"?
      2. bambr731
        bambr731 Сегодня, 09:08
        +3
        tralflot1832 больше всего боюсь заморозки и мирных переговоров. Если будет "мир" с нациками значит Россия проиграла. recourse ИМХО
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 09:20
          0
          bambr731.Всё упирается в то ,что все армии готовы к прошлой войне.Наш "стремительный "бросок сработал только на южном направлении и не последнюю роль в этом сыграли 1и 2 АК Донецкой и Луганской областей.Как наступать в нынешних условиях не понятно.Наступление по " Вагнеровски " не подходит.А наступать нам придётся - заморозка конфликта нам смерти подобно.В этом понимание есть и вверхах. hi
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:22
    +1
    это может быть плохая подготовка "гвардии наступления", которая оказалась не готова к прорыву обороны российских войск
    А вы заметили закономерность? Как только украинская сторона начинает что-то, кого-то загодя пиарить и анонсировать перемоги, так в итоге полный облом. Так и с "гвардией наступления", которую начали раскручивать еще в момент формирования и которую наши начали жестко трепать еще до попадания ее на ЛБС. Зеленский для перестраховки окружает себя "своими", как он считает верными ему людьми. Но поможет ли это?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:33
      +5
      rotmistr60 hi, да он пусть хоть 100% всех руководителей заменит на СВОИХ, если Вашингтон решит его грохнуть, Зеленскому хана, никакие приторианцы не спасут, наших ему опасаться нечего, так что тут только американе могут обломать.
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 08:48
        -2
        А вот это как сказать. По ФАКТАМ если судить , то никто не сделал больше для развала укры , чем жЫдёныш. Не удивлюсь если в оконцовке окажется что зелЬцер Герой России и полковник ФСБ. 300 000 отморозков на убой голимый именно он отправил!
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:24
    +2
    Посмотреть бы послужный список этого Пивненко.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:36
      +3
      Леха с Андроида hi, не официальный список вам никто не даст почитать, а в официальном всё так хорошо будет расписанно что Роммель по сравнению с ним щенок. А вообще очень часто "моощный" воин - некудышний РУКОВОЛИТЕЛЬ.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:53
      +4
      Что то от Ильфа и Петрова.."Посмотрите на этого мощного старика!Это-Гигант Мысли!...."
      1. vladimirvn
        vladimirvn Сегодня, 10:51
        0
        Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору. (с)
  4. Eug
    Eug Сегодня, 08:26
    -1
    Странное фото - скорее всего монтаж. Не может такого быть - трое военнослужащих в строю без головного убора, один - в нем. Да и освещенность, похоже, разная.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:35
      +3
      Не, он просто тормоз (смотри на его рожу), ща ермолку снимет.
    2. tatarin1972
      tatarin1972 Сегодня, 09:27
      0
      Да, фото странное. Такое чувство, что не кадровые военные стоят, а от сохи на время, головные уборы в разных руках, а у кого и на голове, взгляд в низ, как у тех кто в штаны наделал.
      1. Комментарий был удален.
        1. сайгон
          сайгон Сегодня, 10:25
          0
          Не а так стоят чего й то сотворившие персонаже и в глазки смотреть боязно . Окопники могут быть усталыми , могут быть в грязной формяге , но они не будут стоять аки нашкодившие персонажи получающие в тык и страсть боящиеся попасть на передок. Головенки склоненные , позы покорные . Словом земля им стекловатой тварям.
    3. ПАН51
      ПАН51 Сегодня, 10:13
      0
      Снимок подобран для показа нового руководителя нацгвардии. Больше он, видимо, нигде не засветился. Похоже на минуту молчания.
  5. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 08:29
    +2
    судя по призвищу - пивненко, этот oкpаинец из родыны бухальщиков
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:36
      +6
      Пивен - цэ петух. Он из радужных, однако.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 08:39
      +3
      Пивень-петух по ихнему. Так что он из ЛГБТ laughing .
      1. Vito
        Vito Сегодня, 09:49
        +1
        Петухов он, а ихнему Пивненко от Пiвень(петух)
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 08:43
    +7
    Всё верно! Петуха поставили командовать боевыми пидарасами! Всё так по евро-гейски!
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 08:48
    +1
    .... на ... Менять - только время терять!
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 09:13
      +3
      Не скажите: иногда замена персонала в публичном доме приводит к увеличению выручки.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:50
    +4
    Мощность телес не защищает от задохлика с хорошим зрением, терпением и винтовкой с оптикой.
  9. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 08:51
    +5
    Первый признак того, что что то не хорошее на фронтах происходит - это когда сайты иеформационные и телеграм каналы военкоров закрывают комментарии или баня всех подряд, даже за вежливую критику властей командования или самих военкоров за ложь и очковтерательство. Сейчас происходит именно это. Нас ждёт впереди очень жаркий август. Дай бог сил, смелости и победы нашим российским военным, а военкорами и инфосайтам - перестать оправдывать власть и быть правдивыми, а не балаболами. Тогда и комменты не надо будет закрывать от своих же граждан.
    1. AREOPAG23
      AREOPAG23 Сегодня, 09:10
      +8
      Согласен с вами, комментарии статей связанных с Турцией и азовцами закрыты. Противно что власти боятся критики.
    2. Eug
      Eug Сегодня, 10:23
      0
      Дело, похоже, немного в другом. ВСУ сейчас атакуют пехотными группами настойчиво и часто, ВС РФ,
      сохраняя ЛС, отходят, и вызывают арту по занятому противником рубежу. В итоге росс.артиллерия сама разрушает свою же оборону, расходуя на это немалое количество снарядов. Фактически - за ВСУ разрушенные узлы обороны в "+", в "-" погибшие и раненые. При этом они продолжают "разматывать" логистику ВС РФ, которые, по идее, скоро начнут испытывать проблемы с БК. Подозреваю, что реальный "контрнаступ" начнется именно тогда (думаю, через пару-тройку недель) - при наличии разрушенных (частично) узлов обороны и проблемам с БК и логистикой у ВС РФ. Англосаксы умеют ждать, а на гибнущих солдат ВСУ им плевать - новых призовут.
  10. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:07
    +4
    Скоро все освобожденные Реджепом встанут на свои посты и наши опять выразят глубокую озабоченность, пошамкают губами и диктор на Первом скажет что так задумано, верным путем идём!
    1. yasel
      yasel Сегодня, 10:12
      0
      Есть мнение, что нацисткое окружение началь жижеть вокруг фюрера.
      Вот и попросили друга увеличить концентрацию этого с точки PR.
      Ну типа как с Этим вести переговоры?
      Ход Конем!
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:08
    0
    Что обсуждать??? Тема ни о чем... пустая трата времени...
    Целятся за то, что ранее, в других темах недообсудили... а зачем?
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:34
    +3
    Заморозка не выгодна России: нам нужно уничтожить нацизм: раз и навсегда.
  13. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:05
    0
    вот для чего доводят договорённости с врагом ! враг пиар акцию делает и поднимает боевой дух ! мдаааа
  14. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 10:20
    0
    «Это мощный воин... И на груди его могучей звезда одна вздымалась кучей...и цельна двушка орденов !
  15. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:35
    0
    Даже Зеленский понимает, что надо убирать с должности генералов, которые ничем себя не проявляют кроме как тостов на параде.
  16. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:35
    0
    На фото не армия, а селюки-колхозники. Не зная реалий сложно судить об их эффективности как высших офицеров, но то что это махновщина очевидно.