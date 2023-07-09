Британское издание: Германия на саммите в Вильнюсе выступит против членства Украины в НАТО

Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство... Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, чтобы по существу заблокировать членство

Украина не получит поддержки со стороны Германии на саммите НАТО в Вильнюсе, Берлин выступает за отсрочку вступления Киева в альянс. Об этом сообщает The Telegraph.Британское издание, ссылаясь на источники в альянсе утверждает, что немцы выступают против членства Украины в НАТО, поэтому будут настаивать на отсрочке. В Берлине реально понимают, что Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с Россией, воспользовавшись статьей 5 устава организации о коллективной обороне. Германия не имеет желания воевать с Россией, ей это не нужно. По-хорошему, немцы хотели бы вернуться к сытой и спокойной жизни, получать дешевый российский газ и снова стать первой экономикой Европы. Но мешает украинский конфликт.- пишет издание.Германия будет выступать за предоставление Украине гарантий безопасности без членства в альянсе и будет призывать к этому и другие страны. Сразу же можно заявить, что часть членов НАТО будет категорически против, речь идет о "русофобской четверке", в которую входят Прибалтика и Польша. Но они не играют основной роли, хотя и имеют право голоса.Между тем, против членства Украины в НАТО выступили и США, так что надежда Зеленского на то, что его хозяева поддержат стремление марионетки, не оправдались. Киеву кинули подачку в виде совета Украина - НАТО и офис президента ее вынужден принять, потому что больше ничего не получит. Сейчас Зеленский пытается выдать провал за внешнеполитическую победу, а подачку за достижение.