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Британское издание: Германия на саммите в Вильнюсе выступит против членства Украины в НАТО

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Британское издание: Германия на саммите в Вильнюсе выступит против членства Украины в НАТО

Украина не получит поддержки со стороны Германии на саммите НАТО в Вильнюсе, Берлин выступает за отсрочку вступления Киева в альянс. Об этом сообщает The Telegraph.


Британское издание, ссылаясь на источники в альянсе утверждает, что немцы выступают против членства Украины в НАТО, поэтому будут настаивать на отсрочке. В Берлине реально понимают, что Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с Россией, воспользовавшись статьей 5 устава организации о коллективной обороне. Германия не имеет желания воевать с Россией, ей это не нужно. По-хорошему, немцы хотели бы вернуться к сытой и спокойной жизни, получать дешевый российский газ и снова стать первой экономикой Европы. Но мешает украинский конфликт.

Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство... Ему нужен процесс и время для разработки гарантий, чтобы по существу заблокировать членство

- пишет издание.

Германия будет выступать за предоставление Украине гарантий безопасности без членства в альянсе и будет призывать к этому и другие страны. Сразу же можно заявить, что часть членов НАТО будет категорически против, речь идет о "русофобской четверке", в которую входят Прибалтика и Польша. Но они не играют основной роли, хотя и имеют право голоса.

Между тем, против членства Украины в НАТО выступили и США, так что надежда Зеленского на то, что его хозяева поддержат стремление марионетки, не оправдались. Киеву кинули подачку в виде совета Украина - НАТО и офис президента ее вынужден принять, потому что больше ничего не получит. Сейчас Зеленский пытается выдать провал за внешнеполитическую победу, а подачку за достижение.
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:15
    +5
    Отсрочка.Но это не значит,что они ПРОТИВ вступления в НАТО.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:20
      +2
      немцы выступают против членства Украины в НАТО
      против членства Украины в НАТО выступили и США,
      Остальные тоже не особо За !
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:24
        +2
        Ну,почему?Шавки младоевропейские всеми четырьмя лапками-За!
      2. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 09:28
        +4
        Ответ на поверхности: если США пока против, то Германия может сказать, что против. Делай как начальник и будешь "любимой женой".
      3. grem
        grem Сегодня, 10:16
        -1
        Цитата: Uncle Lee
        немцы выступают против членства Украины в НАТО
        против членства Украины в НАТО выступили и США,
        Остальные тоже не особо За !

        Ну еще бы, Россия грозно молчит и проводит денацификацию не только нацистов ,но бронетехники и т.д. натовской и у нас не плохо получается ..
        Вот чего боятся США и их вассалы .
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 09:35
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Отсрочка.Но это не значит,что они ПРОТИВ вступления в НАТО.

      Они реально против, но так как Германия не суверенная, оккупированная страна, слово нет, они могут сказать только таким образом.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:15
    +2
    Кому Вы там, укры, нужны? Всё закончится для Вас через год.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:17
      +2
      Было бы очень неплохо.Провести в июне Парад Победы..Однако ,ни один прогноз до сих пор не сбылся
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:26
    +1
    Берлин выступает за отсрочку вступления Киева в альянс.
    Берлин может себе это позволить, т.к. Сша на сегодня тоже не изъявляют желания принимать Украину в НАТО да еще по ускоренному варианту. А "смотрящего в хате" (НАТО) необходимо слушаться. Это такие полные отморозки, как поляки и прибалты могут орать и требовать, но опять же под американским контролем.
    Киеву кинули подачку в виде совета Украина - НАТО и офис президента ее вынужден принять
    Хотя до этого стучали себя в грудь и кричали, что это их унижает и они требуют принятия хотя бы с открытой датой. Да и гарантии Украине дадут такие, которые Запад не к чему обязывать не будут.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:29
    +2
    Примут Украину в НАТО ,что это этого изменится ? Мы откажемся от своих целей ,которые озвучены в конце 2021 года?
    1. grem
      grem Сегодня, 10:13
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Примут Украину в НАТО ,что это этого изменится ? Мы откажемся от своих целей ,которые озвучены в конце 2021 года?

      Не откажемся конечно ,но России будет уже сложней в разы ..Тут уже конкретно третьей мировой попахивает .
      Нам отступать НЕЛЬЗЯ ! Русских просто вырежут и никакое ООН и т.д. нас не спасет .Прорвемся !
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 10:25
        0
        Цитата: grem
        Не откажемся конечно


        Не откажемся, нет, просто примем "непростое решение". hi Ну, это как экономика показала "отрицательный рост".
  5. АИК05
    АИК05 Сегодня, 09:33
    +3
    Окраина никогда не будет в нато, никакие отсрочки не повлияют на этот процесс, само государство исчезнет с карты мира, может только если огрызок бандеровщины и войдёт туда, и то если поляки их не схавают
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 09:35
    +2
    Больше всего меня удивляет четвёрка шакалят. Ну с панами все ясно, фантомные боли кушать не дают. Но тройка вымиратов на что рассчитывает? Они не понимают, что случись что, они первые под раздачу попадут. И не будет никакой войнушки с использованием обычных вооружений, шандарахнут сразу ядрен батоном и все. Памперсы одеть не успеют.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 09:54
      +1
      Цитата: lukash66
      Они не понимают, что случись что, они первые под раздачу попадут. И не будет никакой войнушки с использованием обычных вооружений, шандарахнут сразу ядрен батоном и все.


      И всё) А если ветер будет в сторону России и Беларуси?
      1. Johnson Smithson
        Johnson Smithson Сегодня, 10:16
        0
        от термоядерного взрыва радиационное заражение быстро проходит, это не Чернобыль и не грязная бомба,
        через 2 суток уровень радиации падает в 100 раз, через 2 недели – в 1000 раз
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 10:28
          0
          Цитата: Johnson Smithson
          через 2 суток уровень радиации падает в 100 раз, через 2 недели – в 1000 раз


          А, надо полагать, это время - от 2-х суток до 2-х недель будет стоять безветренная погода, так?
          1. Johnson Smithson
            Johnson Smithson Сегодня, 10:36
            0
            радиактивные осадки выпадают за первые 12-24 часа после взрыва,
            в зоне, где они выпали, людям не надо ходить по улице 1-2 недели, потом уже можно будет, там короткоживущие изотопы
  7. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 09:58
    -1
    Безопасность Украины, несомненно очень важно для нас. wassat
    Но, народ, где посмотреть комментарии к вчерашним новостям:
    -- Пресс-секретарь президента: возвращение главарей «Азова» из Турции на Украину - прямое нарушение договорённостей request
    -- На Украину с Зеленским из Турции вернулись плененные в прошлом году в Мариуполе главари националистического формирования request
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:15
      0
      из Турции вернулись плененные в прошлом году в Мариуполе главари националистического формирования
      Эрдоган- восточный правитель. Он тонко намекает- не надо так беречь патроны yes .
  8. grem
    grem Сегодня, 10:01
    +2
    Шольцу верить себя не уважать ...Будет очередной спектакль !
    11 июля Россия собирает экстренное заседание СБ ООН ,вот там думаю будет интересней
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 10:38
      0
      Цитата: grem
      Шольцу верить себя не уважать ...Будет очередной спектакль !
      11 июля Россия собирает экстренное заседание СБ ООН ,вот там думаю будет интересней

      ну соберёт и что дальше, очередное бла-бла от Небензи, надо не заседания заседать, а выполнять свои же угрозы в случае пересечения красных линий или сидеть молча и пузыри пускать как это делает сейчас гарант
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:13
    0
    Британское издание: Германия на саммите в Вильнюсе выступит против членства Украины в НАТО
    . А ниче, что по уставу НАТО шки воюющая страна не может быть принята в их организацию???
    Понятно, хозяин барин, правила игры меняет как ему хочется, как ему выгодно, но все таки...
    В общем, наглы прут вперёд и плевать им на всех и сразу.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 10:16
    0
    Чем больше говорят о непринятии,тем меньше им веры.........про танки тоже "мамой клялись".....да и Януковича кинули внаглую и совесть не мучает....учитывать нужно наихудший вариант.
  11. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 10:25
    -1
    Это так Шольц заигрывает с рускоязычными избирателями ;)
    Лицемерие - основное оружие Запада !

    Цитата: grem
    Шольцу верить себя не уважать ...Будет очередной спектакль !
    11 июля Россия собирает экстренное заседание СБ ООН ,вот там думаю будет интересней

    К тому же сама Германия и была инициатором вхождения Украины в НАТО.
  12. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:35
    0
    да ливерной колбасе нечего беспокоится, вчерашнее возвращение азовцев показало окончательно что даже султан, "человек слова" как его называл Путин, уже в грошь не ценит Путина, так что "грозный Путин" это миф и это поняли не только мы, но уже и на западе, а Россия и народ получили очередной плевок и это благодаря Путину, который якобы стоит на защите интересов и чести России