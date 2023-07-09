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Украинское Минобороны признало, что Киев стоит за взрывом на Крымском мосту

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Украинское Минобороны признало, что Киев стоит за взрывом на Крымском мосту

Минобороны Украины признало, что за организацией теракта на Крымском мосту стоит Киев. Это следует из публикации заместителя главы ведомства Анны Маляр.


В своей публикации, приуроченной к 500 дням с начала российской спецоперации на Украине, Маляр указала, что прошло 273 дня после того, как был "нанесен первый удар по Крымскому мосту, сделанный с целью нарушить логистику российской армии".

Ранее прямое участие украинских спецслужб в организации теракта на Крымском мосту подтверждал глава СБУ Василий Малюк, заявивший о проведении "определенных мероприятий" на этом инфраструктурном объекте.

Ранее представители киевского режима отрицали свою причастность к этим событиям, утверждая, что это якобы "внутрироссийские разборки", однако на организацию теракта украинскими спецслужбами указывали западные СМИ.

Теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года, когда там был взорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль, вследствие чего произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Также погибли два человека, находившихся в автомобиле, проезжавшем в тот момент по мосту.

После теракта ФСБ задержала восьмерых лиц, причастных к теракту на Крымском мосту. Среди задержанных - граждане Украины, России и Армении. По данным следствия, к организации подрыва причастен глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.
Использованы фотографии:
Wikipedia/AFP 2022
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19 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:41
    -1
    Ну к 500 дням надо же "перемоги" выкладывать и мост пунктиком пошёл.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 11:47
      +8
      Осталось дождаться признания от Байдена, как они в противостоянии с Россией взорвали "Северные потоки".
      1. grem
        grem Сегодня, 11:58
        -2
        Цитата: Anarchist
        Осталось дождаться признания от Байдена, как они в противостоянии с Россией взорвали "Северные потоки".

        Да вроде доказательства нарыли и 11 июля экстренное заседание СБ ООН ..
        Предъявим им ,естественно откажутся ..Тогда кабели связи начнем перерезать в Атлантике (там жуть ,что начнется)
        Тоже скажем ,что не мы ,акула перекусила ..)))
        Ну а укросаксы ,давно шавки сша и т.д. С ними разговаривать бесполезно
        "Лошарик " видать восстановили !!!! hi
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:27
        +3
        Цитата: Anarchist
        Осталось дождаться признания от Байдена, как они в противостоянии с Россией взорвали "Северные потоки".

        А потом понять и простить?!
        1. ААК
          ААК Сегодня, 12:56
          +2
          С вражеской стороны пошли признания о причастности к взрывам на Крымском мосту, на Северном потоке, на аммиакопроводе, а вот где наши признания о причастности к взрывам Бескидского тоннеля, мостов через Днепр, администрации преза укропии...?
  2. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 11:43
    +7
    ну что сказать,на украине, не один мост в тылу не тронут.....браво,кремлёвским старичкам-ананистам
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:45
    +1
    Минобороны Украины признало
    Ну понятно, что не Парагвай.
    к 500 дням надо же "перемоги" выкладывать
    В британских СМИ одни перемоги сейчас- но из прошлого, о чем сообщают вскользь.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:50
      0
      Ну,да.Как в мемуарах Манштейна о "утерянных победах" yes
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    +1
    Минобороны Украины признало, что за организацией теракта на Крымском мосту стоит Киев
    Так они и раньше этого не скрывали и даже гордились проделанным. А сколько было фото с выставленной в Киеве "маркой" горящего моста. При этом западная пресса нахваливала возможности Киева и всячески подстрекала на очередные теракты.
  5. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 11:46
    +8
    Офигеть, какая новость!
    Ну и дальше что?
    ФСБ изначально заявляла о том, что взрывчатку вывозили по зерновому коридору, который "контролируют" турецкие пограничники в части досмотра. Ну и как, что то изменилось с тех пор? Коридор, наверняка, закрыт наглухо ?
    Ну вот к чему эти "откровения" на первых полосах СМИ?
    Вот не пофиг ли признался киев в преступлениях или нет? У нас есть наши спецслужбы, которые четко указали на украинских террористов. Смысл разгонять воздух сейчас с умным видом. Ну заявили, ок. Мы их сразу поймали за эти слова, ну а что дальше то.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:50
      0
      ЦитатаЛаврова hi, "маслеца" в огонь подлить, вчера эти (цензура) вернулись, сегодня лишний раз напомнили благодаря чему и кому рванули мост всё логично.
  6. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 11:47
    +1
    Не соглашусь. Сами украинцы крайне примитивны в тактике.
    "Попробовали- получилось- продолжаем по этой схеме" - только так и не иначе. В подтверждение приведу примеры убийств российских журналистов и атаки дронами по городам.
    Взрывы "Северных потоков" и Крымского моста выбиваются из этой схемы.
    Если бы у них работала система по отправке взрывчатки грузовиками, мы бы с вами уже просто выли от терактов.
    А поскольку такого нет, предположу что подобные теракты- происки иностранных спецслужб в "интересах" Украины. Причём специально ставлю в кавычки "интересы", потому что мы с вами были свидетелями, как Украина "погасла" на неделю почти полностью и калибры полетели по заводам, уничтожая имущество олигархов.. А это гораздо более серьёзная ответка, чем имиджевый удар по мосту.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:48
    +1
    Перед саммитом НАТО зе и ко не то ещё признают,следующее морские беспилотники в не территориальных водах России и вишенка на торте ,6 украинцев взорвали СП 1,2 .Мы же - ваши буржуинские ,до мозга костей.Мы ещё и не то можем ,умрём за ваши интересы - но только вы впишитесь за нас своими войсками,а то получается вы боитесь России?
    1. grem
      grem Сегодня, 12:04
      -2
      Цитата: tralflot1832
      Мы же - ваши буржуинские ,до мозга костей.Мы ещё и не то можем ,умрём за ваши интересы - но только вы впишитесь за нас своими войсками,а то получается вы боитесь России?

      Именно это все вчесывает сейчас Зе и К

      Уже скоро в Киеве и всей незалежной ...Не верили мы Советской пропаганде ..А все правдой оказалось hi soldier Один в один
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:50
    +2
    Минобороны Украины признало, что за организацией теракта на Крымском мосту стоит Киев. Это следует из публикации заместителя главы ведомства Анны Маляр.

    Это не ведомство, а ведьмовство.
  9. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:57
    0
    признали очевидное ... смешно ... ну и конечно за спиной великих шумер торчат уши британской разведки с ея многоходовками ... Болгария там и прочая муть по доставке взрывчатки расчетам и найму будущих смертников
  10. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 12:33
    0
    Брехня. Чтоб провернуть такую операцию наверняка с привлечением нескольких государств у кукуева не хватит ни ума ни денег.Скорей всего амеры и бритиши.Эти безмозглые гадят по мелочи.Убийства мелкие беспилотники поджоги
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:36
    +2
    Признаться в террористическом акте... Такое признание заслуживает уважения.
    Врага, заслужившего уважение на поле битвы, индейцы Северной Америки отправляли в иной мир с особыми почестями.
  12. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 12:58
    0
    А разве есть другие предположения?))))