Украинское Минобороны признало, что Киев стоит за взрывом на Крымском мосту

Минобороны Украины признало, что за организацией теракта на Крымском мосту стоит Киев. Это следует из публикации заместителя главы ведомства Анны Маляр.В своей публикации, приуроченной к 500 дням с начала российской спецоперации на Украине, Маляр указала, что прошло 273 дня после того, как был "нанесен первый удар по Крымскому мосту, сделанный с целью нарушить логистику российской армии".Ранее прямое участие украинских спецслужб в организации теракта на Крымском мосту подтверждал глава СБУ Василий Малюк, заявивший о проведении "определенных мероприятий" на этом инфраструктурном объекте.Ранее представители киевского режима отрицали свою причастность к этим событиям, утверждая, что это якобы "внутрироссийские разборки", однако на организацию теракта украинскими спецслужбами указывали западные СМИ.Теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года, когда там был взорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль, вследствие чего произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Также погибли два человека, находившихся в автомобиле, проезжавшем в тот момент по мосту.После теракта ФСБ задержала восьмерых лиц, причастных к теракту на Крымском мосту. Среди задержанных - граждане Украины, России и Армении. По данным следствия, к организации подрыва причастен глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.