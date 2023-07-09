Это очередное свидетельство того, что мы вливаемся в большую семью России, нашей страны уже. И то, что Нахимовское училище появится на Донбассе — яркое тому доказательство

В Мариуполе появится филиал Нахимовского военно-морского училища, строительство нового объекта ведет Военно-строительная компания Минобороны. Первый камень в основание будущего училища был заложен в мае этого года.Российское Минобороны приняло решение об открытии очередного, уже пятого филиала Нахимовского училища в Мариуполе. Само училище расположено в Санкт-Петербурге, филиалы открыты во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. Обучение ведется с 5-го класса и занимает 7 лет. Мариупольский филиал будет рассчитан на 560 мест, открыть его планируют к 1 сентября 2024 года.Комплекс зданий будущего училища возводится фактически в центре города, в районе проспекта Нахимова, недалеко от порта. Всего будет возведено пять зданий, расположенных вокруг центральной площади-плаца и соединенных между собой. Комплекс будет ориентирован на юго-запад с видом на Азовское море. Планируется возвести учебно-административный корпус с библиотекой, два спальных корпуса и два спортивных, здание столовой будет располагаться отдельно. Также проектом предусмотрено футбольное поле, 4 спортплощадки различного назначения с трибунами, плац с местом для оркестра, КПП, гараж, котельная и электроподстанция.Строительство училища началось в мае этого года, камень в ознаменование начала строительства комплекса заложили ВРИО главы ДНР Денис Пушилин и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.- заявил глава ДНР.