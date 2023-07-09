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В Мариуполе появится филиал Нахимовского военно-морского училища

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В Мариуполе появится филиал Нахимовского военно-морского училища

В Мариуполе появится филиал Нахимовского военно-морского училища, строительство нового объекта ведет Военно-строительная компания Минобороны. Первый камень в основание будущего училища был заложен в мае этого года.


Российское Минобороны приняло решение об открытии очередного, уже пятого филиала Нахимовского училища в Мариуполе. Само училище расположено в Санкт-Петербурге, филиалы открыты во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. Обучение ведется с 5-го класса и занимает 7 лет. Мариупольский филиал будет рассчитан на 560 мест, открыть его планируют к 1 сентября 2024 года.

Комплекс зданий будущего училища возводится фактически в центре города, в районе проспекта Нахимова, недалеко от порта. Всего будет возведено пять зданий, расположенных вокруг центральной площади-плаца и соединенных между собой. Комплекс будет ориентирован на юго-запад с видом на Азовское море. Планируется возвести учебно-административный корпус с библиотекой, два спальных корпуса и два спортивных, здание столовой будет располагаться отдельно. Также проектом предусмотрено футбольное поле, 4 спортплощадки различного назначения с трибунами, плац с местом для оркестра, КПП, гараж, котельная и электроподстанция.


Строительство училища началось в мае этого года, камень в ознаменование начала строительства комплекса заложили ВРИО главы ДНР Денис Пушилин и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Это очередное свидетельство того, что мы вливаемся в большую семью России, нашей страны уже. И то, что Нахимовское училище появится на Донбассе — яркое тому доказательство

- заявил глава ДНР.
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14 комментариев
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  1. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 10:16
    +2
    Власти все строят и строят, так как можно пилить.
    Пока Мариуполь, как и Бердянск и Мелитополь, находятся в радиусе удара дальнобойных ракет ВСУ (а точнее британских Storm Shadow) – до тех пор будет существовать угроза.
    В первую очередь российской власти нужно думать о создании буфера безопасности в несколько сот километров, а желательно, как минимум, все Левобережье. Иначе все эти города, ровно как и Крым, Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская области, Донецк и Луганск будут под ударом.
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 10:25
      0
      Я живу в Сибири и потенциально тоже под ударом. И что теперь ничего не делать? Вы бред не несите. Строительство училища это сильный, прежде всего морально-политический шаг.
    2. grem
      grem Сегодня, 10:28
      -1
      Цитата: ratoborets
      Власти все строят и строят, так как можно пилить.

      Вам лишь бы поныть ..Россия не завоеватель ,а созидатель .Так было и будет !
      Цитата: ratoborets
      В первую очередь российской власти нужно думать о создании буфера безопасности в несколько сот километров, а желательно, как минимум, все Левобережье. Иначе все эти города, ровно как и Крым, Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская области, Донецк и Луганск будут под ударом.

      Будет буфер не переживайте ..Главный союзник России всегда были Армия и Флот и это все восстанавливается быстрыми темпами .
      И это Нахимовское училище как раз и предназначается для будущих поколений русских в Новороссии Вот НАШ главный буфер ,это дети .Их будем воспитывать .А нацистов уже бесполезно ,только уничтожение ,что и делается сейчас и будет делаться постоянно .
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:29
      +1
      Не пойдет.Например-все Левобережье.С правого берега,до того же Мариуполя достанут современные ракеты.Освобождать надо ВСЕ.Но сколько это будет стоить нашей крови?Взять к примеру наше наступление в сторону Жеребянки.Пока никак.Который месяц.Позиционный тупик
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:36
        +1
        dmi.pris 1 hi, ещё бы понять чего хочет Кремль, победить понятное дело, но вот условия победы хотелось бы услышать.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:17
    +1
    В Мариуполе появится филиал Нахимовского военно-морского училища
    Жизнь продолжается, может быть и так, что начинается по новой...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:30
      0
      Я регулярно смотрю видео от мариупольских блогеров,город восстанавливается,люди радостные..
    2. grem
      grem Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: rocket757
      В Мариуполе появится филиал Нахимовского военно-морского училища
      Жизнь продолжается, может быть и так, что начинается по новой...

      И упор ставится на детей на будущее поколение !!! А это главное считаю .
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:17
    -1
    Может в начале завершить всё победой, а потом строить, а то не ровен час прилетит какой-нибудь шадный шторм или атаман в свеже построенное и что, лыко мачало начинай с начала?
    1. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 10:28
      0
      Это делается прежде всего с целью показать, что назад дороги нет. В таких вопросах деньги не считают.
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 10:24
    0
    В Мариуполе появится филиал Нахимовского военно-морского училища
    ,Киевское Суворовское военное училище (КвСВУ) лучше бы восстановить.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:24
    +1
    Правильное решение - Нахимовские училища тиктокеров не воспитывают.Пусть не все станут офицерам ВМФ России,но достойное патриотическое воспитание получат все.Согласен с автором предыдущего поста ,не мешало бы отогнать ВСУ или лишить такой возможности наносить удары.ПВО не всесильно,даже одна пропущенная ракета может натворить больших бед.РS.Мурманское Нахимовское Училище за два года дала путёвку в жизнь 132 выпускникам.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:31
      +1
      tralflot1832 hi, недавно в Дзене видел ролик малченка видать 1-2 курс "лихо" оттанцовывал под импортную музыку в ФУРАЖКЕ набекрень импортный танец в окружении выпускников, так что я не был бы столь категоричным.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 10:43
        0
        Цитата: Ропот 55
        так что я не был бы столь категоричным.

        Было уже.
        "Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!" yes