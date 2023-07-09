Замена для F-16: Ирак закупил пакистанские истребители JF-17

Ирак стал пятой страной, инициировавшей сделку по закупке истребителей JF-17 Thunder у Пакистана и успешно завершившей ее

Почувствовав мощь истребителя Thunder, несколько стран проявили интерес к семейству пакистанских самолетов

После двух лет переговоров Багдад приобрел боевые самолеты, предлагаемые Исламабадом.- сообщается в издании The News International (Пакистан).Пакистан производит самолеты совместно с Китаем, в том числе с расчетом на их экспорт. JF-17 Block III уже закупили, кроме Ирака, Малайзия, Нигерия, Азербайджан и Мьянма. Возможность его приобретения ранее изучалась в Аргентине.- отмечает автор.Параметры сделки официально не разглашались. Возможно, что речь идет о покупке 12 истребителей JF-17 Thunder Block III за $664 млн.Пакистанские машины предназначены для замены американских F-16, которые являются единственными истребителями, состоящими на вооружении Ирака. Однако после их передачи Соединенными Штатами они быстро пришли в нелетное состояние и нуждаются в дорогостоящем капитальном ремонте.Ранее рассматривалась возможность приобретения российских самолетов, однако в условиях жестких санкций Вашингтона против ВПК РФ, введенных еще до начала СВО, Багдад, вероятнее всего, предпочел на связываться с Москвой в этой области.