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Замена для F-16: Ирак закупил пакистанские истребители JF-17

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Замена для F-16: Ирак закупил пакистанские истребители JF-17

После двух лет переговоров Багдад приобрел боевые самолеты, предлагаемые Исламабадом.


Ирак стал пятой страной, инициировавшей сделку по закупке истребителей JF-17 Thunder у Пакистана и успешно завершившей ее

- сообщается в издании The News International (Пакистан).

Пакистан производит самолеты совместно с Китаем, в том числе с расчетом на их экспорт. JF-17 Block III уже закупили, кроме Ирака, Малайзия, Нигерия, Азербайджан и Мьянма. Возможность его приобретения ранее изучалась в Аргентине.

Почувствовав мощь истребителя Thunder, несколько стран проявили интерес к семейству пакистанских самолетов

- отмечает автор.

Параметры сделки официально не разглашались. Возможно, что речь идет о покупке 12 истребителей JF-17 Thunder Block III за $664 млн.

Пакистанские машины предназначены для замены американских F-16, которые являются единственными истребителями, состоящими на вооружении Ирака. Однако после их передачи Соединенными Штатами они быстро пришли в нелетное состояние и нуждаются в дорогостоящем капитальном ремонте.

Ранее рассматривалась возможность приобретения российских самолетов, однако в условиях жестких санкций Вашингтона против ВПК РФ, введенных еще до начала СВО, Багдад, вероятнее всего, предпочел на связываться с Москвой в этой области.
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24 комментария
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  1. Pivot
    Pivot Сегодня, 12:12
    +7
    Да у нас нет свободных мощностей поставлять что либо летающее за рубеж, сейчас весь впк работает на нашу победу.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 12:20
      +1
      Цитата: Pivot
      Да у нас нет свободных мощностей поставлять что либо летающее за рубеж, сейчас весь впк работает на нашу победу.
      да и JF-17 blockIII вполне себе достойный
      легкий, дешевый и универсальный истребитель. Неплохой выбор
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 12:29
        +1
        Нам в России нужно было такие выпускать - на двигателе от МиГ-29 или от Су-27...
        Массово.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:11
          +2
          Цитата: Maxim G
          Нам в России нужно было такие выпускать - на двигателе от МиГ-29 или от Су-27...
          Массово.


          Вообще то JF-17 летает на российском движке РД-93.И на этом же движке вполне мог летать отечественный истребитель или если есть желание иметь двухдвигательный лёгкий истребитель,то есть прекрасный Миг-35.Ну да ладно.Лучше сейчас сделать ставку на лёгкий Су-75 CheckMate. За ним будущее.

          По известным данным, модифицированный двигатель РД-93МА, являющийся модернизацией двигателя РД-93 (вариант РД-33 с нижним расположением коробки агрегатов), разработан для оснащения нового варианта китайско-пакистанского легкого истребителя JF-17 (FC-1), обозначаемой JF-17 Block 3 (на серийно производимых истребителях JF-17 Block 1 и 2 установлен двигатель РД-93). Первый полет опытного образца истребителя JF-17 Block 3, построенного на китайском авиастроительном предприятии Chengdu Aircraft Industries Group (CAIG) в Чэнду, состоялся 15 декабря 2019 года, но, видимо, первый прототип был оснащен обычным двигателем РД-93. Серийный выпуск самолетов JF-17 Block 3 предполагается вести с двигателем РД-93МА, тяга которого в форсажном режиме, как считается, примерно на 1000 кг выше, чем у РД-93 (9300 кг и 8300 кг). Впервые о разработке двигателя РД-93МА на «Климове» упоминалось в 2012 году.

          https://sdelanounas.ru/blogs/134040/
          1. Maxim G
            Maxim G Сегодня, 13:15
            0
            Я в курсе на чем он летает, еще есть J-10 на двигателе от Су-27.

            Легкий фронтовой истребитель должен быть однодвигательным.

            Ранее писал.
            "Самолет наподобие Грипена, FA-50, HAL Tejas, J-10, JF-17 и нам нужен.

            Лёгкий фронтовой истребитель с одним двигателем АЛ-31Ф АЛ-41Ф..., недорогой, массовый, но с современным вооружением и оборудованием, с минимальными мероприятиями для малозаметности по планеру."

            По поводу Су-75 CheckMate - не на это надо ориентироваться, не на американские самолеты по стелс-технологии.
            А на перечисленные мною, более традиционные самолеты.
            1. Pete Mitchell
              Pete Mitchell Сегодня, 13:26
              0
              Цитата: Maxim G
              Легкий многофункциональный фронтовой истребитель должен быть однодвигательным. Ранее писал "Самолет наподобие Грипена и нам нужен.
              Лёгкий многофункциональный истребитель с одним двигателем АЛ-31Ф АЛ-41Ф..., недорогой, массовый, но с современным вооружением и оборудованием, с минимальными мероприятиями для малозаметности по планеру."
              Grippen - лучший прототип: современная элементарная база, продвинутое брэо и выбор подвесок зашкаливает.

              Цитата: Orange-Bigg
              Цитата: Maxim G
              Нам в России нужно было такие выпускать - на двигателе от МиГ-29 или от Су-27...
              Массово.
              Лучше сейчас сделать ставку на лёгкий Су-75 CheckMate. За ним будущее./
            2. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 13:27
              0
              Технология стелс лишней не будет,к тому же это новое поколение истребителей и как следствие оно лучше истребителей прошлого 4 поколения.Или вам чем хуже по ТТХ истребители будут,тем лучше?
              1. Maxim G
                Maxim G Сегодня, 13:49
                +1
                Цитата: Orange-Bigg
                Технология стелс лишней не будет,к тому же это новое поколение истребителей и как следствие оно лучше истребителей прошлого 4 поколения.Или вам чем хуже по ТТХ истребители будут,тем лучше?

                Вы читали внимательно мои сообщения?
                с минимальными мероприятиями для малозаметности по планеру."
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 12:33
      0
      Это верно,но и ещё лёгкого истребителя в производстве тоже нет.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:21
        0
        Цитата: Герман 4223
        Это верно,но и ещё лёгкого истребителя в производстве тоже нет.


        Есть Миг-35,завершивший гос.испытания и даже 6 Миг-35 вошли в состав ВКС,но дальше заказов не последовало почему то.Как вообще можно делать ставку только на тяжёлые истребители?Такого нигде в мире нет. Везде 2/3 парка истребителей это лёгкие истребители,1/3 тяжёлые,так было и при СССР.



        Стоит отметить, что это вторая партия из 6-ти машин, ранее в ВКС были переданы ещё 2 машины, но для войсковой «обкатки». Шесть машин переданы в ВКС досрочно и в некоторых источниках обозначаются как МиГ-35С (серийный). Машина получила улучшенную БРЛС с АФАР Н010 "Жук-МА", добавив в полотно уже 1148 ППМ и увеличив его диаметр на 200 мм, получили показатель обнаружения до 225 км (истребитель) в Х-диапазоне на 10 ГГц с длиной волны 3 см, а также на 15% снизили вес БРЛС.

        https://dzen.ru/a/YE5c_WyGHwEHtxKC
    3. Попандос
      Попандос Сегодня, 13:03
      0
      у нас нет свободных мощностей

      У нас, прежде всего, нет подобного истребителя-бомбардировщика с ОДНИМ ТРД.
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 12:16
    +3
    Модификация BLOCK 3 для своей цены и возможности очень даже не плохая машина.



  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:17
    0
    К-во стран, способных производить свои самолёты растёт катастрофически. С ЯО намечается аналогИческий случАй.
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 13:38
      0
      А толку от них? Только на парадах красоваться. Наши ВКС стоят на приколе уже второй год. Если и работают, то только дальнобойным оружьем с безопасных дистанций. Это легко может делать АН-2 в беспилотном варианте. Век пилотируемой авиации и красавцев-пилотов подходит к концу.
  4. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 12:24
    -2
    Цитата: Pivot
    Да у нас нет свободных мощностей поставлять что либо летающее за рубеж, сейчас весь впк работает на нашу победу.

    против,работает только финансовый сектор и олигархи,то есть,90 % нашего правительства и думы
    1. Pivot
      Pivot Сегодня, 12:35
      0
      Если хочешь изменить что то вокруг, надо начинать с себя.
  5. grem
    grem Сегодня, 12:43
    0
    Пошло импортозамещение ..Вооружение западное село в лужу во время СВО .
    Кто еще что то хочет проверить на Русских ?
    Потом мы на вас начнем проверять и есть что ..
    1. al3x
      al3x Сегодня, 12:59
      0
      F-16 ещё не проверяли в зоне сво, так что это тут не причём. Просто Ирак разворачивается в сторону Китая, мне так кажется.
      1. grem
        grem Сегодня, 13:20
        -2
        Цитата: al3x
        F-16 ещё не проверяли в зоне сво, так что это тут не причём

        Ну не проверяли ,а "Пэтриот" проверили и прочии системы ..
        Помните Турцию ,когда им поставили пару дивизионов С-400 (упрощенных)
        И как их проверили турки и послали США подальше с их F-35 22 и тд. hi
        Неспроста все это
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 13:36
          +1
          Михан, вы в своем,, патриотическом ,, угаре всё перепутали. Это США послало турков за покупку С 400 .И самолёты не отгрузили и деньги не отдают. Про F 22 вообще разговоров не было.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 13:01
    0
    А по кой пёс оккупированной стране истребители? Денег некуда девать?
    1. grem
      grem Сегодня, 13:23
      -2
      Цитата: isv000
      А по кой пёс оккупированной стране истребители? Денег некуда девать?

      США оттуда не ушли и сидят там ,в надежде воссоздать опять игил и прочии ..
      Так что поставки идут и особенно против Ирана и России !
  7. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 13:04
    -1
    Интересно а что там пакистанского? Двигатель и вся электроника явно китайская.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:27
      -2
      Цитата: Не_боец
      Интересно а что там пакистанского? Двигатель и вся электроника явно китайская.

      Ну и пусть даже так ,главное не англосакская и еврейская .. bully