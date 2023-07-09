Украинские ресурсы: Глава офиса Зеленского Ермак просит у США дополнительное время для контрнаступления ВСУ

Украине необходимо гораздо больше времени для проведения успешного контрнаступления, в Киеве пытаются убедить США, что не все пропало и ситуацию еще можно исправить, просто нужно дополнительное время. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в администрации Зеленского.Вашингтон продолжает давить на Киев, требуя результатов и грозя значительным уменьшением военной помощи в случае их отсутствия. По прежним договоренностям, киевский режим обещал американцам до сентября провести успешное контрнаступление, в рамках которого прорвать оборону российских войск, выйти к Крыму и Азовскому морю, захватив ряд городов на побережье.Вместо этого, контрнаступление превратилось в позиционную войну, ни о каких "прорывах" сейчас речи уже не идет, ВСУ атакует, но получив отпор, тут же откатывается. Такая тактика приводит к большим потерям, как в живой силе, так и бронетехнике, а запасы не бесконечные, как представлялось ранее. На Западе тоже умеют считать деньги и вкладываться в заведомо проигрышные проекты не намерены. Киев судорожно ищет возможность продолжить западное финансирование опасаясь, что США все же прикроют эту лавочку, как и обещал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Киев в феврале этого года.По данным украинских источников, глава офиса Зеленского Андрей Ермак уже начал предварительные переговоры с Салливаном о предоставлении Киеву дополнительного времени для продолжения контрнаступления. В случае подтверждения со стороны США полной поддержки действий, Украина обещает добиться победы в конфликте. В ином случае, Киев будет вынужден перейти к позиционной войне, которая может затянуться на "долгие годы".Различные варианты мирных договоров с Россией в Киеве отвергают. Как заявил Зеленский, Украину устроит только победа, а для этого нужно западное финансирование. А финансирование зависит от победы Украины. Вот такой замкнутый круг получается.