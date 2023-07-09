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Украинские ресурсы: Глава офиса Зеленского Ермак просит у США дополнительное время для контрнаступления ВСУ

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Украинские ресурсы: Глава офиса Зеленского Ермак просит у США дополнительное время для контрнаступления ВСУ

Украине необходимо гораздо больше времени для проведения успешного контрнаступления, в Киеве пытаются убедить США, что не все пропало и ситуацию еще можно исправить, просто нужно дополнительное время. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в администрации Зеленского.


Вашингтон продолжает давить на Киев, требуя результатов и грозя значительным уменьшением военной помощи в случае их отсутствия. По прежним договоренностям, киевский режим обещал американцам до сентября провести успешное контрнаступление, в рамках которого прорвать оборону российских войск, выйти к Крыму и Азовскому морю, захватив ряд городов на побережье.

Вместо этого, контрнаступление превратилось в позиционную войну, ни о каких "прорывах" сейчас речи уже не идет, ВСУ атакует, но получив отпор, тут же откатывается. Такая тактика приводит к большим потерям, как в живой силе, так и бронетехнике, а запасы не бесконечные, как представлялось ранее. На Западе тоже умеют считать деньги и вкладываться в заведомо проигрышные проекты не намерены. Киев судорожно ищет возможность продолжить западное финансирование опасаясь, что США все же прикроют эту лавочку, как и обещал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Киев в феврале этого года.

По данным украинских источников, глава офиса Зеленского Андрей Ермак уже начал предварительные переговоры с Салливаном о предоставлении Киеву дополнительного времени для продолжения контрнаступления. В случае подтверждения со стороны США полной поддержки действий, Украина обещает добиться победы в конфликте. В ином случае, Киев будет вынужден перейти к позиционной войне, которая может затянуться на "долгие годы".

Различные варианты мирных договоров с Россией в Киеве отвергают. Как заявил Зеленский, Украину устроит только победа, а для этого нужно западное финансирование. А финансирование зависит от победы Украины. Вот такой замкнутый круг получается.
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:39
    +1
    Ну время то дадут, и оружия нового класса подкинут, деньжат и инструкторов да не вопрос. Надеюсь наши подготовятся.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: Ропот 55
      Ну время то дадут, и оружия нового класса подкинут, деньжат и инструкторов да не вопрос. Надеюсь наши подготовятся.

      Все дадут ,а вот живой силы уже нет ..Пишут уже "азовцев" из турчины вызывают ..Заканчиваются украинцы очень уж быстро . hi
      Они дуром лезут на пулеметы и арту ,чем их так кормят ..Опять чаек как на майдане ?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:42
    +2
    Вызывает брезгливость к подобным попрошайкам.Сами ни на что не способные.Ни воевать,ни созидать.Только разрушать
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:42
    0
    Вбухав столько денег и не получив результата ,запад будет и дальше продолжать вбухивать.Только как один из вариантов ,отличив зе и ко от кормушки.Зе об этом беспокоится ,деньги то его лежат в западных банках( трёхлитровых).
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:47
      0
      tralflot1832, а их деньги и их потеря не особо парят Запад, их финансовые системы выдержат так что они не особо переживают, а если они победят то бонусы перекроют все издержки.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:48
    0
    У них там реально какой то ЧМ по футболу. Доп. время, дальше видимо пенальти ТЯО.))))